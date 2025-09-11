יום חמישי, 11.09.2025 שעה 18:14
נתניה בליגת ווינר: האיחוד של אילת ועפולה יפורק

לאחר מאבק ממושך ובעקבות הדיון אמש, באילת ביקשו לקבל את העתירה של נתניה, וכתוצאה האיחוד בין הקבוצות יבוטל. היהלומים בליגת העל ללא דיון נוסף

שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

הדרמה הגדולה של הקיץ בכדורסל הישראלי מגיעה לסיום: לאחר הדיון אמש (רביעי) בהפועל אילת ביקשו היום לקבל את העתירה של אליצור נתניה, וכתוצאה איחוד הקבוצה עם עפולה יבוטל ונתניה תשחק בליגת ווינר.

הסאגה הארוכה הגיעה לישיבת הנהלת איגוד הכדורסל, שם אישרו ברוב מינימלי את האיחוד של הפועל עפולה/אילת, אך אמש קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי נתניה תהיה בליגת הראשונה עד להחלטת בין הדין העליון של הכדורסל.

למרות זאת, נראה כי באילת נכנעו ובכך שמו סוף למאבק בין הצדדים: האיחוד בין עפולה לאילת מבוטל, וכאמור היהלומים יהיו אלה שישחקו בליגת ווינר בעונת 2025/26.

