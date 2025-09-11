בית שאן תתארח בכרמיאל, אתא ביאליק בבאקה

המחזור השני בליגה א' צפון יתפרס על פני שלושה ימים. כבר הערב (חמישי) יתמודדו ראש בראש עירוני נשר והפועל אום אל פאחם. מחר (שישי) יתקיימו חמישה משחקים נוספים, כשבמוקד כרמיאל מול בית שאן ואחי נצרת מול טירת הכרמל. בשבת יינעל המחזור עם צמד משחקים, כאשר צעירי טמרה תפגוש את בני מוסמוס ונווה שאנן תארח את עירוני עראבה.

עירוני נשר – הפועל אום אל פאחם (אצטדיון נשר, 20:00)

הערב (חמישי) ייפגשו ברוך סער ומוחמד אגבארייה על כל הקופה. בנשר ינסו לשפר את עמדתם, לאחר ה-1:1 בשבוע שעבר מול מוסמוס, כשהאחרונה הייתה עדיפה בהרבה. באום אל פאחם עדיין עם מינוס 12 נקודות. המחזור הראשון הניב יכולת לא טובה במיוחד והפסד בדמות 1:0 לאחי נצרת. ללא איסוף נקודות בנשר, אום אל פאחם בבעיה לא פשוטה העונה.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בית שאן (כרמיאל, 13:50)

מחר (שישי) ייערך מפגש מסקרן בעיר כרמיאל, ששנים לא זוכרת אירוע שכזה. משחק ביתי, ללא האיחוד עם צפת משנים עברו, כקבוצה נפרדת, בליגה א'. כרמיאל טרם הבקיעה העונה שער זכות, בעוד בית שאן מגיעה להתמודדות לאחר שהוציאה מהרשת של עצמה ארבעה כדורים. לא מעט אוהדים צפויים לפקוד את המגרש ולהצטופף ביציעים מצידו המערבי של כר הדשא.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אתא ביאליק (סינתטי באקה, 14:00)

מחר (שישי) יתמודדו אחת מול השנייה שתי קבוצות שהביאו לא מעט שחקנים איכותיים בקיץ, אלא שפתיחת העונה לא האירה להם פנים. גם באקה וגם אתא ביאליק נפרדו מיריבותיהן ב-0:0 מאכזב. לבאקה, אגב, נפסל שער חוקי, אך הם כבר מתמקדים במפגש של מחר. אתא ביאליק תצטרך למצוא פתרונות יצירתיים להגנה החזקה של באקה, הקבוצה הביתית.

מכבי אחי נצרת – הפועל טירת הכרמל (כפר כנא, 14:00)

מחר (שישי) תארח הקבוצה של עלאא סאיג את העולה החדשה, אלא שבמקום באצטדיון עילוט, שטרם קיבל אישור רשמי למשחקי העונה, ההתמודדות תיערך בכפר כנא, שאיננה עוד בליגה. אחי נצרת אומנם ניצחה בשבוע שעבר, אך לא הציגה יכולת מרשימה. בעבור טירת הכרמל זהו משחק רשמי ראשון בליגה א' צפון מאז היווסדה מחדש בשנת 2013.

מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)

יתר משחקי המחזור

צעירי אום אל פאחם – מ.ס טירה (12/09, בית שאן, 14:00)

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק (12/09, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 14:40)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל בני מוסמוס (13/09, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 15:00)

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני עראבה (13/09, אגרטק חיפה, 21:00)