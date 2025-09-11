יום חמישי, 11.09.2025 שעה 13:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
00-00עירוני בית דגן1
00-00הכח עמידר ר"ג2
00-00הפועל קרית אונו3
00-00הפועל לוד4
00-00הפועל מחנה יהודה5
00-00א.ס חולון מור 6

אלמיהו, רדה ובורה חתמו בעירוני בית דגן

החלוץ, המגן השמאלי והקשר חוברים לסגל של איציק שלום. הראשון שיחק במכבי יבנה בעברו, רדה בהפועל ראשל"צ ובורה ניסה את מזלו בליגת המשנה בליטא

|
ציון אלמיהו, איתי רדה ומרק בורה (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן) (באדיבות המועדון)
ציון אלמיהו, איתי רדה ומרק בורה (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן) (באדיבות המועדון)

רגע לפני שעירוני בית דגן יוצאת הערב (חמישי) למשחק ליגה ראשון לעונת 2025/26 במסגרת ליגה ב' דרום א', שם תפגוש קבוצתו של איציק שלום את העולה החדשה, א.ס לזרוס חולון (טוטו חולון, 18:45), המועדון מודיע על הצטרפותם של שלושה שחקנים. שלושתם הצטרפו הודות לבר כץ סוכן השחקנים שהצטרף גם הוא למחלקת הסקאוטינג של המועדון.

ציון אלמיהו, חלוץ בן 24, מגיע לבית דגן ממכבי שעריים, ששיחקה בעונה החולפת בליגה א' דרום. כבש חמישה שערים בעונה החולפת. עונת 2021/22 הייתה הראשונה שלו בבוגרים, במדי מכבי יבנה, אז התכבד בצמד שערים. בעונת 2023/24 היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד.

איתי רדה, מגן שמאלי בן 23, מצטרף לקבוצה של איציק שלום לאחר שבעונה שעברה היה ללא קבוצה. עונת 2023/24 הייתה עונתו האחרונה בכדורגל, אז היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד. בין השנים 2020 ל-2022 שיחק במדי הפועל ראשון לציון (נוער ובוגרים). בעונת 2022/23 היה לשחקן מ.כ ירמיהו חולון.

ציון אלמיהו (יונתן גינזבורג)ציון אלמיהו (יונתן גינזבורג)

מרק בורה, קשר אחורי בן 22, מגיע לבית דגן מליטא, שם שיחק במדי נפטונאס קלייפדה מהליגה השנייה. בעונתו האחרונה בישראל, 2023/24, היה לשחקן שמשון כפר קאסם. סיים גיל נוער בבני יהודה, עלה לבוגרים לצמד משחקים והמשיך את עונת 2022/23 בשמשון פזטל תל אביב.

שי בוזנח ואיתי רדה (יונתן גינזבורג)שי בוזנח ואיתי רדה (יונתן גינזבורג)

ציון אלמיהו אמר לאחר חתימתו: “אני שמח להצטרף למשפחת עירוני בית דגן. מדובר במועדון עם שאיפות, וצוות מקצועי איכותי. אני מאמין שנעשה עונה מצוינת יחד ונשיג את כל המטרות שלנו”.

איתי רדה אמר לאחר חתימתו: “חיפשתי מועדון חם וביתי וצוות מקצועי שמאמין בשחקנים שלו. אחרי שיחות עם ההנהלה והצוות המקצועי , הבנתי שזה המקום הנכון בשבילי. עירוני בית דגן היא קבוצה עם שאיפות גדולות, ואני מגיע עם המון רצון להיות חלק מהדרך הזו, לתת את כל כולי ולעזור לקבוצה לעמוד בכל המטרות שלה”.

איציק שלום (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן)איציק שלום (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן)

מרק בורה אמר לאחר חתימתו: “מהשיחה הראשונה עם הצוות הרגשתי שזה המקום הנכון בשבילי. האמביציות של המועדון מתחברות בדיוק לשאיפות שלי, ואני מגיע עם המון רצון, אנרגיות ותשוקה לתת הכול על המגרש. אני בטוח שיחד נעשה עונה גדולה ומוצלחת”.

עירוני בית דגן (יונתן גינזבורג)עירוני בית דגן (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */