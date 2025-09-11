חסן חילו עדיין לא עבר בבקרה ושוקל את צעדיו

הכדורגל הישראלי נמצא בפתחו של המחזור השלישי, אך בבני סכנין עדיין לא כל הצרות סודרו, כשחסן חילו עדיין לא עבר בבקרה. בלם הרכש של בני סכנין לא יעמוד לרשותו של שרון מימר במשחק הליגה הקרוב מול הפועל חיפה.

חילו מאוכזב מאד מהעובדה שאינו עבר בבקרה והביע את אכזבתו כבר תקופה ארוכה. לא מן הנמנע שיחשוב על המשך דרכו בקבוצה על מנת לקבל דקות משחק. כזכור, הבלם כבר קיבל החלטה במהלך הקיץ לא להגיע לאחד מאימוני הקבוצה ונענש בהזמנת הקבוצה לארוחה שבמקרה הייתה אתמול (רביעי).

שרון מימר יצטרך לעשות את ההתאמות וימשיך לשחק במרכז ההגנה עם איאד אבו עביד ומארון גנטוס. מי שנחת בארץ לחתימה ועבר בדיקות רפואיות הוא הקשר הזר דוראל אבונו.