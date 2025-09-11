אוהדי מכבי ת"א: לא נגיע למשחק מול הפועל פ"ת

שניים מארגוני האוהדים של מכבי תל אביב, “אחים לסמל” ו”מכבי פנאטיקס”, הוציאו היום (חמישי) הודעה משותפת ובה קראו לחבריהם האוהדים להחרים את המשחק מול הפועל פתח תקווה שיתקיים ביום שלישי הבא עקב מחירי הכרטיסים הגבוהים לטענתם.

בהודעה שיצאה נאמר: “82 ש״ח, בלי אפשרות לכרטיס נוער/חייל/אשה, מספר לא נתפס. כן, אנחנו יודעים שיש אוהדים שיכולים לשלם את המחירים הגבוהים, אבל יש עוד רבים - מילואימניקים, סטודנטים ועוד, שעבורם זו הוצאה קשה”.

“לכן, כקהילה אחת, אנחנו אומרים חלאס. לא ניתן למהלך הזה של עליית מחיר הכרטיס לעבור ולא נאפשר לקבוצות אחרות לקחת את זה כדוגמה ולעלות מחירים לקהל שלנו בכל הארץ”.

“כבר הצענו מחיר אחיד והוגן של 50 ש”ח - גם אצלנו וגם אצל הפועל פתח תקווה, ולצערנו קבוצת האוהדים שעלתה ליגה סירבה למחיר הזה ולמחיר הקודם של 60 ש”ח וכנראה שהיא שכחה מהי סולידריות של אוהדים, ולכן אנחנו מחליטים לצאת להחרמה של המשחק”.

תגובת הפועל פתח תקווה:

“במהלך השנה האחרונה כל המשק חווה עליות מחירים, החל מעלויות האצטדיון, דרך שירותי הסדרנות והאבטחה ועד לשכר העובדים. בתוך המציאות הזו, עשינו כל מאמץ כדי לקבוע מחיר הוגן ונגיש ככל האפשר. מחיר הכניסה למשחק נקבע על 70 שקלים אחיד. לאוהדינו מוצעת גם האפשרות לרכוש מנוי עונתי במחיר מוזל, המאפשר כניסה לכל משחקי הבית”.

“בנוסף, לאוהדינו ולאוהדי הקבוצות האורחות קיימת אפשרות לרכוש כרטיסים בקופות ביום המשחק, החל משעתיים וחצי לפני פתיחתו, ללא תוספת העמלה הנגבית ברכישה מקוונת על ידי משרד הכרטיסים”.

“הפועל 'מבנה' פתח-תקוה, כמועדון אוהדים, ימשיך לעשות את המיטב על מנת ליצור חוויית צפייה נגישה, טובה ומהנה עבור אוהדיו ועבור אוהדי היריבות שמגיעים למשחקים”.