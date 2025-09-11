המוקפצות: מ.ס דימונה - שנתון 2009

פינת "המוקפצות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שהוקפצו בתקופה האחרונה לליגה גבוהה יותר, מפנה זרקור לקבוצת שנתון 2009 של מ.ס דימונה. מחלקת הנוער של מ.ס דימונה עוברת בשנים האחרונות תהליך מואץ של התפתחות מקצועיות וגדילה. בחודש מאי האחרון קצרה המחלקה פרי הישגי ראשון עם זכייתה ההיסטורית של קבוצת הנוער באליפות מחוז שפלה והעפלתה לליגה הארצית.

לפני כשבועיים קצרה המחלקה פרי נוסף, כשהתבשרה שתזכה לנציגות במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים ב' (ילידי 2010), בשל זכייתה בהגרלה על מקום בליגה - דבר שנבע כתוצאה התפרקותה של א.ס "האדומים" אשדוד. הפרי המתוק הזה הושג במידה רבה בזכות קבוצת שנתון 2009, המודרכת ע"י ערן סויסה, שסיימה את העונה שעברה כסגנית אלופת מחוז דרום בשנתון נערים ב', שמקווה בעונה הקרובה להניף את צלחת האליפות של ליגת מחוז שפלה בשנתון נערים א'.

קבוצת נערים א' של מ.ס דימונה התמודדה בעונה שעברה בליגת דרום של שנתון נערים ב' מול יריבה עוצמתית במיוחד בדמותה של מ.ס באר שבע - שזכתה באליפות עם מאזן כמעט מושלם, העומד על 19 ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. באר שבע הקדימה בטבלת הסיום בתשע נקודות את דימונה, שעשתה חיל במפעל גביע המדינה והגיעה עד לשלב 32 הגדולות. במהלכו ניצחה 0:1 את מ.ס באר שבע ובסיומו נתנה פייט חזק להפועל חדרה מליגת העל, שעבדה קשה כדי לנצח בביתה 0:1 את הקבוצה הדרומית בדרך להעפלה לחצי הגמר.

מ.ס דימונה נערים ב' (מחלקת המדיה של מ.ס דימונה)

בעונה שעברה כבשה מ.ס דימונה כמות מרשימה של 109 שערים ב-20 משחקי ליגה, שמונה שערים פחות ממ.ס באר שבע. מלך שערי הקבוצה, איתן שבת, שכבש 33 שערים, יוביל גם העונה את התקפת הקבוצה בשנתון נערים א'. אוראל גואטה, סגן מלך השערים, שכבש 25 שערים, עבר לשורות מכבי באר שבע מהליגה הארצית. הגנת הקבוצה, שספגה 20 שערי ליגה - 12 יותר ממ.ס באר שבע, תמשיך להישען על שחקנים ששיחקו בשורותיה בעונה שעברה, בראשם השוער אבי אשכנזי והבלם מאור זגורי.

בשבוע שעבר החלה הקבוצה את העונה כסינדרלה של מחזור הגביע בשנתון נערים א' - עם ניצחון ביתי 1:3 על עליה כפר סבא מארצית צפון - בזכות שערים שכבשו איתי בכר, ליעד כהן ומתן הרוש. רועי צדר צימק לזכות הקבוצה מהשרון. הערב (חמישי) תחל הקבוצה את דרכה במשחקי ליגת שפלה, כשתארח למפגש קבוצות "צו פיוס" את עירוני אשדוד.

אדיר נחשון, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של דימונה יחד עם משה סטקלר, מאמין גדול בהמשכיות מוצלחת של הקבוצה: “השנתון הזה רץ ביחד הרבה שנים. מאמן הקבוצה, ערן סויסה, שהיה קפטן הקבוצה הבוגרת, מחובר מאוד למועדון ובפרט לחבר'ה עמם הוא מתחיל עונה שלישית. בעונה שעברה התמודדנו מול יריבה מאוד חזקה, שילמנו מחיר מסוים על חוסר ניסיון במאבקי צמרת”.

כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

“הקבוצה הזו היא בעצם קבוצה משולבת, המתבססת על כ-11 שחקנים ילידי 2009 ועוד שחקנים ילידי 2010 - עמם אנחנו עושים רוטציה בין קבוצת נערים א' לקבוצת נערים ב'. הקבוצה הזו מוכשרת, יש לה צוות אימון מצוין ומעטפת מקצועית תומכת, כך שאנחנו מציבים לה מטרה חד משמעית - לזכות באליפות ולעלות לליגה הארצית".