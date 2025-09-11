יום חמישי, 11.09.2025 שעה 11:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
34-52מ.כ. צעירי טירה2
31-21מכבי נווה שאנן3
30-11מכבי אחי נצרת4
11-11בני מוסמוס5
11-11עירוני נשר6
10-01הפועל מגדל-העמק7
10-01הפועל ב.א.גרבייה8
10-01הפועל כרמיאל9
10-01מכבי אתא ביאליק10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מכבי נוג'ידאת16
04-11הפועל בית שאן17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

בית שאן תתארח בכרמיאל, אתא ביאליק בבאקה

ליגה א' צפון, מחזור 2: העולה החדשה תחפש שער בכורה, כך גם החבורה של עוואדי וסבג. הפועל אום אל פאחם תצא לנשר ומכבי אחי נצרת תארח את טירת הכרמל

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

המחזור השני בליגה א' צפון יתפרס על פני שלושה ימים. כבר הערב (חמישי) יתמודדו ראש בראש עירוני נשר והפועל אום אל פאחם. מחר (שישי) יתקיימו חמישה משחקים נוספים, כשבמוקד כרמיאל מול בית שאן ואחי נצרת מול טירת הכרמל. בשבת יינעל המחזור עם צמד משחקים, כאשר צעירי טמרה תפגוש את בני מוסמוס ונווה שאנן תארח את עירוני עראבה.

עירוני נשר – הפועל אום אל פאחם (אצטדיון נשר, 20:00)

הערב (חמישי) ייפגשו ברוך סער ומוחמד אגבארייה על כל הקופה. בנשר ינסו לשפר את עמדתם, לאחר ה-1:1 בשבוע שעבר מול מוסמוס, כשהאחרונה הייתה עדיפה בהרבה. באום אל פאחם עדיין עם מינוס 12 נקודות. המחזור הראשון הניב יכולת לא טובה במיוחד והפסד בדמות 1:0 לאחי נצרת. ללא איסוף נקודות בנשר, אום אל פאחם בבעיה לא פשוטה העונה.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בית שאן (כרמיאל, 13:50)

מחר (שישי) ייערך מפגש מסקרן בעיר כרמיאל, ששנים לא זוכרת אירוע שכזה. משחק ביתי, ללא האיחוד עם צפת משנים עברו, כקבוצה נפרדת, בליגה א'. כרמיאל טרם הבקיעה העונה שער זכות, בעוד בית שאן מגיעה להתמודדות לאחר שהוציאה מהרשת של עצמה ארבעה כדורים. לא מעט אוהדים צפויים לפקוד את המגרש ולהצטופף ביציעים מצידו המערבי של כר הדשא.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אתא ביאליק (סינתטי באקה, 14:00)

מחר (שישי) יתמודדו אחת מול השנייה שתי קבוצות שהביאו לא מעט שחקנים איכותיים בקיץ, אלא שפתיחת העונה לא האירה להם פנים. גם באקה וגם אתא ביאליק נפרדו מיריבותיהן ב-0:0 מאכזב. לבאקה, אגב, נפסל שער חוקי, אך הם כבר מתמקדים במפגש של מחר. אתא ביאליק תצטרך למצוא פתרונות יצירתיים להגנה החזקה של באקה, הקבוצה הביתית.

מכבי אחי נצרת – הפועל טירת הכרמל (כפר כנא, 14:00)

מחר (שישי) תארח הקבוצה של עלאא סאיג את העולה החדשה, אלא שבמקום באצטדיון עילוט, שטרם קיבל אישור רשמי למשחקי העונה, ההתמודדות תיערך בכפר כנא, שאיננה עוד בליגה. אחי נצרת אומנם ניצחה בשבוע שעבר, אך לא הציגה יכולת מרשימה. בעבור טירת הכרמל זהו משחק רשמי ראשון בליגה א' צפון מאז היווסדה מחדש בשנת 2013.

מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)

יתר משחקי המחזור

צעירי אום אל פאחם – מ.ס טירה (12/09, בית שאן, 14:00)

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק (12/09, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 14:40)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל בני מוסמוס (13/09, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 15:00)

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני עראבה (13/09, אגרטק חיפה, 21:00)

ליגה אליגה א' (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */