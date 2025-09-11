קריית גת תארח את חולון, שמשון ת"א מול דימונה

שבוע נוסף של כדורגל במחוז הדרומי בליגה א'. המחזור השני ייצא לדרך כבר הערב (חמישי) יחד עם צמד משחקים – הפועל אזור נגד הפועל מרמורק והפועל ניר רמת השרון נגד הפועל הרצליה. מחר יתקיימו יתר משחקי המחזור, כשבמוקד ייפגשו מכבי קריית גת וירמיהו חולון, שמשון תל אביב ודימונה, וכך גם מ.כ כפר סבא ומכבי עירוני אשדוד, קבוצות האוהדים.

| הפועל ניר רמת השרון – הפועל הרצליה (גרונדמן רמת השרון, 20:30)

הערב (חמישי), רמת השרון, רונן וינשטיין וצוותו, ינסו להתאושש מההפסד הצורם בראשון האחרון (5:0 למכבי קריית מלאכי). לו זו הפתיחה שייחלה הקבוצה שעד לפני מספר שנים שיחקה בכלל בליגת העל. הפעם, בבית, תפגוש את החבר'ה של אורי קרגולה שידעו לא להפסיד מול מ.כ כפר סבא בשבוע שעבר. על הנייר, השחקנים הצעירים מרמת השרון יצטרכו אקסטרה בכדי לנצח.

אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)

| מכבי קריית גת – מ.כ. ירמיהו חולון (כרמת גת קריית גת, 14:45)

מחר תארח אחת משתי המוליכות את זו שטרם הבקיעה העונה. הקבוצה של רומן זולו פתחה עונה בסערה, בעוד חולון נפרדה מאזור ב-0:0 מאכזב. מזה שנים שחולון נחשבת לקבוצה עיקשת וככזו שמרבה להוציא תוצאות תיקו. יהיה מדהים לראות איך החבר'ה של מוסא בן חיים עוצרים את הסופה בהתקפת קריית גת, שעשתה בית ספר לדימונה, בדימונה.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)

| מ.כ כפר סבא – מכבי עירוני אשדוד (לויטה כפר סבא, 13:45)

מחר יתקיים לו קרב ישיר בין שתי קבוצות אוהדים. כפר סבא יצאה בשבוע שעבר עם נקודה אחת בלבד מהרצליה, אחרי שהוליכה כבר 0:1. אשדוד, לעומת זאת, פיגרה 1:0 מול מכבי יבנה התוססת, אך ידעה להפוך את התוצאה ולקבוע ניצחון גדול בדמות 1:2. לצד הכדורגל על כר הדשא, שווה יהיה להתמקד בקהלים הססגוניים שיוסיפו העונה הרבה צבע למשחקי שתי הקבוצות.

אוהדי עירוני אשדוד (שחר גרוס)

| מכבי יבנה – בית"ר נורדיה ירושלים (אצטדיון טוטו יבנה, 13:40)

מחר הקבוצה של סתיו אלימלך תחפש נקודות ראשונות מול זו שהשיגה ניצחון בדקה ה-97 מול שמשון תל אביב בלי שום קשר להלך הרוח במשחק. במחצית ההתמודדות תערוך מכבי יבנה טקס הוקרה לזכרו של יניב עבו, שנפטר בפתאומיות בחודש מרץ האחרון. אלמוג בוזגלו, הרכש החדש של יבנה, לא צפוי לערוך את הופעת הבכורה הפעם. נורדיה? תקווה שלא להתבזות.

דובב גבאי חוגג שער במדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

| שמשון פזטל תל אביב – מ.ס דימונה (ספורטק צפון תל אביב, 12:00)

מחר ייפגשו שתי קבוצות שנמצאות בסוג של "לחץ אטומי". בשמשון תל אביב מאוכזבים עד מאוד מההפסד לבית"ר נורדיה ירושלים ובמ.ס דימונה מבינים שללא נקודות מול התל אביבים, לאחר התבוסה 5:0 לקריית גת, העסק עלול להתפוצץ. בשמשון מחפשים חלוץ בנרות, בדימונה רוצים שקט תעשייתי ונקודות ראשונות לעונת 2025/26.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| יתר משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל מרמורק (11/09, אזור, 17:00)

מ.כ. ירושלים – בית"ר יבנה (12/09, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:15)

מ.כ. צעירי טירה – מכבי קריית מלאכי (12/09, טירה, 14:15)