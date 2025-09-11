"אני עצבני. תוך שתי דקות לספוג עבירה טכנית?"

נבחרת סלובניה עדיין מתקשה לעכל את ההדחה מול גרמניה אתמול (רביעי) כאשר נכנעה ברבע האחרון לקאמבק של אלופת העולם 99:91, ומעל לכל בלטו החלטות שיפוט שנויות במחלוקת ששיחקו לטובת הגרמנים.

לוקה דונצ’יץ’, שספג את העבירה הרביעית לחובתו בתחילת המחצית השנייה, הצליח להימנע מירידה כפויה מהפרקט, אך ראה את הקלע אלכסיי ניקוליץ’ ואחריו גם הסנטר אלן אומיץ’ סופגים עבירות שנויות במחלוקת ויוצאים מהמשחק תוך קצת יותר מדקה, כאשר הגרמנים מובילים בשתי נקודות בלבד.

השריקות המרובות הצטברו ללא פחות מ-62 פעמים בהם עמדו שחקנים משתי הנבחרות על קו העונשין לאורך ההתמודדות כולה. הכוכב של ל.א לייקרס הבייעאת תמיהתו בסיום: “ספגתי עבירה טכנית תוך שתי דקות מתחילת המשחק בשל כך שצעקתי ‘הלו’ אחרי קליעה. ברבע הגמר, זה לא אמור לקרות, לא משנה באיזה שחקן מדובר”.

לוקה דונצ'יץ' לאחר ההדחה (IMAGO)

האולסטאר המשיך: “אם אתה אפילו לא מקבל אזהרה מקדימה, עדיף שאני אפסיק לדבר בשלב זה. ספגתי את העבירה הרביעית בפתיחת הרבע השלישי, לא קרה לי דבר כזה בחיים”.

על יכולתו האישית אמר: “אני עצבני, 100% עצבני. יכולתי לעשות יותר ברבע האחרון וקיבלתי החלטות לא טובות, אבל הראינו שאנחנו יכולים לנצח. זו לא הייתה תוצאה טובה מספיק בשבילינו, וכנראה שעכשיו אני לא חש גאווה בגלל שההפסד עדיין טרי, אבל הצלחנו להתאושש משני הפסדים בפתיחה ולחזור לנצח, במיוחד אחרי שזלזלו בנו”.

פרנץ ואגנר עם הכדור (IMAGO)

יש לציין כי 12 נקודות מתוך ה-29 של גרמניה ברבע האחרון הגיעו מקו העונשין, בהחלטות שיפוטיות לא חד משמעיות שאף מרחו את המשחק במשך דקות ארוכות. הסלובנים, שהובילו במשך שלושה רבעים והגיעו בשיא ליתרון של 13 נקודות, מסיימים את חלקם באליפות אירופה בטעם חמוץ.