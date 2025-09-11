יום חמישי, 11.09.2025 שעה 14:14
ספורט אחר

נבחרת ישראל תיקח חלק באולימפיאדת החירשים

בזכות שיתוף פעולה בין התאחדות ספורט הנכים וארגון ספורט החרשים הושג ברגע האחרון מימון של הטוטו שיאפשר את יציאת הנבחרת למשחקים בטוקיו בנובמבר

|
משלחת ישראל לאולימפיאדת החירשים (צילום: ארגון ספורט החירשים)
משלחת ישראל לאולימפיאדת החירשים (צילום: ארגון ספורט החירשים)

משלחת של 17 ספורטאים ישראלים חירשים וכבדי שמיעה תצא לייצג את ישראל באולימפיאדת החירשים שתתקיים בטוקיו בסוף חודש נובמבר. יציאת המשלחת התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין הטוטו, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים וארגון ספורט החירשים בישראל.

בזכות המימון והמעטפת לה יזכו, יוכלו הספורטאים להבטיח הכנה מיטבית ובנייה של משלחת איכותית שתייצג את מדינת ישראל בכבוד, במיוחד בימים מאתגרים אלה.

שיתוף הפעולה יצא אל הפועל לאחר שבטוטו העניקו מימון בסך כמיליון שקלים ליציאת המשלחת, זאת במסגרת פשרה שהושגה בתביעה ייצוגית שהגיש עורך דין עידו דר-אל בנושא נגישות בתחנות הטוטו.

משלחת ישראל לאולימפיאדת החירשים (צילום: ארגון ספורט החירשים)משלחת ישראל לאולימפיאדת החירשים (צילום: ארגון ספורט החירשים)

הספורטאים והמאמנים יזכו למעטפת מקצועית ומענה לוגיסטי שיאפשר להם להתמקד בהכנות לקראת המשחקים ההיסטוריים. אולימפיאדת החרשים, המתקיימת אחת לארבע שנים, נחשבת לאירוע הספורט המרכזי ביותר בעולם עבור ספורטאים חרשים וכבדי שמיעה, וצפויה למשוך אלפי משתתפים ממדינות רבות. בטוקיו תציין הוועדה הבינלאומית המארגנת 100 שנים מאז החלו תחרויות החרשים בשנת 1924 בפריז. נבחרת ישראל מונה 17 ספורטאים שיתחרו בענפים כדורסל, שחייה, קראטה, אתלטיקה וטניס.

טקס הפתיחה יהיה ביום שבת 15 בנובמבר 2025.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, אמר: “אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב בין הגופים שמבטיח הכנה מיטבית למשלחת ישראל לאולימפיאדת החרשים בטוקיו. אני מאחל הצלחה רבה לכל הספורטאיות והספורטאים שלנו, שהם מקור לגאווה ולרוח הישראלית החזקה, ומשוכנע שייצגו את מדינת ישראל בכבוד על הבמה הבינלאומית”.

חבר הנהלה ארגון ספורט החרשים (אס"ח), עו״ד תומר דרזנר, התייחס לכך: "אנחנו מלאי תודה לטוטו ולהתאחדות לספורט נכים על שיתוף הפעולה והתמיכה הגדולה, שיביאו חיזוק משמעותי למאמץ המתמשך להעמיד ולהכין את המשלחת לטוקיו 2025, כדי לעשות את המקסימום ולייצג בכבוד וכמיטב יכולתנו את מדינת ישראל ואת הספורטאים החרשים וכבדי השמיעה שלנו, דווקא בתקופה המאתגרת הזאת על כל המשתמע מכך".

מנכ"ל התאחדות לספורט נכים, ניסים סספורטס, הוסיף ואמר: “שיתוף הפעולה בין הטוטו, התאחדות הנכים וארגון ספורט החירשים מהווה עוד שלב  בדרך לשוויון ההזדמנויות בספורט בישראל. החזון שלנו קורא לאפשר לכלל האוכלוסייה לעסוק בספורט. אנחנו שמחים לקחת חלק ביוזמה, גאים בקולגות שלנו ומאחלים להם הצלחה בתחרויות בטוקיו."

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, על שיתוף הפעולה הזה: "הטוטו שמח על ההזדמנות שניתנה לנו לסייע למשלחת הישראלית לצאת לאולימפיאדת החירשים ולספק את המעטפת הראויה ביותר לספורטאים שלנו. אני רוצה לאחל הצלחה למשלחת הישראלית, ואני משוכנע שהיא תביא המון כבוד למדינת ישראל".  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */