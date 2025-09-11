יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות יורו עד גיל 19

אופיר חיים: צריך להגיד שאני ממלטה, זה הזוי

מאמן נבחרת הנוער על המציאות מאז 7/10: “אני מוצא את עצמי אומר לשחקנים: ‘אל תדברו בעברית’". וגם: התקרית בה נאמר לעברו "היטלר" כששיחק בטורקיה

מיכל סלע ואופיר חיים (פרטי)
מיכל סלע ואופיר חיים (פרטי)

מאמן נבחרת הנוער של ישראל, אופיר חיים, דיבר היום (רביעי) בכנס "בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים" של המרכז לחברה משותפת גבעת חביבה. במהלך דבריו, חשף חיים את המציאות המורכבת שאיתה מתמודדת הנבחרת מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

"אחרי השבעה באוקטובר, כשהיינו צריכים לנסוע לחו"ל עם חולצות ייצוג של ישראל, קיבלנו הוראה ביטחונית ללכת בלבוש אחר", סיפר חיים, "אנחנו לא יכולים ללכת עם החולצה הזו לשדה התעופה. כשטסנו לאסטוניה, טסנו בבגדים אזרחיים, וזה מבאס. אני מוצא את עצמי אומר לשחקנים: 'אל תדברו בעברית', אני צריך להגיד שאני ממלטה. זו מציאות הזויה".

בהמשך סיפר המאמן על חוויה אנטישמית שחווה כששיחק באיסטנבולספור הטורקית: "היו לי חברים טורקיים, יש לי חברים שם עד היום. אבל כשהייתי שם, ישבנו לאכול ארוחת צהריים ביחד כמה חברים ושחקנים, דבר אחד אמרו לכיוון שלי: ‘היטלר’ וכולם צוחקים. לא הבנתי כלום, כי הם דיברו בטורקית, נכנסתי לפאניקה של ממש. לא אמרתי משהו, אבל ראו שמשהו קורה.

"היה שחקן אחד, אני חושב שהוא קילל אותם בטורקית ואז הוא אמר לי: ‘עזוב, אל תתייחס אליהם, אני פה איתך’, ועד היום הוא חבר שלי - אנדריי אנג'ולולו. אגב, אנחנו חברים, מדברים על פוליטיקה, הוא אומר לי ‘עזוב פוליטיקה, אתה ואני זה אחים’. זה הדבר הקטן שהפריע לי. נהנתי מאוד בטורקיה".

שחקני נבחרת הנוער (ההתאחדות לכדורגל)שחקני נבחרת הנוער (ההתאחדות לכדורגל)

חיים התייחס גם לסוגיית הזרים בליגת העל והיעדר שחקנים מהמגזר הערבי: "עכשיו הצטרף בירם כיאל לצוות שלנו, זה חיזוק מטורף. הוא אחראי להביא שחקנים מהחברה הערבית. לא יכול להיות שיש רק שישה שחקנים מהמגזר, עכשיו הוא יעזור לנו לבחור. אני רוצה שכמה שיותר שחקני נוער ישתלבו. פחות מעניין אותי נושא הזרים. היום בנבחרת הבוגרת יש שבעה שחקנים מהנבחרת של המונדיאליטו".

בנוגע לתקשורת, הביע חיים ביקורת חריפה: "הייתי במשחק של סכנין, לא זוכר מול מי. היה את ההמנון, וכולם שתקו. קראתי אחר כך בתקשורת שכאילו 'סכנין לא כיבדה את ההמנון'. זה לא נכון. יש חלק מהתקשורת שמלבה את הגזענות. זה צריך להתחיל מהחינוך, מבתי ספר. כשמגיעים אליי לנבחרת, אנחנו משתפים, מדברים - ערבים ויהודים. זה מקרב, זה בונה אמון. צריך לייצר יותר חוויות משותפות כאלה".

בכנס לקחו חלק גם מיכל סלע, מנכ"לית גבעת חביבה, השופט הבכיר נאאל עודה, ד"ר יוסף ג'ברין, חבר הכנסת לשעבר, וכוכבי הסדרה "חוליגנים": דוד שאול ושון ספוטי.

