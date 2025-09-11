יום חמישי, 11.09.2025 שעה 13:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"מניעת מעבר לקבוצה זו הגבלת חופש העיסוק"

עו"ד שי אליאס שמייצג את אורי עזו, ב"שיחת היום": "השופטת הבינה שזו סיטואציה בלתי אפשרית ושהוא נמצא במצב הרסני. איפה הוא ישחק? יש כמה אופציות"

|
אורי עזו ועו
אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

בצל סאגת אורי עזו, שרוצה להשתחרר ממכבי תל אביב, עורך דינו, שי אליאס, שמייצג אותו בתביעה שלו נגד המועדון הצהוב, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’

יש פשרה?
”עוד מוקדם, אבל שמח שאתמול התקדמנו קצת, זה כנראה ידון בפני שופט בדימוס. מקווה שכולנו נוכל לשים את הסאגה הזו מאחורינו ושיהיה שחרור של אורי”.

שחרור או השאלה?
”השאלה כבר סוכמה, נקווה שיהיה גם שחרור. לי חשוב שהשחקן יחזור לשחק כמה שיותר מהר. פתרנו את זה בסוגיית השאלה, עכשיו נשאר מעמד השחקן כי השופטת אמרה שאין לה סמכות לדון בזה”.

זה הולך למגשר (שופט בדימוס). שם תגיעו להסכמות או שזה יחזור לפתחו של הבית המשפט?
”אם נגיע להסכמות שם על מתווה של שחרור, מצוין. אם לא, פתוחה בפנינו הדרך להמשיך בהליך המשפטי, או בבוררות או במסגרת אחרת, את כל זה נדע בשבוע הבא”.

אורי עזו ועו"ד שי אליאס בדיון בעניינו (שחר גרוס)אורי עזו ועו"ד שי אליאס בדיון בעניינו (שחר גרוס)

איך יצאת מהדיון הזה?
“יצאתי מעודד כי הייתה נכונות למצוא פתרון, גם השופטת הבינה שאורי נמצא במצב הרסני מבחינה מקצועית ומנטלית”.

מכבי אמרה שהוא לא יכול לעבור לאחת מ-4 הקבוצות הגדולות? מה זה אומר מבחינת קבוצה שמגבילה את חופש העיסוק?
“ברגע שאתה מונע משחקן ללכת לקבוצה מסוימת זו הגבלה בחופש העיסוק, השאלה אם הגבלה מידתית או לא”.

מה אתה מתכוון לעשות?
”גם אני וגם מכבי לא יכולים לחזור בנו ממה שסיכמנו אתמול”.

הוא בדרך לשחק באשדוד?
”יש כמה אופציות”.

אורי עזו במדי אשדוד (חגאורי עזו במדי אשדוד (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה הודיעה שלא רוצה אותו.
”כי הביאו את חטואל ועוד שחקן נוסף. יש שיחות עם נתניה והפועל ירושלים וגם אופציות בחו”ל עדיין רלוונטיות”.

החלון באירופה סגור.
”אם התחלנו בהליך משפטי לפני חלון ההעברות, אנחנו יכולים להחריג. וגם אם לא עכשיו אז בינואר”.

הוא בכל מקרה לא יישאר במכבי תל אביב?
”כרגע יש הסכמה לגבי השאלה”.

הוא חזר להתאמן עם הקבוצה היום?
”הוא הלך לאימון, עוד לא דיברתי איתו, אני לא יודע אם הוא התאמן. אני מניח שאחרי אתמול קיבלו אותו יפה. יש משבר אמון רציני בין מכבי לעזו וזה ברור לשני הצדדים שזה לא יכול להמשיך. אורי צריך לשחק כדורגל וכרגע הסיטואציה בה כובלים אותו היא בלתי אפשרית וגם השופטת הבינה את זה”.

היכן ישחק? אורי עזו (רדאד גהיכן ישחק? אורי עזו (רדאד ג'בארה)

מכבי רצתה שזה ילך לבוררות, אתה לבית דין לעבודה, אז נהיה אמצע.
”הציעו מגשרת מבית הדין לעבודה. אני מעריך שאם לא נסיים את זה בגישור, אז שהיא תעביר את זה לבוררות”.

עוד כמה הזמן ההליך יהיה?
”בשבועיים הקרובים נדע בדיוק לאן הוא הולך ומה ההסכמות”.

יש כבר מגשר?
”מכבי הציעה שם של שופט בדימוס, אני הצעתי שתי שמות של שופטות בדימוס”.

גם בזה אתם לא מגיעים להסכמות?
”זה ייפתר היום. הצעתי כאלה שהיו מגשרות בדיני ספורט”.

מי מממן את המגשר?
”חצי חצי, הצדדים בחלוקה שווה. זה החלק הקטן בסיפור”.

