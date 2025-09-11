"תמיד משחק טוב יותר עם קהל, גם כשהוא עוין"

משחקי גביע הדייויס בין קנדה לישראל שיתקיימו בסוף השבוע יהיו מול יציעים ריקים וללא קהל בשל שיקולים ביטחוניים, כך הודיעו המארחים ביום שלישי האחרון במהלך ההכנות למפגש. בצל ההודעה, דניאל צוקרמן, טניסאי מנבחרת ישראל, עלה היום (חמישי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על התחרות והמצב המורכב.

הבנו שכרגע הכל פסטורלי למרות האבטחה הכבדה?

”כרגע לא הרגשנו משהו חריג, אני מאמין שם יהיה משהו אז אולי נרגיש היום, מחר או מחרתיים. בינתיים לא היה כלום”.

מה צפוי לנו במשחקים עצמם?

”אנחנו אנדרדוג רציני. יש להם שחקנים ממקומות 30 בעולם, וגם מהטופ 100, שחקנים בכירים. אבל בשביל זה אני משחק בדייויס, זו חוויה ואני אתן הכל. אני מאמין בעצמנו”.

דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

יש סיכוי להפתיע אותם? אולי בזוגות? איך אתם נערכים?

”אנחנו הולכים ממשחק למשחק, מתחילים ביחידים בשישי. ההגרלה היום, כשנדע את סבב המשחקים נתכונן כמו שצריך”.

באיזה כושר אתה?

”אני כרגע מתרכז בזוגות במשחקים המקצועיים שלי. אבל התכוננתי גם למשחקי היחידים אם יוני ירצה להעלות אותי. אני פיזית מרגיש טוב ואתן הכל”.

איך זה להיות בנבחרת ישראל בימים כאלה?

”ללא ספק כמו שראיתם בנבחרת הכדורסל, אתה רואה כמה זה מיוחד בשבילם. אז גם בשבילנו, זה מרגש מאוד לייצג את המדינה, בטח בימים כאלה. נשתדל להתרכז במשחקים, אבל כמובן שיש את האקסטרה התרגשות”.

דניאל צוקרמן ויוני ארליך (איגוד הטניס)

דיברו על זה בקנדה שלא מכניסים קהל. יש כאן חשש מאירועים ביטחוניים לפי ההודעה שלהם. איך אתה רואה את כל הסיטואציה?

”אני תמיד משחק יותר טוב עם קהל, במיוחד בדייויס, גם כשזה קהל עוין. יש לנו את הספסלים, הם מספיק רועשים”.

בלי קהל זה מרגיש כמו באימון?

”לא יצא לי לשחק בלי קהל בכלל, אני מאמין שיהיו כמה עשרות עם המוזמנים. אבל זה יהיה פחות מרגש. בטוח תהיה אווירה שונה, זה גם אולם גדול, אבל יהיה בסדר”.