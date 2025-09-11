הציטוטים מהישיבה הסוערת על האיחוד בכדורסל

מה קרה בישיבת ההנהלה של איגוד הכדורסל בשיא הדרמה בנוגע לאיחודים בין הקבוצות? עוד לפני שבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק אתמול (רביעי) כי אליצור נתניה תהיה בליגת העל עד להחלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, ההנהלה התכנסה כדי לדון שוב בנושא - ואישרה ברוב קולות מינימלי את האיחוד של הפועל עפולה/אילת מחדש.

התוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ חושפת את מה שקרה שם בישיבת חברי ההנהלה לאחר שבית המשפט ביקש דיון מחודש באשר לאיחודים בענף, כאשר חברי ההנהלה התכנסו לדיון מעמיק בנושא.

הציטוטים מתוך פרוטוקול ישיבת ההנהלה של איגוד הכדורסל לקראת ההכרעה בנושא מסבירים את הלך הרוח בקרב חברי ההנהלה, מה נאמר בישיבה, ההתנגדויות למהלך, המחשבות מה יאמרו בתקשורת, החשש מגלישה לכאורה לתחום הפלילי, שאלת ניגוד העניינים שלכאורה הייתה בהצבעה, ההצעה המוזרה ברגע האחרון לשלב 15 קבוצות בליגת העל - והשלב שהיו"ר עמוס פרישמן שם את כולם על השתק.

ההצעה לקיים משחק מכריע על המקום בליגת העל

עו"ד יודן קוריצקי, היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, היה זה שפתח את הישיבה ואמר: "היה דיון ראשון בהנהלה שבה עלה להצבעה הנושא של הפועל אילת. בעקבות הדבר הזה, אליצור נתניה הגישה עתירה לבית הדין של האיגוד שקבע שהאיחוד בטל. הסיבה של בית הדין של האיגוד קבע שהאיחוד בטל הייתה בעיקר לגבי פרוצדורה..."

היועץ המשפטי המשיך: "על הדבר הזה הפועל אילת הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי שבהתחלה הציע הצעת פשרה, אל תיפלו מהכיסא, אבל הוא הציע שיהיה משחק קובע בין נתניה לאילת ושהזוכה במגרש תהיה גם הזוכה המשפטית. ההצעה נדחתה ובית המשפט החליט שהוא לא מעוניין להחליף את הנהלת איגוד הכדורסל בשיקול דעתה ולכן הוא מחזיר את הנושא לדיון בהנהלה".

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

יוסי מלכה: "רק תיקון קטן, עפולה/אילת הסכימו למשחק, יודן".

אלדד אקוניס: "אתה באמת חשבת שזה נכון להסכים לכזה משחק?".

חבר הנהלה: "האיחוד הזה נולד בחטא"

במהלך הדיון, שמעון מזרחי הציע "לכבד את החלטת בית הדין של האיגוד. אנחנו צריכים לתמוך בהחלטת המוסדות שלנו".

חבר ההנהלה יובל רוסמן העיר: "באותה ישיבה להזכירכם גם עלה נושא האיחוד של כרמיאל ורמת השרון, וזה עבר שם כמו ההחלטה הראשונית על אילת ועפולה. מה זה שונה מזה? לפי התקנון ברגע שהנהלת האיגוד מחליטה, אב בית הדין לא יכול לבטל החלטה של הנהלה. אז אם מחליטים לבטל עפולה/אילת, צריך לבטל רמה"ש/כרמיאל".

אלדד אקוניס: "האיחוד הזה נולד בחטא, בסדר? בוא נודה על האמת. זה רמת השרון עם כרמיאל, עם כל הדברים האלה. כשאנחנו דנים באיחוד של אילת ועפולה, ברור שלא נצא מצד אחד שאנחנו אומרים האיחוד הזה ככה והאיחוד השני הוא אחרת".

אלדד אקוניס (רועי כפיר)

בהמשך דבריו, אקוניס חזר והדגיש לא פעם: "יש לנו אחריות גדולה, כדירקטור... התפקיד שלנו והמחויבות שלנו כחברי דירקטוריון באיגוד הכדורסל לבוא ולקבל החלטות שהן ספורטיביות".

החשש במהלך הדיונים: "יש פה החלטה שלכאורה יכולה להיות גם פלילית"

יוסי מלכה, שעמד בראש הפועל עפולה, ציין בישיבת ההנהלה לגבי ההליכים של האיחוד מול רשם העמותות: "שני חברי ועד נוספו לעמותה של אילת, כולל מורשה חתימה... אני מתעסק ומנהל בית הספר לכדורגל ואת מחלקת הנוער. מעבר לזה שהייתי יושב ראש, הפועל עפולה נשענה על המשאבים של הקבוצה הבוגרת. בית הספר לכדורסל, יותר נכון".

אלדד אקוניס שאל אותו: "האיחוד הזה, אתה טוען שהוא איחוד אמיתי?".

יוסי מלכה: "כן, ברור".

נאור גלילי: "סגרת את הקבוצה הפועל עפולה?"

יוסי מלכה: "הבוגרת. הקבוצה כרגע לא פעילה. היא לא רשומה לאיגוד חבר'ה".

אלדד אקוניס התייחס למכתב של יו"ר מנהלת הכדורסל ארי שטיינברג ואמר לחברי ההנהלה: "תקשיבו טוב כולם, כל חברי ההנהלה שנמצאים בזום הזה. כן? ואני אומר לכם, כולם כולם ימחאו לנו כפיים, גם למנהל הליגה וגם לאיגוד הכדורסל, אם אנחנו ניקח את ההחלטה הזאת, גם התקשורת, כולנו, את כל מה שעשינו קודם, שכולם ירדו עלינו, על ההחלטות של האיחודים ועל כל ההחלטות האלה כולם יעמדו וימחאו לנו כפיים. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות פה סדר ולעשות פה אמת בדבר הזה ולבוא ולהגיד חבר'ה, אוקיי, בית הדין שיחליט מה הוא רוצה, אם הוא יחליט להעלות את נתניה שיעלה את נתניה, אם הוא יחליט להעלות את אילת שיעלה את אילת".

אלדד אקוניס (ראובן שוורץ)

תומר ברזילי: "כל הדיון פה הוא פוליטי, כל הדיון פוליטי. מכבי טוענים על משהו, הפועל טוענים על כרמיאל כי הקבוצה של רמה"ש קשורה למכבי".

אלדד אקוניס: "אני אציג עמדה פוליטית? אני לטובת הכדורסל, מה פוליטי בזה?".

תומר ברזילי: "אז כל הנושא הזה של השאלה הספורטיבית, בסוף אנחנו מצביעים על משהו שיש לו מקורות תקציביים, תמיכות מהמדינה, ואני אומר שיש פה בסוף החלטה שלכאורה יכולה להיות גם פלילית, כי בסוף אתה מחליט משהו פוליטי על כספי ציבור. קחו את זה בחשבון. ולהבנתי מה שקרה פה, היה מצג אחר לפני זה. לפני זה הציגו שהנוער של עפולה ייהנו מקבוצה בליגה הלאומית, פתאום אי אפשר לרשום קבוצה בליגה הלאומית, אז מה פתאום משנים את הגרסה?".

שאלת ניגוד העניינים בהצבעה עלתה, היועמ"ש: "לא יכול להתייחס פרטנית עכשיו"

תומר ברזילי המשיך והפנה שאלה ליועץ המשפטי: "האם יוסי מלכה יכול להצביע בסוף ההצבעה, אם הוא לא בניגוד עניינים?".

יניב מזרחי: "ובאותה הזדמנות שגם יגיד לנו אם אתה נמצא בניגוד עניינים, אתה שעבדת בנתניה".

תומר ברזילי: "עבדתי בנתניה ואני כבר לא עובד בנתניה".

היועץ המשפטי עו"ד יודן קוריצקי: "התשובה היא שאני לא יכול להתייחס פרטנית עכשיו".

עמוס פרישמן העיר: "תומר בוא, הדבר הזה הוא לא מכובד. יוסי מלכה יעלה, יוסי מלכה יצביע כמו שכל אחד עכשיו מצביע, ואנחנו לא נשנה סדרי עולם".

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

עו"ד יודן קוריצקי: "אני לא יכול לקבוע דברים כאלה מראש. החובה היא שכל כל דירקטור שחושב שהוא בניגוד עניינים לקחת על עצמו לא להצביע אם הוא חושב שכן, ואחר כך כמובן לבוא בטענות על תוקף ההצבעה שלו, אם באמת אפשר יהיה להוכיח ניגוד עניינים".

עמוס פרישמן: "חבל, אנחנו חוזרים. אני אמרתי שהוא יצביע, אם אחר כך למישהו יהיה בעיה שיתלוננו".

15 קבוצות בליגת העל? ההצעה המוזרה - והרגע בו היו"ר שם את כולם על מיוט

אלי עציון אמר: "בהתאם לרוח של אלדד ובהתאם לזה שאנחנו נכנסים לקראת הימים הנוראיים, כדי שלכולם יהיה טוב, גם הפועל, גם מכבי וגם אליצור, בואו נבקש מהמנהלת לעשות 15 קבוצות, גם אילת ועפולה יהיו, גם נתניה יהיו, כולם יהיו מרוצים". אלא שההצעה המוזרה הזו לא עלתה לדיון בכלל.

בסיום הישיבה, הוחלט על הצבעה שתאשר את החלטת ההנהלה הקודמת. יוסי מלכה, אגב, השתתף בהצבעה ואמר: "בעד". מצד שני, אלי רבי התנגד בהצבעה, על אף שהצביע בעד האיחוד של כרמיאל ורמה"ש קודם לכן.

חברי ההנהלה העירו במהלך ההצבעה: "אבל העיקר אמרתם שההצבעה לא פוליטית, זה יפה". חבר אחר צחק: "אני הכי אהבתי את ההצבעה של אלי רבי. אלי, עם כל הכבוד, אני לא מבין את זה". בתגובה, נאמרו הערות נוספות מהנוכחים בשיחה: "תפסיקו, לא צריך לגופו של אדם. בסדר, די, יאללה".

בשלב הזה, היו"ר פרישמן קטע את ההערות של הנוכחים בישיבת הווידאו והודיע: "לא מתאים לי השיח הזה, זה לא מכובד, זה לא לעניין. אתם כולכם על מיוט... יש לנו עוד הרבה זמן לעבוד ביחד ולהמשיך לקדם את הכדורסל, בשביל זה אני פה, לקדם את הכדורסל". מיד לאחר מכן, הודיעו בישיבה את תוצאות ההצבעה, כאשר 14 חברי הנהלה היו בעד ו-13 נגד ההחלטה.