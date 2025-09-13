"בכיתי הרבה כשקינדה נפטר, גם ימים אחר כך"

ריקרדו ויאנה פיליו (ריקרדיניו), הגיע למכבי חיפה בינואר 2023 בהשאלה לחצי שנה, בעונה שלא הייתה מוצלחת במיוחד עבור הקבוצה. הוא עצמו קיבל דקות משחק מעטות, אך הצליח ליצור קשר חם עם האוהדים וחבריו לקבוצה.

לאחר שלא המשיך בירוק, עבר לשחק בקייראט הקזחית, איתה העפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות, שם הוא משתף פעולה עם עופרי ארד ודן גלזר. כעת, בראיון בלעדי, הוא משתף בתחושות מהתקופה בישראל ומתייחס גם בכאב למותו של חברו לקבוצה, גדי קינדה ז”ל.

איך אתה זוכר את התקופה שלך במכבי חיפה, ומה השאיר עליך את הרושם הכי גדול?

"כשאני נזכר במכבי חיפה, אני מרגיש רק תחושת תודה. הזמן שלי שם היה קצר, אבל הוא היה מאוד משמעותי לקריירה שלי. מה שנשאר חרוט לי בלב זו האהבה והחיבה שקיבלתי מכל כך הרבה אנשים, למרות שהגעתי כשחקן אנונימי".

ריקרדיניו (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מה דעתך על הכדורגל הישראלי בהשוואה לליגות אחרות שבהן שיחקת?

"אין ספק שזו ליגה מאוד חזקה, עם קבוצות מאורגנות ובנויות היטב. בישראל יש לא מעט שחקנים איכותיים, ואני הופתעתי לטובה מהרמה של הליגה".

איך היה החיבור שלך עם האוהדים הירוקים ביציע?

"זו הייתה חוויה מדהימה. תמיד הרגשתי את התמיכה של האוהדים, וגם ברגעים הקשים הם ידעו לעודד אותי ולהראות את האהבה שלהם למועדון. זו הייתה תחושה מיוחדת במינה".

איך היית מתאר את ברק בכר כמאמן? האם אתה מרגיש שלא באמת קיבלת ממנו הזדמנות הוגנת, אולי רק הופעה אחת בהרכב הפותח? ומה הוא אמר לך בשיחות ביניכם?

"אני חושב שהוא מאמן מצוין. יש לו ידע עצום בכדורגל, וזה הורגש אצלנו ביום-יום. ממה שאני יודע, יש לו לא מעט תארים בקריירה, והיה לי ברור שזה לא במקרה. אני כן מרגיש שלא קיבלתי את כמות הדקות שהגיעה לי, אבל אני מבין ומכבד לחלוטין את ההחלטות שלו. היו לנו חלוצים מצוינים בסגל, ואולי בגלל שהמצב לא הלך לנו בצורה הכי טובה, הוא לא הרגיש מספיק בטוח לשלב אותי יותר. תמיד ניהלנו שיחות טובות על איך אני מתקדם באימונים ועל תהליך ההסתגלות שלי".

ברק בכר (עמרי שטיין)

לעיתים קרובות היית האפשרות השנייה או השלישית לעלות מהספסל, איך זה השפיע עליך?

"הייתי קצת מאוכזב, כי הרגשתי ממש טוב במכבי חיפה ורציתי להישאר שם. מאחר שהיה לי חוזה לחצי שנה בלבד, ידעתי שכל דקה על המגרש חשובה עבורי".

לדעתך, מה לא עבד במכבי חיפה כקבוצה?

"עד היום אני לא מצליח להסביר את זה. זו הייתה אחת הקבוצות הטובות ביותר ששיחקתי בהן – המון איכות, וכל השחקנים עבדו ממש קשה. אבל לצערי, אלה דברים שקורים לפעמים בכדורגל".

שבוע אחרי שהגעת למכבי חיפה, המועדון החתים את גיא מלמד כחלוץ נוסף, איך הרגשת באותו הזמן?

"כמה שזה אולי יישמע מפתיע, נשארתי רגוע וידעתי שזה יהיה טוב בשביל הקבוצה. גיא הוא חלוץ מצוין, ובהמשך גם הפך לחבר לקבוצה נהדר. ידעתי שההגעה שלו יכולה לגרום לזה שאקבל פחות דקות משחק, אבל זה דווקא דירבן אותי להתאמן יותר ואפילו לנסות לשחק בעמדה שונה מה שבסופו של דבר יצא טוב לקריירה שלי".

גיא מלמד (עמרי שטיין)

איך הייתה מערכת היחסים שלך עם גל אלברמן, האם הוא דיבר איתך באופן אישי על המצב שלך במועדון?

"גל קיבל אותי מצוין בקבוצה, הוא תמיד דאג לי ועזר לי בתהליך ההסתגלות, ותמיד עודד אותי להמשיך להתאמן חזק ולבלוט, כדי שאקבל יותר דקות משחק".

איך היה לשחק לצד דיא סבע במכבי חיפה, ומה דעתך על הדרך שבה האוהדים התייחסו אליו?

"מה אפשר לומר על דיא? הוא באמת אחד השחקנים הגדולים ביותר שזכיתי לשחק לצידם, גם באימונים וגם במשחקים – הוא עשה דברים מדהימים. בהתחלה היה לי מוזר מאוד לראות איך האוהדים מתייחסים אליו, כי הוא היה שחקן מפתח בקבוצה, כבש שערים, בישל ותמיד עזר לנו. בהמשך התחלתי להבין מה קרה, והכול נהיה לי ברור יותר. כזר קשה לי להתייחס לזה לעומק, כי זה כלל הרבה יותר מאשר רק כדורגל".

דיא סבע (עמרי שטיין)

איזה שחקן ישראלי הרשים אותך יותר מכולם – גם במכבי חיפה וגם בליגה הישראלית בכלל?

"גם במכבי חיפה וגם בליגה, אני חושב שג’אבר. הוא פשוט מכונה. התרשמתי מאוד מהאיכות ומהעוצמה הפיזית שלו. אני בטוח שעוד נראה אותו על המגרשים הכי גדולים ברחבי העולם".

איך הרגשת כשנאלצת לעזוב את מכבי חיפה, למה זה קרה, והאם זה קרה כפי שציפית?

"התאכזבתי מזה שלא נשארתי במכבי חיפה. זה היה מקום שבו כולם קיבלו אותי בחום, והרגשתי שם ממש בבית. מהצד השני, אני מסכים עם ההחלטה של המועדון. למרות שקיבלתי אינספור מחמאות על האימונים, על המשחקים וגם על האישיות שלי, מה שבאמת קובע אלה המספרים במשחקים. מכיוון שלא שיחקתי הרבה דקות, זה פגע בי.

ההזדמנות הגדולה שלי הגיעה לקראת סיום העונה, כשפתחתי בשני משחקים רצופים בהרכב, אבל לצערי נפצעתי והחמצתי את המשחקים האחרונים. לדעתי, אם לא הייתי נפצע, הייתי ממשיך ברצף המשחקים, ועם הביטחון שהיה לי אני בטוח שהייתי כובש שערים ותורם יותר – מה שהיה עוזר לי להישאר במועדון. אבל אני בטוח שעזבתי את הדלת שפתוחה לעתיד".

ריקרדיניו (רדאד ג'בארה)

כבר היית סגור במכבי בני ריינה, אבל המעבר לא יצא לפועל מה בעצם קרה שם?

"היינו במגעים והדברים הלכו לכיוון חיובי, אבל כשהגיעה ההצעה מקייראט, היא התאימה בדיוק למה שרציתי ובסופו של דבר החלטתי להגיע לכאן. יחד עם זאת, אני מאוד מעריך את הפנייה ממכבי בני ריינה, וזה מראה שגם אם היו לי רק מעט דקות במכבי חיפה, התקופה שם הייתה טובה עבורי".

איך השפיעה עליך המלחמה בישראל, מה הרגשת כששמעת את האזעקות או כשהתמודדת עם המצב מקרוב, ואיך המשפחה שלך הגיבה לזה?

"למרות שישראל הייתה מאוד בטוחה, עדיין הייתי קצת בחשש ופחד, כי כל זה היה חדש עבורי כברזילאי. המשפחה שלי נבהלה כשאמרתי שאני נוסע לישראל, אבל כולנו ידענו שלשחק במכבי חיפה זו הזדמנות גדולה עבורי ושלא יכולתי להרשות לעצמי לוותר עליה".

היית רוצה לחזור ולשחק בישראל אם תינתן ההזדמנות?

"ללא ספק ישראל היא מדינה מדהימה לבקר בה וגם לחיות בה, הרגשתי שם טוב – וזה הדבר הכי חשוב. לכן, אם בעתיד תינתן לי שוב הזדמנות, אני בהחלט אשקול לחזור ולשחק שם".

ריקרדיניו מול מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

איך הרגשת כששמעת על מותו של גדי קינדה ז”ל, חברך לקבוצה? יש לך זיכרון מיוחד ממנו, ואיך הייתה מערכת היחסים ביניכם?

"זו הייתה טרגדיה נוראית. לא הצלחתי להאמין שזה קורה לחבר לקבוצה שהיה כל כך מלא בשמחה ואושר. בכיתי הרבה באותו יום וגם בימים שאחרי. זו באמת הייתה סיטואציה קשה מאוד לכולם. יצא לי לחלוק איתו חדר במלון לפני אחד המשחקים שלנו, ואני זוכר שדיברנו קצת על איך אני מרגיש בישראל. הוא תמיד התבדח והצחיק אותי, כמו שהיה עושה גם ביום-יום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לשלוח הרבה כוח למשפחה שלו ולומר שהוא לעולם לא יישכח".

מה לדעתך גדי תרם למכבי חיפה, ואיך היית מתאר אותו כאדם?

"גדי היה מסוג האנשים שהביאו שמחה לכל מקום שאליו הגיע. ביליתי איתו רק כמה חודשים, אבל הצלחתי להרגיש את זה. למרות שלא דיברתי עברית, ראיתי עד כמה כולם אהבו אותו ואיך הוא הצליח להצחיק את כולם. גדי היה זה שאיחד את הקבוצה עם הצחוק שלו, ואני חושב שאפילו כשהוא היה בבית החולים בימים הראשונים – כולם כבר התגעגעו אליו".

גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)

איך היה המעבר שלך למועדון החדש, ומה גרם לך לבחור בו ואילו מטרות הצבת לעצמך שם?

"שמחתי מאוד לקבל את ההצעה מקייראט, כי הם אלופי המדינה הנוכחיים, וכשמקבלים הצעה כזו קשה להישאר אדיש. כשחקרתי על המועדון ראיתי שיש לו מתחם אימונים מדהים, עיר נהדרת לחיות בה, וגם ההזדמנות לשחק במוקדמות ליגת האלופות תרמה הרבה להחלטה שלי להגיע. המטרה שלי היא לקבל כמה שיותר דקות משחק, לכבוש שערים, לתרום לקבוצה בכל דרך שאוכל ולעזור לה להצליח בכל המסגרות".

הצלחתם להעפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות, איך הייתה החוויה הזו עבורך, ומה זה אומר מבחינתך לשחק במפעל הכי גדול באירופה?

"זו הייתה חוויה פשוט מדהימה. לשחק בליגת האלופות זה חלום של כל שחקן, ואני מרגיש גאווה גדולה שהצלחנו להגיע לשם. במוקדמות הצגנו יכולת מצוינת והוכחנו שמגיע לנו המקום הזה בזכות".

איך זה עבורך לשחק לצד עופרי ארד ודן גלזר, שני שחקנים ישראלים?

"אני ממש שמח שהם כאן. הם נותנים לי תחושה מוכרת וחמה, ולפעמים כשאני שומע אותם מדברים אחד עם השני, אני מרגיש כאילו אני שוב בישראל".

עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)

מה אתה יכול לספר לנו על ארד ודן גלזר, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית?

"הם לא רק שני שחקנים נהדרים אלא גם אנשים מדהימים. מהרגע שהגעתי לכאן הם היו הראשונים שקיבלו אותי בזרועות פתוחות, וזה עזר לי מאוד להרגיש בנוח. עם עופרי אני מדבר כמעט כל יום על מכבי חיפה, וזה תמיד נותן לי תחושה טובה מאוד, מחברת ומוכרת ממקום שהרגיש לי כמו בית".

כברזילאי בעצמך, מה דעתך על ההצלחה של פטאצ’י במכבי תל אביב והמעבר שלו לאירופה, זה נותן לך השראה, או שאולי זה גם יוצר אצלך תחושת החמצה לגבי התקופה שלך בישראל?

"פטאצ’י הוא שחקן נהדר ואני מאחל לו הרבה הצלחה במועדון החדש שלו. הוא ללא ספק מהווה עבורי מקור השראה – לראות שחקן ברזילאי שמצליח ומגיע רחוק ממלא אותי גאווה גדולה, וזה נותן לי עוד יותר רצון ומוטיבציה לעבוד קשה כדי להגיע לשם בעצמי".

ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

ולסיום, מה היית רוצה למסור לאוהדי מכבי חיפה?

"אני רוצה להודות לאוהדים על הרגעים המדהימים שחוויתי. תודה על כל הודעת תמיכה שקיבלתי וממשיך לקבל, תודה על הדרך החמה שבה קיבלתם אותי. מכבי חיפה תמיד תהיה בלב שלי. זו הייתה זכות גדולה ללבוש ירוק, ואני מאחל למועדון ולאוהדים את כל ההצלחה שבעולם".