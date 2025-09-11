"עבירת שנאה לישראל": התלונה לבית המשפט

הקטע ה-18 של מרוץ ה’וואלטה’ מתרחש היום (חמישי) בעיר ויאדוליד בספרד. המרוץ היום קוצר על מנת להימנע מבעיות עקב הפגנות אנטישמיות נוספות נגד ישראל, כשבמקום יש מעל ל-1,000 שוטרים ששומרים על הביטחון. המארגנים נקטו במנגנוני זהירות וקיצרו את הקטע ביותר מחצי, כדי להבטיח את שלומם של הרוכבים.

כזכור, ישראל פרמייר טק סבלה ממספר התקפות אנטישמיות, שאף גרמו להם להסיר את שם המדינה מהמדים, בצעד מעורר מחלוקת. היום מדווחים בתקשורת הספרדית שהוגשה גם תלונה בבית המשפט הלאומי של ספרד על פעולות המחאה האלימות שקרו במרוצים.

התלונה הוגשה על ידי ארגון ‘אקום’, שמקדם את הקשרים בין ספרד לישראל ונלחם באנטישמיות. במסמך נרשם כי התרחשו פעולות מאורגנות של כפייה, חסימות מכוונות של הכביש והתנהגויות שסיכנו באופן ממשי את שלומם הפיזי של הספורטאים, המפיקים ואנשי הביטחון.

ג'ייקוב פוגלסאנג ישראל פרמייר טק (IMAGO)

הארגון ציין באחת מהודעותיו שלאחר הצעדים הראשונים הללו, יינקטו צעדים משפטיים נוספים נגד פוליטיקאים שקידמו בעיניהם את האלימות. בינתיים, השופט סנטיאגו פרס מבית המשפט הלאומי של ספרד פנה לפרקליטות כדי לברר האם יש לו סמכות לטפל בתלונה שהוגשה בגין עבירות שנאה נגד קבוצת ישראל פרמייר טק.