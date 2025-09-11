סולומון: מבטיח שעוד כמה שבועות אדבר ספרדית

מנור סולומון הוצג היום (חמישי) רשמית במדי ויאריאל, אליה הצטרף ברגעי הסיום של חלון ההעברות בהשאלה מטוטנהאם. הקשר ההתקפי של נבחרת ישראל דיבר במסיבת העיתונאים על המטרות שהציב לעצמו בקבוצה הספרדית, על המעבר המהיר מהפרמייר ליג לליגה הספרדית והבטיח כי בתוך שבועות ספורים כבר ישלוט בספרדית כדי להשתלב טוב יותר במועדון ובחדר ההלבשה.

"אני שמח מאוד להיות פה בוויאריאל”, אמר סולומון, "זה היה בשעה האחרונה של חלון ההעברות. זה לא היה משהו שציפית לו. ויאריאל התעניינה בי, זה הפך לאמיתי בשעות האחרונות. אני מחכה כבר להתחיל, להראות את האיכויות שלי, לפגוש את האוהדים באצטדיון ולשמח אותם".



סולומון נשאל בספרדית ואמר: “מצטער שאני לא מדבר ספרדית עדיין. אני צריך מספר שבועות ואז אדבר איתכם בספרדית. אני רוצה להביא מהירות, דריבל, לכבוש, לבשל ולתרום לוויאריאל. אני מקווה להביא משהו אחר לקבוצה, וכבר מההתחלה”.



"לפני 10 ימים הייתי שחקן טוטנהאם, זה משוגע, זה הכדורגל. יום אחד אתה פה ויום אחר אתה במועדון אחר. אני שמח מאוד להיות פה ונקווה שנתחיל את ליגת האלופות בצורה טובה".