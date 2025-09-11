יום חמישי, 11.09.2025 שעה 16:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

לוינסון: "הפועל י-ם מועמדת מספר 1 לירידה"

העיתונאי, אוהד הפועל י-ם, ל"שיחת היום": "רותח על מה שקורה, אם נפסיד לב"ש 3:0 מבחינתי זה שווה ל-3 נקודות, הקבוצה נראית מזעזע" וגם: שי אהרון

|
זיו אריה (חגי מיכאלי)
זיו אריה (חגי מיכאלי)

הפגרה אולי הייתה הזדמנות טובה להפועל ירושלים לעשות חישוב מסלול מחדש אחרי שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים של הליגה למ.ס אשדוד ולהפועל חיפה, אבל עכשיו מגיע מפגש עם הפועל באר שבע ולאחר מכן עם מכבי תל אביב. בכלל, לא שקט אצל האדומים מהבירה לאחרונה ובמוקד נמצא זיו אריה, לאור התוצאות, אבל גם עקב דבריו בסיום משחקים, כשהוא נוהג לומר שהכדורגל פחות מעניין בתקופה כזו. העיתונאי ואוהד הפועל ירושלים, חיים לוינסון, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”.

חיים, מה אתה אומר על השיחה של שי אהרון והאוהדים?
“אני שומר את זה למשחקים, למרות שרמת החשק שלי לנסוע למשחק נגד ב"ש ביום ראשון שואפת ל-0. אם נפסיד 3:0 מבחינתי זה שווה ל-3 נקודות. הקבוצה נראית מזעזע".

הראש של זיו אריה לדעתך בכדורגל או לא?
“צריך קודם כל לדבר על שי אהרון. עזב אלוז' יאו והחתימו במקומו פלופ מניגריה שהוא לא שחקן כדורגל”.

אריה מיצה את עצמו?
“הגישה של הפועל ירושלים נהיית קיצונית יותר מעונה לעונה. זיו אריה קוסם, נזרוק עליו שחקנים בלי ניסיון, לא נעשה רכש וזיו יהיה קוסם וילמד אותם לשחק כדורגל. לצערי הפועל ירושלים מועמדת מספר 1 לירידה, אין שחקנים, אין כלום בקבוצה הזו".

“הכדורגל הישראלי משתנה. היום אנחנו עם 8 זרים ועם הלחצים של אלונה ברקת אולי נהיה בעוד כמה שנים גם עם 10 זרים. היום הפועל ירושלים משחקת בסגל עם 4 זרים. אחד מהם לא טוב ואחד מהם רק מחפשים למכור אותו".

אני רואה בהתכתבויות שהאוהדים, אין להם בעיה לא לנצח. זה מתנ"ס או קבוצת כדורגל?
"מרתיח אותי הגישה של שי אהרון, שרצקי ושל גורמים אחרים בהנהלה. השורה התחתונה שלהם זה תגידו תודה שהקבוצה בליגת העל. לדעתי זה הישג כביר שחצי ממנו של שי אהרון, אבל בסוף אנחנו מצטמצמים ל-8 קבוצות שיכולות לרדת ליגה, אז יש 25 אחוז סיכוי לרדת ליגה, ולא נישאר בליגת העל לאורך זמן אם לא נהיה טובים, אי אפשר עם השאננות הזאת”.

“המקום שלנו בליגת העל, ואנחנו רוצים להיות למעלה בליגה ולא רק להגיד תודה שאנחנו נמצאים. אני אישית רותח על מה שמתרחש השנה. הביאו 2 זרים שכבר שוחררו ולא הביאו במקומם כלום. אין אפילו ריח של רכש בדרך. איך נשרוד בליגה, עם 2 מושאלים מהנוער של מכבי תל אביב?"

