חסון בטבריה, בלילתי וחביבאללה בתמונת ה-11

עירוני טבריה ממשיכה להתכונן למשחקה בשבת מול מכבי ת''א וגם לסיום חלון ההעברות של הקיץ. אחרי צירופו של החלוץ עידן ברנס בהשאלה מהפועל ת''א אתמול (רביעי), הקבוצה החתימה גם את הבלם הצעיר (20) יהונתן חסון.

הוא מגיע בהשאלה מהפועל פתח תקווה אחרי שעד העונה שעברה שיחק עם קבוצת הנוער של המלאבסים. חסון חתם באמצעות סוכנו, אסף וקנין.

לקראת מכבי ת''א יערוך אלירן חודדה כמה שינויים מההרכב שהובס 7:0 על ידי הפועל באר שבע. מעבר לסמביניה שהורחק באותו המשחק וכמובן ייעדר (נוסף על באצ'ו הפצוע), יהיו שינויים נוספים.

סמביניה (מרטין גוטדאמק)

אלי בלילתי ישוב להרכב של טבריה בכנף שמאל, על חשבון דניאל גולאני. בנוסף לכך, עילאי אלמקייס מועמד לפתוח בקישור במקום יונתן טפר וגם והיב חביבאללה בתמונת ההרכב.