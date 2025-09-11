יום חמישי, 11.09.2025 שעה 14:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בנתניה בטוחים שישחקו בליגת העל, אלברט נבחן

בקבוצה כבר מתכוננים לשחק בליגה הבכירה ויערכו מחר משחק בכורה בגביע ווינר בכפר בלום. הגארד/פורוורד, ששייך למכבי תל אביב, מועמד להצטרף בהשאלה

|
עידן אבשלום (רועי כפיר)
עידן אבשלום (רועי כפיר)

באליצור נתניה קיבלו בשביעות רצון גדולה את החלטת בית המשפט המחוזי, שהקבוצה תישאר ותשחק בליגת העל ובקבוצה בטוחים כי בית הדין העליון לא ישנה את ההחלטה. "לנו ברור עכשיו שהספורט ניצח את הפוליטיקה ואנחנו נשחק בליגת העל וכך אנחנו נערכים ", אמרו בקבוצה. 

בנתניה יתארחו מחר (שישי, 14:00 כפר בלום) אצל הפועל גליל עליון במסגרת המחזור השני בגביע ווינר סל למשחק הבכורה הרשמי שלה העונה . 

מי שנבחן כעת בקבוצה הוא בריילי אלברט, המתאזרח, השייך למכבי תל אביב ומועמד לעבור לנתניה בהשאלה. הסווינגמן (24, 1.96) זכה פעמיים במדליית זהב במשחקי המכביה עם נבחרת ארצות הברית ושיחק בשנתיים האחרונות באוניברסיטת לויולה ניו אורלינס.

