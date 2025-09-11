יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

מסתבכת: צ’לסי עלולה להיענש בהפחתת נקודות

דיווח: הבלוז עומדים בפני סנקציות אחרי שהואשמו ב-74 הפרות של תקנות ההתאחדות האנגלית מתקופת רומן אברמוביץ’. גם איסור העברות עומד על הפרק

|
קול פאלמר (IMAGO)
קול פאלמר (IMAGO)

צ'לסי עומדת בפני סנקציות ספורטיביות משמעותיות - כולל אפשרות להפחתת נקודות - לאחר שהואשמה ב-74 הפרות של תקנות התאחדות הכדורגל האנגלית (ה-FA) הנוגעות לעבודה עם סוכנים ולהשקעות צד שלישי בשחקנים. ההפרות, על פי הודעת ה-FA, התרחשו בעיקר בין עונות 2010/11 ל-2015/16, בתקופה שקדמה לבעלות הנוכחית של המועדון, תחת רומן אברמוביץ’.

על פי הודעת ה-FA, ההאשמות כוללות הפרות של תקנות J1 ו-C2 הנוגעות לסוכנים, תקנות A2 ו-A3 על עבודה עם מתווכים, ותקנות A1 ו-B3 הנוגעות להשקעות צד שלישי בשחקנים. החקירה כוללת פעולות שהתבצעו לאורך תקופה של 13 שנה - משנת 2009 ועד 2022. על פי הדיווח ב’דיילי מייל’, העונשים האפשריים במקרה זה כוללים גם איסור העברות, אך לא מן הנמנע כי יוטל עונש של הפחתת נקודות על הקבוצה.

בעלי המועדון הנוכחיים, שהשלימו את רכישת צ'לסי במאי 2022, גילו את הליקויים האפשריים במהלך תהליך בדיקת הנאותות שבוצע לקראת העסקה. מיד לאחר השלמת הרכישה, דווחו החשדות ל-FA וליתר הרגולטורים הרלוונטיים, כאשר כל ההפרות לכאורה התרחשו בתקופת הבעלות הקודמת. צ'לסי טוענת כי הפגינה שקיפות מלאה ושיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה - דבר שעשוי להקל בעונש.

שחקני צשחקני צ'לסי בפעולה (רויטרס)

בהודעה שפרסם המועדון נכתב: “צ’לסי שמחה לאשר כי שיתוף הפעולה עם ה-FA בנוגע לממצאים שדווחו על-ידי המועדון מתקרב לסיומו. קבוצת הבעלות הנוכחית רכשה את המועדון ב-30 במאי 2022, ובמהלך בדיקות מקיפות התגלו דיווחים כלכליים חסרים וחשדות להפרות של כללי ה-FA. מיד עם השלמת הרכישה, דווחו הממצאים לכל הגופים הרלוונטיים. המועדון הפגין שקיפות חסרת תקדים, כולל מתן גישה מלאה לקבצים ולנתונים היסטוריים. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם ה-FA כדי לסיים את התהליך בהקדם האפשרי”.

בצ'לסי ביקשו להדגיש כי הם מוקירים תודה להתאחדות על שיתוף הפעולה במסגרת מקרה מורכב שמרכזו אירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור. לפי גורמים בסביבת ה-FA, לאור שיתוף הפעולה המלא מצד המועדון והעובדה שמדובר בהפרות מן העבר, ייתכן שהעונש הסופי יהיה קנס בלבד, אך האפשרות לעונשים ספורטיביים נותרת על השולחן.

למועדון יש זמן עד 19 בספטמבר 2025 כדי להשיב להאשמות. במקביל, חקירה נפרדת מצד הנהלת הפרמייר ליג עודנה נמשכת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */