יום חמישי, 11.09.2025 שעה 18:45
כדורגל ישראלי

שינתה כיוון: ריינה נכנסה למשא ומתן על גריטה

חלוץ הפועל ב"ש הוצע לפני מספר ימים לקבוצה מהמגזר, שבחרה תחילה ללכת על אפשרויות אחרות - אך עכשיו מביעה רצון בקמרוני. כרגע יש פערים כספיים

|
פול גריטה (אורן בן חקון)
פול גריטה (אורן בן חקון)

הקשר בין פול גריטה להפועל באר שבע ככל הנראה בדרך להסתיים, אך השאלה שנותרה פתוחה היא מה יהיה יעדו החדש של החלוץ. הקמרוני שהגיע רק בקיץ 2024 לקבוצה מבירת הנגב, כבר סיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז’ הרומנית, אלא שהמעבר שלו לשם נפל וחלון ההעברות ברומניה נסגר.

כעת, נודע לראשונה ל-ONE כי מכבי בני ריינה החליטה לשנות כיוון ולהיכנס למו"מ על גריטה. לפני מספר ימים השחקן הוצע ובמועדון מהמגזר החליטו לגשת לאופציות אחרות, אבל בשעות האחרונות חל שינוי וריינה מביעה רצון בקמרוני, כשכרגע יש פערים כספיים.

במידה והמעבר ייצא לפועל, ריינה תצרף בחלון הנוכחי שחקן שני מבאר שבע, אחרי שרכשה ב-100 אלף אירו את אנטוניו ספר. במקביל, אם ובין הצדדים תהיה התקדמות, כמו כן מול השחקן ובאר שבע על הפיצוי, האדומים יפנו מקום במשבצת הזרים שעומדת ביחד איתו על שבעה.

את העונה האחרונה ריינה סיימה במקום השמיני בליגת העל, מתחת להפועל ירושלים שתפסה את פסגת הפלייאוף התחתון. הצפוניים כבשו 36 שערים, יותר רק מחמש קבוצות אחרות, והם ללא ספק יכולים ליהנות מאוד מרכש נוסף לחלק ההתקפי עבור עונת 2025/26.

