יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

"הייתי בסוג של לינץ', קיבלתי מכה בראש עם חתך"

השופט ניב ארד שהוכה ע"י אוהדים בסיום משחק בליגה הלאומית שיתף ב"שיחת היום": "נזרק עליי בקבוק, בקושי הצלחתי לראות, חשבתי 'איך אני יוצא מכאן'"

|
ניב ארד ואוהדי בני יהודה (אופק שדה וראובן שוורץ)
ניב ארד ואוהדי בני יהודה (אופק שדה וראובן שוורץ)

השופט ניב ארד לא חשב שכך יסתיים המשחק שבו הפועל כפ"ס ניצחה 0:1 את בני יהודה. עשרות אוהדי הקבוצה משכונת התקווה המתינו בסיום ליד רכבו של מי ששימש כשופט הרביעי, “קיללו, ירקו וזרקו כוסות" לדבריו, והוא אף סיפר שגילה לאחר מכן חתך בראש עקב האירועים. המועדון נענש על כך בקנס של 30 אלף שקלים והיום (חמישי) ארד התארח בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”, ודיבר על הכל.

מה קרה בדיוק בסיום אותו משחק?
"זה התחיל מזה שהתארגנתי בערך 20-25 דקות לאחר סיום המשחק. יצאתי לאוטו וחיכו בערך 50 אוהדים של בני יהודה שנשארו לאחר המשחק כדי למחות כנגד השחקנים. הייתי השופט הרביעי במשחק, ולדעתי השופט הראשי ניהל את המשחק בצורה מצוינת, לא הייתה מחלוקת שיפוט או משהו. הרגשתי בטוח לצאת לכיוון האוטו כי היה מאבטח שהוצמד אליי ושוטרים שהיו שם".

מה קרה?
"כשיצאתי לאוטו נזרקו עליי כוסות קולה ובקבוקי שתייה, מים, גרעינים, מצתים".

איך הרגשת?
"הייתי בהלם. הרגשתי בסוג של לינץ', כולם הקיפו אותי וזרקו חפצים, ניסיתי לשמור על הפנים כדי לא להיפגע".

חששת לחיים שלך?
"היו שוטרים לידי, באותו רגע לא עברה תחושה שאני חושש לחיי, אבל תחושה של 'איך אני יוצא מכאן'? זה 15 מטר שהרגישו לי כמו הרבה זמן. כל כך הופתעתי, כי הקללות היו נגד ההנהלה, וברגע שזה הגיע אליי זה הפתיע אותי. קיבלתי מכה בראש עם חתך, מכה בעין שהתנפחה לי ובקושי הצלחתי לראות. האנדרנלין הציף את הגוף וגם לי לא להרגיש את המכות".

"חשוב לי להעביר מסר קטן לסיום לכל אוהדי הכדורגל. המדינה שלנו מדממת מספיק ממלחמות ובכבישים, אז בבקשה מכם, תפסיקו את האלימות במגרשים, בין אם זה נגד שופט או נגד קבוצה. היום זה אני ומחר זה יכול להיות הבן שלך שחוזר הביתה מדמם או שלא חוזר בכלל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */