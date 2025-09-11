יואב לומברוזו וקבוצתו נוצחו בליגת האלופות

מערכת ONE
מרכז נבחרת ישראל, יואב לומברוזו, פתח אמש את קמפיין ליגת האלופות בכדוריד, בעונתו השנייה במפעל היוקרתי עם דינמו בוקרשט. לומברוזו סיפק משחק טוב עם 4 שערים ו-4 אסיסטים, אבל האלופה מרומניה נוצחה 33:30 מול ספורטינג ליסבון מפורטוגל.
כמו כן, השוער יהב שמיר והמרכז יונתן דיין נבחרו בצוותא לשביעיית מצטייני המחזור השני בבונדסליגה השנייה הגרמנית. דיין קבע בסוף השבוע שיא קריירה ב-8 עונותיו בגרמניה, כאשר כבש 11 שערים בניצחונה של באלינגן. שמיר, מצידו, סיפק 16 עצירות ב-41 אחוזים, בניצחונה של הוטנברג, שגם מוליכה את הטבלה. בנוסף, אחת העצירות של שמיר נבחרה במקום הראשון בהיילייט של הליגה.
בנושא אחר, גמר גביע ווינר-שופטים ע"ש מויזס רש ייערך מחר (שישי) בנחלת יהודה (15:00): האלופה הפועל ראשון לציון תארח את סגניתה א.ס רמת השרון, במפגש ראשון מאז גמר פלייאוף האליפות בעונה שעברה, כאשר על הקווים מפגש האחים בין המאמנים לבית משפחת מימון - עומרי שהצטרף בקיץ ומדריך את הפועל ראשל”צ מול עידן שממשיך לעונתו הרביעית ברמת השרון.
רמת השרון תרשום הופעה שלישית ברציפות בגמר מפעל ההכנה לליגת ווינר (תיפתח ב-19 בחודש). הפועל ראשל"צ (שחוזרת לגמר המפעל לראשונה מזה יותר מעשור) ניצחה בדרך לגמר את נס ציונה, הפועל קרית אונו והפועל אשדוד, מחזיקת גביע המדינה (ומחזיקת גביע ווינר-שופטים היוצאת). לעומתה, רמת השרון ניצחה את בני הרצליה, עירוני רחובות ואת מכבי ת"א.