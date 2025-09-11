ברצלונה הודיעה על צירופו של טיאגו לצוות האימון

חיזוק לאלופה הספרדית. ברצלונה הודיעה היום (חמישי) בערוציה הרשמיים על צירופו של אקס הקבוצה, טיאגו אלקנטרה, לצוות האימון של האנזי פליק. קשר העבר הספרדי, שמלבד בארסה שיחק בין היתר גם בבאיירן מינכן וליברפול, לקח היום חלק באימון של הקבוצה.

על פי ההודעה הרשמית של המועדון הקטלוני, תפקידו של הספרדי יכלול בין היתר סיוע בהיבטים טקטיים ובהכנת אימונים. “טיאגו מביא איתו את הניסיון והחזון שלו למשחק על מנת להעשיר את עבודת היום-יום של הסגל”. נכתב באתר של בארסה.

אוהדי בארסה המושבעים זוכרים שטיאגו כבר היה בתפקיד הזה בעבר. בקיץ 2024, תחילת הקדנציה של פליק במועדון, הספרדי היה מיועד להיות חלק מצוות האימון כפי שהוא היום ואפילו העביר מספר אימונים, אך בעיות בפייר פליי ובחירה אישית של שחקן העבר עיכבה את הצטרפותו, עד שכאמור היום זה קרה רשמית.

טיאגו אלקנטרה בצוות המקצועי של ברצלונה (IMAGO)

טיאגו, שגדל בלה מאסיה, מחלקת הנוער הידועה של ברצלונה, ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הראשונה תחת פפ גווארדיולה עוד ב-2009. בשנת 2012, הקשר המוכשר עזב לבאיירן מינכן, בה היה חלק חשוב בזכייה בליגת האלופות בעונת 2019/20, בסיומה עבר לליברפול, שם שיחק עד הפרישה המוקדמת בגלל היסטוריית הפציעות שלו.

באימון הבכורה של טיאגו כחלק מהצוות של המועדון עמד לרשות פליק סגל כמעט מלא, אחרי שכל השחקנים הבינלאומיים חזרו מפגרת הנבחרות. פרנקי דה יונג, אלחנדרו באלדה וגאבי התאמנו בנפרד כשהם מתאוששים מפציעתם והם בספק למשחק. כעת הקטלונים מצפים למשחק נגד ולנסיה ביום ראשון (22:00 שידור ישיר בערוץ ONE).