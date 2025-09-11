יום חמישי, 11.09.2025 שעה 12:18
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
32-62אינטר6
32-42לאציו7
32-32מילאן8
31-22קומו9
31-12בולוניה10
22-22אטאלנטה11
21-12פיורנטינה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

קסאנו, חוליט ו-ואן באסטן: הסודות של מילאן

רופא הרוסונרי לשעבר, רודולפו טבאנה, סיפר איך הציל את חיי האיטלקי, איך הקשר ההולנדי מתח אותו עם כלב ואיך כמעט הציל את הקריירה של חלוץ העבר

|
רודולפו טבאנה עם אנטוניו קסאנו (IMAGO)
רודולפו טבאנה עם אנטוניו קסאנו (IMAGO)

רודולפו "רודי" טבאנה לא כבש שערים, לא הניף גביעים ולא לבש את המדים של מילאן, אבל אצל הרוסונרי של סילביו ברלוסקוני - הוא היה אחת הדמויות המשפיעות והאהובות ביותר. כרופא הקבוצה, טבאנה היה שם בזכיות, בפציעות, ברגעי השיא והנפילה, כשהוא תמיד מלווה בחיוך, באכפתיות ובידע פורץ דרך לתקופתו. בראיון לעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האיטלקי, טבאנה נזכר בשלל סיפורים מעבודתו במילאן, כולל מהיום שבו הציל את אנטוניו קסאנו.

באוקטובר 2011, אחרי משחק חוץ ברומא, טיאגו סילבה פנה לטבאנה: "דוקטור, קסאנו לא מרגיש טוב". טבאנה איתר את קסאנו במגרש החניה של שדה התעופה, מבולבל ומתעקש לנהוג הביתה. הדוקטור התעקש אחרת. בדיקות מהירות העלו סימנים חשודים, וטבאנה פקד: "אתה עולה לאוטו, אבל ד"ר מאצוני נוהג ולוקח אותך לבית החולים". האבחנה: בעיה נוירולוגית שמקורה בלב. קסאנו נותח, חזר לשחק – והודה לו במילים: "הסמכות שלך הכריחה אותי להקשיב". טבאנה סיפר על כך: “הצלנו את חייו של קסאנו בחניה".

כשהיה מדובר בראש - טבאנה לא לקח סיכונים. כשג’אנלואיג’י דונארומה ספג מכה וסירב להתחלף, טבאנה התעקש ופינה אותו לבדיקה. אותו דבר קרה עם לאונרדו: "אני בסדר", אמר הברזילאי, אבל הרופא התעקש והעלה אותו לאמבולנס. "הוא בכלל לא זוכר את הנסיעה", מספר טבאנה.

רודולפו טבאנה (שלישי משמאל) לצד אריגו סאקי (IMAGO)רודולפו טבאנה (שלישי משמאל) לצד אריגו סאקי (IMAGO)

גם עם מרקו ואן באסטן היו רגעים כואבים - תרתי משמע. טבאנה התנגד לניתוח קרסול בשווייץ שבוצע נגד עצתו, וכשמצבו הידרדר, ידע שזה סוף הקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. "אמרתי לו לא להסיר את הסחוס הדק שנשאר - זה היה הדבר האחרון שהגן עליו", נזכר טבאנה, "נלחמתי עד הרגע האחרון. הוא יכול היה לתת לנו עוד שנתיים-שלוש של קסם".

רוד חוליט, לעומתו, התבדח על חשבון טבאנה: ערב משחק עונה מול נאפולי, צלצל ההולנדי לרופא והודיע שיש לו כאבים. הוא הגיע לביתו, נבדק ונשאר לאכול, אבל אחד הכלבים של טבאנה שרט אותו קלות. בבוקר למחרת, חוליט הופיע למתחם עם תחבושת וצליעה: "דוקטור, הכלב שלך פצע אותי – אני לא משחק". טבאנה נלחץ, ראה את הקריירה חולפת מול עיניו והיה בטוח שברלוסקוני יפטר אותו, עד שחוליט קרץ: "רק צחקתי!".

ב-1994, ערב גמר ליגת האלופות מול ברצלונה, מילאן ספגה לעג מהתקשורת - כולל תמונה של יוהאן קרויף (מאמן הקטלונים בזמנו) מחזיק את הגביע. שחקני הרוסונרי השתמשו בזה לצרכי מוטיבציה וטבאנה נזכר: “זה דירבן אותם. ניצחנו 0:4, דסאי כבש, ואז שכב לילה שלם עם מיגרנה מהמתח".

