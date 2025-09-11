יום חמישי, 11.09.2025 שעה 18:44
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

חסן חילו עדיין לא עבר בבקרה ושוקל את צעדיו

הבלם, שחזר לבני סכנין אחרי קדנציה ביפן, טרם נרשם בהתאחדות ולא יעמוד לרשות הקבוצה בשבת מול הפועל חיפה. אבונו נחת בארץ וערך בדיקות רפואיות

חסן חילו (עמרי שטיין)
חסן חילו (עמרי שטיין)

הכדורגל הישראלי נמצא בפתחו של המחזור השלישי, אך בבני סכנין עדיין לא כל הצרות סודרו, כשחסן חילו עדיין לא עבר בבקרה. בלם הרכש של בני סכנין לא יעמוד לרשותו של שרון מימר במשחק הליגה הקרוב מול הפועל חיפה.

חילו מאוכזב מאד מהעובדה שאינו עבר בבקרה והביע את אכזבתו כבר תקופה ארוכה. לא מן הנמנע שיחשוב על המשך דרכו בקבוצה על מנת לקבל דקות משחק. כזכור, הבלם כבר קיבל החלטה במהלך הקיץ לא להגיע לאחד מאימוני הקבוצה ונענש בהזמנת הקבוצה לארוחה שבמקרה הייתה אתמול (רביעי).

שרון מימר יצטרך לעשות את ההתאמות וימשיך לשחק במרכז ההגנה עם איאד אבו עביד ומארון גנטוס. מי שנחת בארץ לחתימה ועבר בדיקות רפואיות הוא הקשר הזר דוראל אבונו.

דוראל אבונו (IMAGO)דוראל אבונו (IMAGO)
