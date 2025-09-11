יום שבת, 13.09.2025 שעה 19:14
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
16583-7298טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
13669-6978פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
14603-6718יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"אני עצבני. תוך שתי דקות לספוג עבירה טכנית?"

לוקה דונצ'יץ' לא ריחם על על השיפוט לאחר ההדחה של סלובניה מהאליפות: "זה לא קרה לי בחיים, ועוד ברבע גמר היורובאסקט? עדיף שאפסיק לדבר בשלב זה"

|
לוקה דונצ'יץ' לאחר ההדחה (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' לאחר ההדחה (IMAGO)

נבחרת סלובניה עדיין מתקשה לעכל את ההדחה מול גרמניה אתמול (רביעי) כאשר נכנעה ברבע האחרון לקאמבק של אלופת העולם 99:91, ומעל לכל בלטו החלטות שיפוט שנויות במחלוקת ששיחקו לטובת הגרמנים.

לוקה דונצ’יץ’, שספג את העבירה הרביעית לחובתו בתחילת המחצית השנייה, הצליח להימנע מירידה כפויה מהפרקט, אך ראה את הקלע אלכסיי ניקוליץ’ ואחריו גם הסנטר אלן אומיץ’ סופגים עבירות שנויות במחלוקת ויוצאים מהמשחק תוך קצת יותר מדקה, כאשר הגרמנים מובילים בשתי נקודות בלבד.

השריקות המרובות הצטברו ללא פחות מ-62 פעמים בהם עמדו שחקנים משתי הנבחרות על קו העונשין לאורך ההתמודדות כולה. הכוכב של ל.א לייקרס הבייעאת תמיהתו בסיום: “ספגתי עבירה טכנית תוך שתי דקות מתחילת המשחק בשל כך שצעקתי ‘הלו’ אחרי קליעה. ברבע הגמר, זה לא אמור לקרות, לא משנה באיזה שחקן מדובר”.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' לאחר ההדחה (IMAGO)

האולסטאר המשיך: “אם אתה אפילו לא מקבל אזהרה מקדימה, עדיף שאני אפסיק לדבר בשלב זה. ספגתי את העבירה הרביעית בפתיחת הרבע השלישי, לא קרה לי דבר כזה בחיים”.

על יכולתו האישית אמר: “אני עצבני, 100% עצבני. יכולתי לעשות יותר ברבע האחרון וקיבלתי החלטות לא טובות, אבל הראינו שאנחנו יכולים לנצח. זו לא הייתה תוצאה טובה מספיק בשבילינו, וכנראה שעכשיו אני לא חש גאווה בגלל שההפסד עדיין טרי, אבל הצלחנו להתאושש משני הפסדים בפתיחה ולחזור לנצח, במיוחד אחרי שזלזלו בנו”. 

פרנץ ואגנר עם הכדור (IMAGO)פרנץ ואגנר עם הכדור (IMAGO)

יש לציין כי 12 נקודות מתוך ה-29 של גרמניה ברבע האחרון הגיעו מקו העונשין, בהחלטות שיפוטיות לא חד משמעיות שאף מרחו את המשחק במשך דקות ארוכות. הסלובנים, שהובילו במשך שלושה רבעים והגיעו בשיא ליתרון של 13 נקודות, מסיימים את חלקם באליפות אירופה בטעם חמוץ.

