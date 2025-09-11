יום חמישי, 11.09.2025 שעה 11:23
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
34-52מ.כ. צעירי טירה2
31-21מכבי נווה שאנן3
30-11מכבי אחי נצרת4
11-11בני מוסמוס5
11-11עירוני נשר6
10-01הפועל מגדל-העמק7
10-01הפועל ב.א.גרבייה8
10-01הפועל כרמיאל9
10-01מכבי אתא ביאליק10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מכבי נוג'ידאת16
04-11הפועל בית שאן17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

קריית גת תארח את חולון, שמשון ת"א מול דימונה

ליגה א' דרום, מחזור 2: הדרומיים, שפתחו בסערה, יפגשו את זו שטרם הבקיעה, אביטן ינסה להתאושש מול אקס דימונה, חי אבייב. כפ"ס תארחאת עירוני אשדוד

|
מכבי קריית גת (באדיבות המועדון)
מכבי קריית גת (באדיבות המועדון)

שבוע נוסף של כדורגל במחוז הדרומי בליגה א'. המחזור השני ייצא לדרך כבר הערב (חמישי) יחד עם צמד משחקים – הפועל אזור נגד הפועל מרמורק והפועל ניר רמת השרון נגד הפועל הרצליה. מחר יתקיימו יתר משחקי המחזור, כשבמוקד ייפגשו מכבי קריית גת וירמיהו חולון, שמשון תל אביב ודימונה, וכך גם מ.כ כפר סבא ומכבי עירוני אשדוד, קבוצות האוהדים.

| הפועל ניר רמת השרון – הפועל הרצליה (גרונדמן רמת השרון, 20:30)

הערב (חמישי), רמת השרון, רונן וינשטיין וצוותו, ינסו להתאושש מההפסד הצורם בראשון האחרון (5:0 למכבי קריית מלאכי). לו זו הפתיחה שייחלה הקבוצה שעד לפני מספר שנים שיחקה בכלל בליגת העל. הפעם, בבית, תפגוש את החבר'ה של אורי קרגולה שידעו לא להפסיד מול מ.כ כפר סבא בשבוע שעבר. על הנייר, השחקנים הצעירים מרמת השרון יצטרכו אקסטרה בכדי לנצח.

אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)

| מכבי קריית גת – מ.כ. ירמיהו חולון (כרמת גת קריית גת, 14:45)

מחר תארח אחת משתי המוליכות את זו שטרם הבקיעה העונה. הקבוצה של רומן זולו פתחה עונה בסערה, בעוד חולון נפרדה מאזור ב-0:0 מאכזב. מזה שנים שחולון נחשבת לקבוצה עיקשת וככזו שמרבה להוציא תוצאות תיקו. יהיה מדהים לראות איך החבר'ה של מוסא בן חיים עוצרים את הסופה בהתקפת קריית גת, שעשתה בית ספר לדימונה, בדימונה.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)רומן זולו (יונתן גינזבורג)

| מ.כ כפר סבא – מכבי עירוני אשדוד (לויטה כפר סבא, 13:45)

מחר יתקיים לו קרב ישיר בין שתי קבוצות אוהדים. כפר סבא יצאה בשבוע שעבר עם נקודה אחת בלבד מהרצליה, אחרי שהוליכה כבר 0:1. אשדוד, לעומת זאת, פיגרה 1:0 מול מכבי יבנה התוססת, אך ידעה להפוך את התוצאה ולקבוע ניצחון גדול בדמות 1:2. לצד הכדורגל על כר הדשא, שווה יהיה להתמקד בקהלים הססגוניים שיוסיפו העונה הרבה צבע למשחקי שתי הקבוצות.

אוהדי עירוני אשדוד (שחר גרוס)אוהדי עירוני אשדוד (שחר גרוס)

| מכבי יבנה – בית"ר נורדיה ירושלים (אצטדיון טוטו יבנה, 13:40)

מחר הקבוצה של סתיו אלימלך תחפש נקודות ראשונות מול זו שהשיגה ניצחון בדקה ה-97 מול שמשון תל אביב בלי שום קשר להלך הרוח במשחק. במחצית ההתמודדות תערוך מכבי יבנה טקס הוקרה לזכרו של יניב עבו, שנפטר בפתאומיות בחודש מרץ האחרון. אלמוג בוזגלו, הרכש החדש של יבנה, לא צפוי לערוך את הופעת הבכורה הפעם. נורדיה? תקווה שלא להתבזות.

דובב גבאי חוגג שער במדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)דובב גבאי חוגג שער במדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

| שמשון פזטל תל אביב – מ.ס דימונה (ספורטק צפון תל אביב, 12:00)

מחר ייפגשו שתי קבוצות שנמצאות בסוג של "לחץ אטומי". בשמשון תל אביב מאוכזבים עד מאוד מההפסד לבית"ר נורדיה ירושלים ובמ.ס דימונה מבינים שללא נקודות מול התל אביבים, לאחר התבוסה 5:0 לקריית גת, העסק עלול להתפוצץ. בשמשון מחפשים חלוץ בנרות, בדימונה רוצים שקט תעשייתי ונקודות ראשונות לעונת 2025/26.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| יתר משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל מרמורק (11/09, אזור, 17:00)

מ.כ. ירושלים – בית"ר יבנה (12/09, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:15)

מ.כ. צעירי טירה – מכבי קריית מלאכי (12/09, טירה, 14:15)

