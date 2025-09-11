השחקניות שרשומות בהתאחדות: בכלל לא חתמנו

סערה בכדורגל הנשים: ארבע שחקניות של רמת השרון, עדן ברזל, עומר גבעוני, מיקה דביר ומאיה גנור, טוענות כי פרשו מכדורגל ואינן חלק מהסגל לעונה הקרובה, אך בהתאחדות לכדורגל רשומות עדיין כשחקניות פעילות של המועדון ללא ידיעתן, כך נחשף בתוכנית שיחת היום בחסות ‘ישראייר’.

בפנייה ל-ONE אישרו הארבע כי הפסיקו לשחק: "לא עברנו בדיקות רפואיות לעונה הקרובה, לא חתמנו על חוזה". בכך ביקשו להבהיר כי מבחינתן הן אינן מחויבות עוד לקבוצה או לליגה, כאשר כמובן הרישום לא התבצע באשמתן והתרחש ללא ידיעתן.

מנגד, בהתאחדות לכדורגל מסרו תגובה שונה לחלוטין: "לפי הרישומים, השחקניות עברו בדיקות רפואיות והחוזה שלהן הופקד בבקרה". המשמעות היא שלפחות באופן רשמי ומסמכי, הן נחשבות רשומות כחלק מהסגל של רמת השרון.

הפרשה קיבלה תפנית נוספת כאשר מנהלת רמת השרון, חבצלת עזוז, נשאלה בנושא. בשיחה עם ONE היא טענה כי עומר גבעוני אף שיחקה במשחקים האחרונים. עם זאת, לשאר הטענות שהועלו בחרה שלא להתייחס, וניתקה את השיחה.

הפער בין עמדת השחקניות, ההתאחדות והמועדון מעלה שאלות קשות לגבי ההתנהלות, הבקרה והתקשורת בין הצדדים, ומציב את רמת השרון בלב מחלוקת לא שגרתית.

תגובת רמת השרון תובא כאשר תתקבל.

הקלטות השחקניות לשעבר מרמת השרון

השיחה עם עומר גבעוני

עומר, לא חזרת לשחק כדורגל?

”לא”.

עברת בדיקות?

“אני בצבא, אני לא משחקת כדורגל”.

ברמה”ש רשמו אותך בעונה הקרובה לקבוצה?

”לא ידעתי את זה, לא פנו אליי”.

את כבר לא משחקת הרבה שנים כדורגל.

”נכון, משהו כמו 3 שנים”.

השיחה עם מאיה גנור

מאיה, חזרת לשחק כדורגל?

”הפסקתי, התגייסתי. לפני שנתיים וחצי, קצת יותר”.

לא עברת בדיקות או חתמת על חוזה ברמה”ש לקראת העונה הנוכחית?

”לא”.

את רשומה כשחקנית?

”הייתי רשומה גם לפני שנתיים. הם משאירות הרשמה של שחקניות גם אחרי שעזבו, זה לא מפריע לי”.

דיברו איתך? חתמת על חוזה או בדיקות רפואיות?

”לא”.

השיחה עם מיקה דביר

מיקה, חזרת לשחק כדורגל?

”לא”.

אני יודע שפרשת מזמן.

”כן, אני בצבא”.

לא עברת בדיקות או חתמת ברמה”ש לקראת העונה הנוכחית?

”לא”.

רשמו אותך כשחקנית הקבוצה?

”אני בצבא, לא יודעת מה להגיד, לא עשיתי כלום. לא אישרתי להם לרשום אותי”.

מתי פרשת מכדורגל?

”עונת 2021/22 הייתה העונה האחרונה שלי”.