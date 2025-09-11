מגיע לפנטזי הספרדי: המחיר של מנור סולומון

ליגת החלומות של ONE ממשיכה והפעם עם המחזור הרביעי ועם שחקן חדש שמגיע לספרד וכולכם מכירים: מנור סולומון. הישראלי שכיכב בפגרת הנבחרות האחרונה חתם בוויאריאל ביום האחרון של חלון ההעברות ומחירו במשחק עומד על 6 מיליון בלבד, כך שמי שמאמין בו עשוי להיתקל במחיר מציאה. במסגרת המחזור הנוכחי נקבל גם את המשחק הביתי הראשון של העונה עבור ברצלונה, מול ולנסיה, ומשחק חוץ של ריאל מדריד אצל ריאל סוסיאדד. לכם יש הזדמנות לצבור עוד נקודות בנבחרת הפנטזי שלכם כדי לזכות בפרסים.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל אחת מקבוצות הליגה הספרדית למחזור הקרוב, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא.

כבר מלהטט: מנור באימון בכורה בויאריאל

סביליה - אלצ'ה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אוריאן נילנד, חוסה אנחל קרמונה, אנדרס קסטרין, קיקה סאלאס, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, רובן ורגאס, נמניה גודל, חואנלו, אלפון גונסאלס ואיסאק רומרו.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה, רפא מיר ואלברו רודריגס.

נמניה גודל (רויטרס)

חטאפה - אוביידו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו, דאוינצ’י ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, דויד קוסטאס, רחים אלחסן, אלברטו ריינה, קוואסי סיבו, לאנדר דנדונקר, לוקה איליץ', הייסם חסן ופדריקו ויניאס.

מאורו ארמבארי (La Liga)

ריאל סוסיאדד - ריאל מדריד (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר (ג’ון מרטין), איגור סובלדייה, איין מוניוז (סרג’י גומז), יון גורוצ'אטגי, ברייס מנדס, פבלו מרין, טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד (דני קרבחאל), אדר מיליטאו (אנטוניו רודיגר), דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, ברהים דיאס (פרנקו מסטנטואונו, רודריגו), ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

נח בפגרה. ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - אלאבס (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אויאן סאנסט, מיקל חאורגיסאר, אלכס ברנגר, איניאקי וויליאמס וגורקה גורוסטה.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, מוסא דיארה (ויקטור פרדה), אנטוניו בלנקו, יון גורידי (דניס סוארס), פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה וטוני מרטינס (מריאנו).

הפעם פצוע. ניקו וויליאמס (IMAGO)

אתלטיקו מדריד - ויאריאל (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מטאו רוג'רי, קונור גלאגר, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, פבלו באריוס, חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן (אלכסנדר סורלות’).

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית' (רנאטו וייגה), רפא מארין, סרג'י קרדונה, סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן, תומאס פארטיי, פאפא גיי (דני פארחו), ניקולא פפה (אלברטו מוליירו) וז'ורז' מיקאוטאדזה.

לפי ההרכבים המשוערים בספרד הישראלי על הספסל. מנור סולומון באימון (האתר של ויאריאל)

סלטה ויגו - ג'ירונה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, חאבי רודריגס, יואל לאגו (מרקוס אלונסו) קרלוס דומינגס, אוסקר מינגסה, הוגו סוטלו (פראן בלטראן), איליאש מוריבה, יאגו אספאס, בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס (פראן ז'וטגלה).

ההרכב המשוער של ג'ירונה: דומיניק ליבאקוביץ' (פאולו גסאניגה), הוגו רינקון, ויטור רייס, דיילי בלינד (דויד לופס), אלכס מורנו, אקסל ויטסל, עזאדין אונהי, יאסר אספרייה, תומא למאר, ג'ואל רוקה וכריסטיאן סטואני.

יאגו אספאס (La Liga)

לבאנטה - בטיס (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן (ויקטור גארסיה), אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגסאבל, מאנו סאנצ’ס, ג’ון אנדר אולסגאסטי, אוריול ריי, פבלו מרטינס, קרלוס אלברס, רוג'ר ברוגה (איבן רומרו) ואטה איונג.

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס (אלברו ואייס), הקטור ביירין, מארק ברטרה, נתן, ג’וניור פירפו, סרג'י אלטימרה, פאבלו פורנאלס, רודריגו ריקלמה (פבלו גארסיה), אנתוני, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

שחקני לבאנטה (IMAGO)

אוססונה - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס (פראן פרס), פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס ואלברו גארסיה.

יון מונקאיולה מקבל צהוב (רויטרס)

ברצלונה - ולנסיה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, אריק גארסיה (רונאלד אראוחו), פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, מארק קסאדו, דני אולמו (פרמין לופס), פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה (מרקוס רשפורד) ורוברט לבנדובסקי (פראן טורס).

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (דני ראבה).

לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)

אספניול - מיורקה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, רוברטו פרננדס (קיקה גארסיה) וחאבי פואדו.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, מאראש קומבולה, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, פבלו טורה, מתאו ג’וספ ו-ודאט מוריצ’י.