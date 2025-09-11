אלמוג בוזגלו: פגוע מהדרך של בני יהודה

אלמוג בוזגלו הפתיע את חובבי הכדורגל הישראלי כשחתם במכבי יבנה מליגה א’. היום (חמישי) הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

למה דווקא מכבי יבנה?

"זו הקבוצה שהכי רצתה אותי בחלון הזה, שנלחמה עליי. כלפי חוץ אומרים שאני מבוקש, אבל לא הרגשתי שהייתה קבוצה שבאמת רצתה אותי מקצועית. היו רק דיבורים ולא באמת חתימה או מו"מ רציני. ישבתי עם המשפחה, קיבלתי החלטה. מקום עם אנשים טובים, קרוב לבית. שלם עם זה".

אתה מאוכזב שלא עלית ליגה עם בני יהודה? ולמה לא נשארת שם?

"בני יהודה זה עליות וירידות. לפני שנתיים הייתי שחקן הסיבוב ואז הייתה לי פציעה קשה בברך עם שיקום של 8-9 חודשים, לא עלינו ליגה במחזור האחרון וזה היה ממש קשה. בעונה שעברה חזרתי באזור ינואר ומועדון היה לחוץ, הרגשתי שאני חוזר מוקדם מדי והיה לחץ מטורף. מרגיש שההתנהלות סביבי הייתה לא נכונה, במיוחד אחרי כל מה שעברתי לאורך השנים. נגמרה העונה, לא דיברו איתי, הבנתי שלא רוצים אותי".

אתה פגוע מבני יהודה?

"פגוע מהדרך. שחקן שכל כך מזוהה עם המועדון, מרגיש שגדלתי שם, הישגים, גביע, שערים באירופה, שנים ארוכות, אני אוהב את הקהל והוא אוהב אותי. אם לא רוצים אותי מקצועית זה מובן, אבל ציפיתי לשיחת פרידה או משהו".

לא הייתה שום שיחה?

"לא. לקראת סוף העונה כבר הרגשתי שאני ממצה את המקום, אז לא רציתי להישאר".

מקצועית יכולת לתרום?

"חד משמעית, אני לא צריך להגיד מי אני ומה אני. עברתי פציעה דומה לזאת בעבר וחזרתי לרמות הגבוהות, אני יודע להיות מקצוען, אבל זה שלהם והכל בסדר. בקשר מאוד טוב עם האוהדים והמשכתי הלאה".

למה ליגה א'?

"לא ראיתי לנכון ללכת לקבוצות מאוד רחוקות בצפון, אני גר במרכז הארץ. הקבוצה שהכי רצתה אותי זו הקבוצה שבה חתמתי. קבוצה מעולה, אנשים טובים, חומר אנושי מאוד טוב, שאיפות ומטרות. העדפתי קבוצה שרצה למעלה בליגה א' ולא קבוצה בלי שאיפות בלאומית".

מה הציפיות?

"ברגע שמביאים שחקנים כמוני וכמו דובב גבאי אז כמובן שהציפיות זה לעלות אבל עולים ליגה במגרש כמו שאתם יודעים. הליגה הזו באמת קשה, רק אחת עולה ואז האחרות הולכות לפלייאוף. יש לנו הרבה עבודה".

אתה האחרון שעוד משחק כדורגל במשפחת בוזגלו, יש דור המשך, לא?

"הבן שלי במכבי תל אביב, הבן של מאור בראשון, הם עושים אחלה דרך ויש להם עוד דרך ארוכה לעשות. אני מבסוט מהבן שלי, יש לו את הניצוץ, יש לו דברים שאני תופס את הראש ואומר 'מה זה הדבר הזה'. יש לו הרבה איכויות, אבל צריך מזל, מאמן שמאמין בך ולעשות את הדרך הנכונה כדי להגיע להיות כדורגלן".

ההורים שלך שעזבו לחו"ל יחזרו לארץ?

מקווה שכן. אנחנו מאוד מתגעגעים, אבל עושה רושם שהם נהנים שם ומאוד שלמים עם ההחלטה. אני מעריך שהם יחזרו מתישהו, כי לעשות צעד כזה בגיל כזה זה לא פשוט, אבל הם סוג של התעייפו ממה שקורה במדינה, כל מה שקורה עם החטופים ויוקר המחיה, ורצו לפתוח דף חדש".