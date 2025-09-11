יום חמישי, 11.09.2025 שעה 13:04
כדורגל ישראלי

"לא אהסס לעצור משחקים אם יהיו אירועי גזענות"

שופט ליגת העל, נאאל עודה, בכנס בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים: "לצערי אני שומע קריאות גזעניות מרוב הקבוצות, קראו לי ערבי מחבל, מלוכלך"

|
נאאל עודה בכנס (בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים)
נאאל עודה בכנס (בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים)

שופט הכדורגל, נאאל עודה, דיבר בכנס בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים בגבעת חביבה. הוא אמר: “במידה ואתקל באירועי גזענות ואלימות מחמירים לא אהסס ואורה להפסיק את המשחק כפי שהחוקה מבקשת. ההבדל בינינו לבין אופ"א זה הענישה על אירועי אלימות וגזענות. אופ"א מענישים בחומרה. יצא לי שהפנו אלי קריאות גזעניות, לפני השביעי באוקטובר וגם אחרי. גם קבוצות חושבות שאצלן אין, לצערי זה כבר נשמע מצד רובן. בתור שופט קראו לי ערבי מחבל, מלוכלך".

עודה שיתף על השלבים שעל השופט לבצע בעת גילוי גזענות ואלימות ביציעים: "בגדול אנחנו מחויבים לכמה שלבים – עמידה בקריאות גזעניות, לפנות לאוהדים במערכת הכריזה, מקריאים טקסט שמוכן מראש. בשלב השני עצירת המשחק לרבע שעה והכנסת השחקנים לחדרי הלבשה והשלב השלישי זו עצירת המשחק. אני פועל לפי הנחיות, לא לפי רגשות, במידה ואתקל במצב שכזה, אני לא אהסס ואפסיק את המשחק".

על היעדר שופטים בליגות גבוהות מהחברה הערבית: "השופטים חווים לא מעט חוויות במהלך הקריירה. במקום שהקבוצות ישחקו כדורגל, מתנפלים על השופטים, לקראת סוף העונה ראינו עוזרי שופט ושופטים בליגות נמוכות שהופנתה לעברם אלימות וזה מרתיע".

נאאל עודה (עמרי שטיין)נאאל עודה (עמרי שטיין)

על מערכת ה-VAR: "מי שעוקב אחרי עולם השיפוט יודע שהוא עבר שינוי מסוים. אין ספק שעולם ה-VAR שינה את החוקים. אני יכול להגיד בתור שופט שיושב ב-VAR ושופט מרכזי שהדבר הוא לא כמו שאתם חושבים ורואים, זה לא בגדר המלצה, יש פרוטקול שהוא לפי אופ”א ופיפ”א אנחנו מחויבים להיצמד לפרוטוקול. במידה ושופט המסך חושב שהשופט המרכזי טעה באופן ברור, הוא מתערב או שלא מתערב, לכן בא השופט למסך ורואה את ההחלטה. זכות השופט המרכזי לא לקבל , על פי הנחייה אנחנו מחויבים לקבל את המלצה של ה-VAR".

במרכז הכנסים של גבעת חביבה נפתח בשעה זו כנס "בועטים את האלימות והגזענות ממגרשי הכדורגל" של המרכז לחברה משותפת גבעת חביבה. בהשתתפות: מיכל סלע, מנכ"לית גבעת חביבה, נאאל עודה, שופט בכיר בליגת העל, אופיר חיים, מאמן נבחרת ישראל לנוער, ד"ר יוסף ג'ברין, משפטן וח”כ לשעבר ודוד שאול ושון ספוטי, כוכבי הסדרה "חוליגנים".

