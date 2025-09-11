יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בהפועל ת"א ממתינים להתפתחויות בגזרת לואיזו

אומוניה מנסה לשכנע את השחקן להישאר ופגישה מכרעת בין הצדדים תתקיים. המסר שעבר לאדומים: לואיזו מעוניין במעבר. 19,000 כרטיסים נמכרו לקראת בית"ר

|
לויזוס לואיזו (IMAGO)
לויזוס לואיזו (IMAGO)

בהפועל תל אביב ממתינים להתפתחויות בנוגע להגעתו האפשרית של הקשר הקפריסאי לויזוס לואיזו. נציגי השחקן בן ה-22 עדכנו את מנכ”ל הפועל גיא פרימור כי הנהלת אומוניה ניקוסיה מפעילה בימים האחרונים לחצים על לואיזו לחתום על חוזה חדש ולהישאר בקבוצה, כך שהיא לא ממהרת לאשר את עסקת העברתו לחודורוב.

על פי התכנון, הערב או לכל המאוחר מחר תתקיים פגישה מכרעת בין לואיזו, סוכניו והנהלת אומוניה ניקוסיה כדי לשכנע אותו להישאר. אחרי הפגישה אמור להתבהר האם לואיזו יישאר באומוניה או שדרכו תוביל לבלומפילד. המסר שהועבר להפועל תל אביב כי לואיזו עצמו מעוניין לעזוב את ניקוסיה ולהצטרף לאדומים, אם כי במועדון מחכים להתפתחויות.

במקביל, האדומים נערכים לאחד המשחקים המסקרנים של פתיחת העונה, המפגש המסקרן מול בית”ר ירושלים בבלומפילד. עד כה הבטיחו את מקומם לא פחות מ-19 אלף אוהדים אדומים, שיצטרפו לכ-2,900 אוהדים ירושלמים. בסך הכול אישרה המשטרה כניסה של 25,000 צופים בלבד, בשל חובת ההפרדות והחציצות בין מחנות האוהדים. מאמן הקבוצה אליניב ברדה צפוי ליהנות מסגל כמעט מלא, כשרוי קורין עדיין לא כשיר ושאנדה סילבה ירצה עונש הרחקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */