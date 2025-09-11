יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מכבי חיפה במשא ומתן עם הקשר פטר אגבה

החלק החסר בפאזל? בקבוצה מקיימים שיחות מול הניגרי (22) שרשם העונה 14 הופעות בכל המסגרות במדי אלופת סלובניה לובליאנה, שדורשת 1.5 מילין אירו

|
פטר אגבה (IMAGO)
פטר אגבה (IMAGO)

מכבי חיפה ממשיכה בחיפושים אחר קשר אחורי ועשויה להיות קרובה למציאת המועמד המתאים. הירוקים מנהלים מגעים עם פטר אגבה, קשר ניגרי בן 22 המשחק באולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, שדורשת עבורו 1.5 מיליון אירו.

אגבה הצטרף ללובליאנה בקיץ 2023 וכבר רשם העונה 14 הופעות בכל המסגרות. בעונה שעברה תרם שלושה שערים, בליגה המקומית וגם בקונפרנס ליג.

את צעדיו הראשונים עשה בקרואטיה במדי דובראבה, לפני שנמכר לאולימפיה תמורת כ-100 אלף אירו. בקיץ האחרון שמו נקשר גם עם מועדוני פאר באפריקה, בהם וידאד קזבלנקה ואספרנס טוניס.

לזכותו של אגבה הופעה אחת בנבחרת הנערים של ניגריה. גובהו 1.80 מ', והוא ידוע כקשר שמאלי חזק, טכני ודינמי.

אגבה האריך את חוזהו בלובליאנה עד 2028, אולם כעת נראה כי מכבי חיפה עשויה להיות התחנה הבאה בקריירה המתפתחת שלו.

