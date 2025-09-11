רבע 3, 03:16: מכבי רעננה - בני הרצליה 57:52

אחרי שפתחה את שלב הבתים של גביע ווינר סל בהפסד חוץ, מכבי רעננה מארחת במטרווסט את משחק הבית הראשון שלה אי פעם בטורניר קדם העונה, כשהיא פוגשת ל"דרבי השרון” את בני הרצליה, שמתחילה הערב את דרכה בבית ד'.

המארחת חייבת לנצח כדי לשמור על סיכוי להעפיל לרבע גמר המפעל, ואילו האורחת, שבעונה שעברה הגיעה בו עד לחצי הגמר, מקווה לסיפתח מוצלח כדי לחזור לפחות לאותו מעמד, ואולי אף מעבר לכך.

העולה החדשה מגיעה להתמודדות לאחר שערכה ביום שני האחרון את הופעת הבכורה שלה בגביע ווינר סל, מול הפועל העמק, במשחק שהוציא לדרך את טורניר קדם־העונה, בו הפסידה 89:73 בגן נר.

טייריס רדפורד, בהופעת הבכורה הרשמית שלו בכדורסל הישראלי, היה הקלע הבולט של רעננה עם 22 נקודות ולצידו רק לנארד פרימן הגיע לספרות כפולות עם 17 משלו. חסן דיארה ינסה לתקן את הרושם מהמשחק הקודם, שבו קלע רק ארבע נקודות ב־1 מ־9 מהשדה כשעמד על 0 מ־7 לשתיים.

עבור יהוא אורלנד וחניכיו מדובר במשחק רשמי ראשון לעונת 2025/26. אחרי עונה שכללה מקום רביעי בליגת ווינר סל והגעה לחצי גמר גביע המדינה, הקבוצה שואפת לבצע עוד קפיצת מדרגה. לשם כך היא בחרה בהמשכיות ושמרה על שלושה מהזרים שסיימו איתה את העונה שעברה: דשון פרנסיס, אלייז'ה סטיוארט וצ'ינאנו אונואקו. אל מצבת הזרים צירפה הרצליה את הפורוורד נואה קרטר, את הגארד דנבר ג'ונס ואת שחקן הפנים ג'ורדון ורנאדו – אחיו של אקס הפועל ירושלים והפועל גלבוע גליל ג'ארוויס.

רבע ראשון: 22:23 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: לנארד פרימן, חסאן דיארה, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג'ונס, דשון פרנסיס, שלו לוגשי, צ'ינאנו אונוואקו ונואה קרטר.

דרבי השרון נפתח עם שלשה נהדרת של חסאן דיארה. צ'ינאנו אונוואקו הגיב מהצד השני עם סל ועבירה יפה. קליעה נהדרת של יותם חנוכי מחוץ לקשת החזיר את היתרון למארחת לזמן מה. דיארה קלע פעם שנייה מרחוק מאוד עם סל יפה.

חנוכי המשיך להיראות טוב אצל המארחת עם עוד סל מקרוב, והוא לא עצר כשהוסיף עוד קליעה מהשלוש. גם האורחת בכחול לא הרפתה וקלעה מחוץ לקשת. אלכס לדר הוסיף שתי נקודות למארחת עם לייאפ. אונוואקו יצא למהלך גדול של סל ועבירה עבור הכחולים. מקס היידיגר צמצם עד לכדי הפרש של נקודה עבור האורחת.

יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 35:43 לבני הרצליה

עם פתיחת עשר הדקות הבאות, היידיגר קלע שלשה קשה עם יד על הפרצוף שלו. אונוואקו המשיך עם סיבוב יפה בצבע וקליעה. שלו לוגשי עשה מהלך גדול עם כניסה לצבע וקליעה תוך כדי נפילה. מהצד השני נייט לשבסקי שם ריבאונד שצמצם את התוצאה. לוגשי השיב עם שלשה. נואה קרטר הגדיל את היתרון עם שלשה, אך לשבסקי הגיב מהר עם שני סלים מחוץ לקשת, שרק קירבו קלות את המארחת.

קהל אוהדי בני הרצליה (אורן בן חקון)

רבע שלישי:

המחצית השנייה נפתחה עם נקודה אחד של טייריס רדפורד מהקו. הרצליה הלכה גם היא לזריקות עונשין עם דנבר ג’ונס ששם את שתיהן. דיארה הגיב מהר עם קליעה קשה בצבע, ואז עוד שתי נקודות. שלשה נהדרת של לוגשי בצד השני המשיכה את הקצב הגבוה. לנארד פרימן החזיר שתי נקודות משלו, ואז היה דאנק מהיר בצד השני של האורחת.

דיארה לקח ריבאונד בצבע והכניס שתיים קלילות, כשפרימן נכנס קשוח פנימה וסחט סל ועבירה. ג’ונס הרגיע עם קליעה נהדרת מחוץ לקשת שפתחה פער של שבע נקודות.