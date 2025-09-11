יום חמישי, 11.09.2025 שעה 14:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

סולומון: מבטיח שעוד כמה שבועות אדבר ספרדית

אחרי המעבר, הכוכב הישראלי הוצג בוויאריאל ודיבר על המעבר מטוטנהאם ברגע האחרון: המטרות, המפגש מול טוטנהאם, הדרכים בהם יוכל לתרום לקבוצה ועוד

|
מנור סולומון (צילום מסך)
מנור סולומון (צילום מסך)

מנור סולומון הוצג היום (חמישי) רשמית במדי ויאריאל, אליה הצטרף ברגעי הסיום של חלון ההעברות בהשאלה מטוטנהאם. הקשר ההתקפי של נבחרת ישראל דיבר במסיבת העיתונאים על המטרות שהציב לעצמו בקבוצה הספרדית, על המעבר המהיר מהפרמייר ליג לליגה הספרדית והבטיח כי בתוך שבועות ספורים כבר ישלוט בספרדית כדי להשתלב טוב יותר במועדון ובחדר ההלבשה.

"אני שמח מאוד להיות פה בוויאריאל”, אמר סולומון, "זה היה בשעה האחרונה של חלון ההעברות. זה לא היה משהו שציפית לו. ויאריאל התעניינה בי, זה הפך לאמיתי בשעות האחרונות. אני מחכה כבר להתחיל, להראות את האיכויות שלי, לפגוש את האוהדים באצטדיון ולשמח אותם".

סולומון נשאל בספרדית ואמר: “מצטער שאני לא מדבר ספרדית עדיין. אני צריך מספר שבועות ואז אדבר איתכם בספרדית. אני רוצה להביא מהירות, דריבל, לכבוש, לבשל ולתרום לוויאריאל. אני מקווה להביא משהו אחר לקבוצה, וכבר מההתחלה”.

"לפני 10 ימים הייתי שחקן טוטנהאם, זה משוגע, זה הכדורגל. יום אחד אתה פה ויום אחר אתה במועדון אחר. אני שמח מאוד להיות פה ונקווה שנתחיל את ליגת האלופות בצורה טובה".

