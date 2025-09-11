בסן: הרגשתי לא בנוח מהחלטת בית המשפט

העונה עוד לא נפתחה והכדורסל הישראלי כבר סוער. פרשת הפועל עפולה, הפועל אילת והאיחודים לא יורדת מסדר היום וזהות הקבוצה ה-14 בליגת העל עדיין לא ידועה באופן סופי. מי שהתייחס לכך היום (חמישי) הוא מנכ”ל המנהלת, דייויד בסן, בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”.

המנהלת ביקשה שיהיו 13 קבוצות בליגת העל, לא אילת, לא נתניה, בלי הקומבינות, ובסוף בית המשפט החליט שלא להחליט והשאיר את נתניה, שירדה ספורטיבית, בליגת העל. מה דעתך על זה?

"המצב טיפה מורכב. ברמה הספורטיבית, כולם מבינים שהאיחוד של עפולה ואילת, ובית המשפט גם ראה ואמר את זה, זה לא איחוד אמיתי. מצד שני, נתניה ירדה ליגה. אנחנו חשבנו שבפלונטר שנוצר, נכון שהתקנון קובע שהיורדת הבכירה צריכה להישאר, אבל חשבנו שצריך שילכו על רוח הספורט ושלאף קבוצה לא מגיע לשחק בליגה ולכן הצענו את מה שהצענו. אני מבין למה זה עבר משפטית, אבל הגיע הזמן לשנות את התקנון. העניינים צריכים להיסגר ברמה הספורטיבית ולא ברמה הפוליטית. אני מחזיר אותכם לעניין של אי קביעת אלופה, אבל מי אנחנו שנכריז על אלופה אם זה לא נקבע על המגרש? אם לא נקבע על המגרש, אי אפשר לקבוע עם זה בכלל".

חוששים מפגיעה במוניטין של הליגה עם המקרים האלה?

"אתה צודק, ברור שזה פוגע. לצערי הרב זה לא נחלתנו הבלעדית, זה קורה גם באירופה וגם בכדורגל. בליגה הגרמנית יש העונה 17 קבוצות בכדורסל כי יש קבוצה שלא עמדה בדרישות. זה דברים שקורים, הכמיהה לשחק בליגת העל בכדורגל ובכדורסל הן מקסימליות וקבוצות ינסו תמיד להשתחל פנימה. כמי שמנהל את הענף, אנחנו צריכים למצוא פתרונות שלא יאפשרו את הדבר הזה. שתהיה סיטואציה שאתה מסיים עונה ויומיים אחר כך יודעים מה קורה בעונה הבאה".

מה אתה יכול לספר על השיחות שלך עם האיגוד?

"יש אתגרים, כליגת העל אנחנו רוצים כמה שיותר עצמאות, אנחנו לא נגד האיגוד, אבל רוצים לנהל את העניינים שלנו כמו שאנחנו רואים לנכון בצורה מקצועית".

כמה קיבלת בחילה מההחלטה הזו?

"הרגשתי מאוד לא נוח. כשההחלטה מתבססת על שיקולים פוליטיים, צריך שהם לא יקבלו את ההחלטות בליגת העל".

סופר קאפ?

"השקנו מפעל חדש, הסופר קאפ. החלטנו לצאת איתו לדרך עוד באמצע העונה שעברה, נוצרה הזדמנות לעשות משחק בין מכבי ת"א להפועל ירושלים. זה לא משחק אליפות, אבל יהיה גביע בסוף ופרס כספי לקבוצה המנצחת. בגביע ווינר, בפורמט החדש, שני הפיינליסטיות לא אמורות להשתתף בשלב הבתים, אז פה כן יש אפשרות לתת משחק בין שתי הקבוצות הכי חזקות מהעונה שעברה. אנחנו הולכים על קטע חברתי, המנהלת לא תרוויח כסף מהדבר הזה. בינתיים אוהדי מכבי חיסלו כמעט את כל הכרטיסים, אוהדי ירושלים קצת רדומים עדיין".

אליצור נתניה תשחק בשישי הקרוב נגד גליל עליון?

"חד משמעית. הקביעה של בית המשפט אתמול לא משתמעת לשתי פנים".

הסאגה נגמרה?

"יש עניין טכני. הפועל אילת/עפולה פנתה לבית המשפט המחוזי בתביעה. כל עוד היא לא תמחק את התביעה, נתניה תמשיך בהליכים משפטיים, אבל אני מאמין שהיא כן תמחק, כי בית המשפט היה מאוד ברור והם לא ירצו סתם להוציא עוד הוצאות".