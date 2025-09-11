נבחרת ישראל תיקח חלק באולימפיאדת החירשים

משלחת של 17 ספורטאים ישראלים חירשים וכבדי שמיעה תצא לייצג את ישראל באולימפיאדת החירשים שתתקיים בטוקיו בסוף חודש נובמבר. יציאת המשלחת התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין הטוטו, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים וארגון ספורט החירשים בישראל.

בזכות המימון והמעטפת לה יזכו, יוכלו הספורטאים להבטיח הכנה מיטבית ובנייה של משלחת איכותית שתייצג את מדינת ישראל בכבוד, במיוחד בימים מאתגרים אלה.

שיתוף הפעולה יצא אל הפועל לאחר שבטוטו העניקו מימון בסך כמיליון שקלים ליציאת המשלחת, זאת במסגרת פשרה שהושגה בתביעה ייצוגית שהגיש עורך דין עידו דר-אל בנושא נגישות בתחנות הטוטו.

משלחת ישראל לאולימפיאדת החירשים (צילום: ארגון ספורט החירשים)

הספורטאים והמאמנים יזכו למעטפת מקצועית ומענה לוגיסטי שיאפשר להם להתמקד בהכנות לקראת המשחקים ההיסטוריים. אולימפיאדת החרשים, המתקיימת אחת לארבע שנים, נחשבת לאירוע הספורט המרכזי ביותר בעולם עבור ספורטאים חרשים וכבדי שמיעה, וצפויה למשוך אלפי משתתפים ממדינות רבות. בטוקיו תציין הוועדה הבינלאומית המארגנת 100 שנים מאז החלו תחרויות החרשים בשנת 1924 בפריז. נבחרת ישראל מונה 17 ספורטאים שיתחרו בענפים כדורסל, שחייה, קראטה, אתלטיקה וטניס.

טקס הפתיחה יהיה ביום שבת 15 בנובמבר 2025.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, אמר: “אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב בין הגופים שמבטיח הכנה מיטבית למשלחת ישראל לאולימפיאדת החרשים בטוקיו. אני מאחל הצלחה רבה לכל הספורטאיות והספורטאים שלנו, שהם מקור לגאווה ולרוח הישראלית החזקה, ומשוכנע שייצגו את מדינת ישראל בכבוד על הבמה הבינלאומית”.

חבר הנהלה ארגון ספורט החרשים (אס"ח), עו״ד תומר דרזנר, התייחס לכך: "אנחנו מלאי תודה לטוטו ולהתאחדות לספורט נכים על שיתוף הפעולה והתמיכה הגדולה, שיביאו חיזוק משמעותי למאמץ המתמשך להעמיד ולהכין את המשלחת לטוקיו 2025, כדי לעשות את המקסימום ולייצג בכבוד וכמיטב יכולתנו את מדינת ישראל ואת הספורטאים החרשים וכבדי השמיעה שלנו, דווקא בתקופה המאתגרת הזאת על כל המשתמע מכך".

מנכ"ל התאחדות לספורט נכים, ניסים סספורטס, הוסיף ואמר: “שיתוף הפעולה בין הטוטו, התאחדות הנכים וארגון ספורט החירשים מהווה עוד שלב בדרך לשוויון ההזדמנויות בספורט בישראל. החזון שלנו קורא לאפשר לכלל האוכלוסייה לעסוק בספורט. אנחנו שמחים לקחת חלק ביוזמה, גאים בקולגות שלנו ומאחלים להם הצלחה בתחרויות בטוקיו."

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, על שיתוף הפעולה הזה: "הטוטו שמח על ההזדמנות שניתנה לנו לסייע למשלחת הישראלית לצאת לאולימפיאדת החירשים ולספק את המעטפת הראויה ביותר לספורטאים שלנו. אני רוצה לאחל הצלחה למשלחת הישראלית, ואני משוכנע שהיא תביא המון כבוד למדינת ישראל".