קסאנו, חוליט ו-ואן באסטן: הסודות של מילאן

רודולפו "רודי" טבאנה לא כבש שערים, לא הניף גביעים ולא לבש את המדים של מילאן, אבל אצל הרוסונרי של סילביו ברלוסקוני - הוא היה אחת הדמויות המשפיעות והאהובות ביותר. כרופא הקבוצה, טבאנה היה שם בזכיות, בפציעות, ברגעי השיא והנפילה, כשהוא תמיד מלווה בחיוך, באכפתיות ובידע פורץ דרך לתקופתו. בראיון לעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האיטלקי, טבאנה נזכר בשלל סיפורים מעבודתו במילאן, כולל מהיום שבו הציל את אנטוניו קסאנו.

באוקטובר 2011, אחרי משחק חוץ ברומא, טיאגו סילבה פנה לטבאנה: "דוקטור, קסאנו לא מרגיש טוב". טבאנה איתר את קסאנו במגרש החניה של שדה התעופה, מבולבל ומתעקש לנהוג הביתה. הדוקטור התעקש אחרת. בדיקות מהירות העלו סימנים חשודים, וטבאנה פקד: "אתה עולה לאוטו, אבל ד"ר מאצוני נוהג ולוקח אותך לבית החולים". האבחנה: בעיה נוירולוגית שמקורה בלב. קסאנו נותח, חזר לשחק – והודה לו במילים: "הסמכות שלך הכריחה אותי להקשיב". טבאנה סיפר על כך: “הצלנו את חייו של קסאנו בחניה".

כשהיה מדובר בראש - טבאנה לא לקח סיכונים. כשג’אנלואיג’י דונארומה ספג מכה וסירב להתחלף, טבאנה התעקש ופינה אותו לבדיקה. אותו דבר קרה עם לאונרדו: "אני בסדר", אמר הברזילאי, אבל הרופא התעקש והעלה אותו לאמבולנס. "הוא בכלל לא זוכר את הנסיעה", מספר טבאנה.

רודולפו טבאנה (שלישי משמאל) לצד אריגו סאקי (IMAGO)

גם עם מרקו ואן באסטן היו רגעים כואבים - תרתי משמע. טבאנה התנגד לניתוח קרסול בשווייץ שבוצע נגד עצתו, וכשמצבו הידרדר, ידע שזה סוף הקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. "אמרתי לו לא להסיר את הסחוס הדק שנשאר - זה היה הדבר האחרון שהגן עליו", נזכר טבאנה, "נלחמתי עד הרגע האחרון. הוא יכול היה לתת לנו עוד שנתיים-שלוש של קסם".

רוד חוליט, לעומתו, התבדח על חשבון טבאנה: ערב משחק עונה מול נאפולי, צלצל ההולנדי לרופא והודיע שיש לו כאבים. הוא הגיע לביתו, נבדק ונשאר לאכול, אבל אחד הכלבים של טבאנה שרט אותו קלות. בבוקר למחרת, חוליט הופיע למתחם עם תחבושת וצליעה: "דוקטור, הכלב שלך פצע אותי – אני לא משחק". טבאנה נלחץ, ראה את הקריירה חולפת מול עיניו והיה בטוח שברלוסקוני יפטר אותו, עד שחוליט קרץ: "רק צחקתי!".

ב-1994, ערב גמר ליגת האלופות מול ברצלונה, מילאן ספגה לעג מהתקשורת - כולל תמונה של יוהאן קרויף (מאמן הקטלונים בזמנו) מחזיק את הגביע. שחקני הרוסונרי השתמשו בזה לצרכי מוטיבציה וטבאנה נזכר: “זה דירבן אותם. ניצחנו 0:4, דסאי כבש, ואז שכב לילה שלם עם מיגרנה מהמתח".