"שתי תבוסות? אף קבוצה לא רוצה להיתקל בנתניה

לאחר שסיימה בתיקו 0:0 את משחקה הראשון בליגת העל מול עירוני קריית שמונה, הפועל פתח תקווה תארח ביום שבת את מכבי נתניה, רגע לפני שבוע עמוס שיכלול משחקים מול מכבי תל אביב באמצע השבוע (משחק דחוי מהמחזור הראשון) ומכבי בני ריינה.

אלא שרגע לפני המשחק, מי שנמצא בספק הוא שחקן ההתקפה המשמעותי של הקבוצה, קליי. האחרון הגיע הבוקר למתחם האימונים, אך סובל ממחלה ולא התאמן. בקבוצה שומרים על אופטימיות שיוכל מחר לערוך את האימון המסכם ולשחק בשבת.

במלאבסים סיכמו אמנם עם מארק קוסטה, אבל עד שהדבר לא יהפוך לרשמי, במועדון עדיין לא פוסלים לחלוטין שאם הדברים יסתבכו, פול גריטה יחזור לתמונה. בכל אופן, העניינים יוסכמו רשמית ב-48 השעות הקרובות.

שחקני הפועל פתח תקווה מתחבקים (חגי מיכאלי)

"אנחנו דרוכים מאוד, בטח אחרי שדחיית המשחק הראשון והעובדה שלא נכנסנו לקצב. כולם רוצים שיגיעו המשחקים ושיהיה לנו רצף כדי שנוכל לגבש דעה עלינו. באימונים השחקנים נראים טוב, חדים ומאוד דרוכים למשחק הזה", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"השבוע העמוס? במחשבות הרחוקות אנחנו חושבים על המשחק הבא מבחינת הדקות. אבל אנחנו שמים את כל כולנו לקראת המשחק הקרוב מול מכבי נתניה וכל השאר לא מעניין אותנו. אנחנו באים ב-100% מוכנים ודרוכים. יש פה שחקנים עם רגליים טובות וכולם יהיו מוכנים לשלושה משחקים בשבוע. אצלי במחשבות בתור מאמן יש חשיבה קדימה, אבל אין לנו פריויליגיה כזאת. מבחינת ההרכב, כל כולי במכבי נתניה", הוסיף.

היריבה שהתחזקה: "זו יריבה מאוד קשה. היא קיבלה שתי תבוסות, אבל אף קבוצה בליגה לא הייתה רוצה להיתקל בה בהגרלה. אנחנו יודעים שמדובר בקבוצה חזקה, מוכשרת מאוד מבחינה אינדיבידואלית, מאורגנת ומסוכנת מבחינת משחק המעבר. אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה כי יש להם איכויות".

עומר פרץ (ראובן שוורץ)

"המשחק נגדם בגביע הטוטו? הייתה לו משמעות כי שתי הקבוצות הרגישו אחת את השנייה. הן משחקות באותו הסגנון פחות או יותר והדברים לא השתנו יותר מדי. כולם מכירים את כולם, הרגשנו את היכולת שלהם על הדשא. מדובר בקבוצה מסוכנת ונצטרך להיות זהירים כי יש להם שחקנים מאוד מאוד טובים".

המו"מ עם מארק קוסטה: "כרגע אני לא יודע שהכף הוכרעה לכיוון חלוץ מסוים. אני יודע שאנחנו רצים בשני כיוונים. עוד אין הודעה ושום דבר לא מסוכם עם אף שחקן. אנחנו רצים בכמה כיוונים כי נפלו לנו גם כמה שחקנים על הדרך. אנחנו רוצים להיות מגובים גם בשחקן אחר, אם משהו ייפול. כרגע אין חתימה רשמית".

ההגנה הישראלית: "כשהקבוצה נבנתה, חיפשנו בלם זר וכשראינו שהאופציות לא יותר טובות מבחינת ההיצע הישראלי, העברנו את כל נושא הזרים לחלק הקדמי. אם היינו מוצאים בלם זר שיכול היה לתת לנו יותר ממה שיש בקבוצה, אולי היינו הולכים על זה. אבל כרגע, לא מצאנו זר שישדרג. לקחנו את הבלמים הישראלים כולל אוראל שהצטרף".

אוראל דגני עם הכדור (רועי כפיר)

"לא רצינו להגיע למצב שאנחנו מביאים בלם זר ואחד הבלמים הישראלים יתברר כטוב יותר. כשאתה מביא בלם זר והוא על הספסל אתה מאבד את כל האפקט. בחלק הקדמי, יותר קל לתמרן בחילופים וברוטציות מבחינת זרים".

איזו קבוצה נראה: "יש מעין ליגה בתוך ליגה. שאר הקבוצות למעט הגדולות יכולות לנצח כל קבוצה. בגלל זה משחקי הראש בראש חשובים מאוד. ראינו מתחילת השנה מהפועל פ"ת קבוצה יוזמת ששולטת. נגד ק"ש לא היו יותר מדי מצבים ממשיים. אבל אפשר לראות שהקבוצה מגיעה לכל מגרש במטרה לשלוט בכדור, ללחוץ גבוה, לייצר מצבים. יש פה שחקנים מאוד מוכשרים בחלק הקדמי וכך גם שחקני הקישור".

"זו ליגה שבכל רגע שאתה חשוף אתה יכול להיענש, אז אנחנו גם לא רוצים להיות ילדותיים ונאיביים. אנחנו רוצים להיות קבוצה שגם יודעת להניע, ללחוץ ולייצר מצבים אבל כשהכדור לא אצלנו, נדע גם להגן עם עשרה שחקנים מאחורי הכדור".