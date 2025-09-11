מ.ס אשדוד נפרדה מדן ברמבוים, שהגיב

מהר מכפי שציפינו. במהלך הקיץ האחרון, במ.ס אשדוד הודיעו כי מצטרף אליה, למחלקת הנוער, המאמן דן ברמבוים, שאימן עד לא מזמן במחלקות הנוער כדוגמת הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה. עתה, לאחר שלושה מחזורים בלבד, במועדון נפרדו ממנו.

זה קורה רגע לפני המחזור הרביעי בליגת נערים ב', מחזור בו תצא קבוצת נערים ב' של מ.ס אשדוד ל'קצף' חיפה, שם תפגוש את מכבי חיפה המקומית. הירוקים טרם הפסידו העונה ונראים טוב מאוד לעומת החבר'ה באדום-צהוב מעיר הנמל, להם שני הפסדים ותוצאת תיקו אחת.

את האימון מאתמול (רביעי) העביר רוני אוואט, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במ.ס אשדוד, לנוכח העובדה שנכון לכרגע אין מאמן. מי שבכל זאת ייסע עם קבוצת שנתון 2010 לחיפה יהיה עוזר המאמן של דן, דניאל פיינברג.

דן ברמבוים, שאימן בעברו במחלקות הנוער של הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה והפועל הרצליה יצטרך למצוא לעצמו בית חדש, זאת לאחר שלושה מחזורים בלבד, בהם הצליח להשיג, יחד עם שחקני נערים ב' שלו, במ.ס אשדוד, נקודה אחת בלבד.

דן ברמבוים התייחס לדברים כשציין בפני ONE: "לא בטוח עד כמה הכתבה משרתת את שני הצדדים, אבל מכיוון שהנושא כבר פורסם – חשוב לי להשמיע גם את הצד שלי. הסיום נעשה ברצון הדדי של שני הצדדים, בעקבות חילוקי דעות מקצועיים לגבי הדרך לבניית הסגל. עבורי זו הייתה תקופה קצרה אך משמעותית, עם שחקנים מצוינים ואנשים טובים מסביב. אני מודה על ההזדמנות להיות חלק מהמערכת, ומאחל הצלחה גדולה למועדון בהמשך הדרך".