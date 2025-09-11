יום חמישי, 11.09.2025 שעה 18:45
כדורגל ישראלי

טקס לזכר קינדה ייערך במשחק בין חיפה לאשדוד

הירוקים יארחו את הקבוצה בה גדל השחקן שהלך לעולמו בטרם עת ויחלקו לו כבוד יחד עם משפחתו, כולל תפאורה מיוחדת שתוקדש עבורו ופינת הנצחה ייחודית

|
התפאורה המצמררת לזכרו של גדי קינדה (רועי כפיר)
התפאורה המצמררת לזכרו של גדי קינדה (רועי כפיר)

ביום שני מכבי חיפה תחזור למשחקי ליגת העל באופן רשמי לאחר סיום פגרת הנבחרות, כאשר הירוקים של דייגו פלורס יפגשו בסמי עופר את מ.ס אשדוד. לפני שריקת הפתיחה במפגש המדובר, ייערך טקס מיוחד ומרגש לזכרו של גדי קינדה, שהלך לעולמו במאי האחרון לאחר מצב רפואי מורכב.

במועדון מהכרמל הוסיפו: “הטקס נבחר למשחק בו נארח את הקבוצה בה גדל, מ.ס. אשדוד. בטקס ייקחו חלק בני משפחתו של גדי ובהשתתפות הזמרת מירי מסיקה, שתבצע את  השיר המזוהה עם גדי  "מלך".

בנוסף תעמוד לרשות הקהל פינת הנצחה ייחודית במוזאון המועדון, לזכרו של הקשר שנקטף בטרם עת. וכן פינת תפילה שהוקמה ביציע הצפוני, בשיתוף פעולה עם אוהדי הקבוצה, מקום שיאפשר לאוהדים להתחבר ולחלוק כבוד בדרכם האישית”.

מכבי חיפה גם הזמינה את כל האוהדים להגיע מוקדם לסמי עופר ולהיות חלק מתפאורה מיוחדת שתוקדש כולה לזכרו של קינדה: “יחד, במעמד קהילתי מאוחד, נזכור ונכבד את זכרו של גדי קינדה ז"ל – שחקן אהוב, חבר לקבוצה ואדם יקר שהותיר חותם בלב של כולם”.

