מכבי חיפה במשא ומתן עם הקשר פטר אגבה

מכבי חיפה ממשיכה בחיפושים אחר קשר אחורי ועשויה להיות קרובה למציאת המועמד המתאים. הירוקים מנהלים מגעים עם פטר אגבה, קשר ניגרי בן 22 המשחק באולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, שדורשת עבורו 1.5 מיליון אירו.

אגבה הצטרף ללובליאנה בקיץ 2023 וכבר רשם העונה 14 הופעות בכל המסגרות. בעונה שעברה תרם שלושה שערים, בליגה המקומית וגם בקונפרנס ליג.

את צעדיו הראשונים עשה בקרואטיה במדי דובראבה, לפני שנמכר לאולימפיה תמורת כ-100 אלף אירו. בקיץ האחרון שמו נקשר גם עם מועדוני פאר באפריקה, בהם וידאד קזבלנקה ואספרנס טוניס.

לזכותו של אגבה הופעה אחת בנבחרת הנערים של ניגריה. גובהו 1.80 מ', והוא ידוע כקשר שמאלי חזק, טכני ודינמי.

אגבה האריך את חוזהו בלובליאנה עד 2028, אולם כעת נראה כי מכבי חיפה עשויה להיות התחנה הבאה בקריירה המתפתחת שלו.