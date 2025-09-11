"השיר של ראמוס אחד הגרועים בתולדות ספרד"

סרחיו ראמוס הוא אגדה. הבלם, קפטן ריאל מדריד לשעבר, זכה בהרבה תארים לאורך הקריירה, גם עם נבחרת ספרד, והוא עדיין משחק גם בגיל 39 עם מונטריי המקסיקנית. לאחרונה הוא עלה לכותרות בספרד ולא בגלל ביצועיו על הדשא, אלא מאחורי המיקרופון. הסיבה: ראמוס הוציא לאחרונה שיר חדש בשם “סיבלס” על ריאל, וכצפוי - הוא עשה הרבה רעש.

הווידאו של השיר, שמתאר מדריד פוסט-אפוקליפטית, מציג את ראמוס שר בגופיה לבנה וגרף כבר כמעט שמונה מיליון צפיות ביוטיוב. מעבר לסמליות המובהקת - סיבלס היא הכיכר במדריד שבו ריאל חוגגת את תאריה הגדולים, ותוכן השיר הפך לשיחת היום, בעיקר בגלל מה שמבקרים חושבים עליו.

למרות ההפקה המרשימה והשיר האישי שבו ראמוס שר על כאב הפרידה מריאל ("יש דברים שלא סיפרתי לך, שעדיין כואבים לי, מעולם לא רציתי לעזוב"), המבקרים לא מיהרו להתרגש, וזה ממש – אבל ממש – בלשון המעטה. ב’את’לטיק’ שוחחו עם פרננדו נבארו, מבקר המוזיקה של עיתון ‘אל פאיס’ ורדיו ‘קאדנה סר’, שלא חסך מילים: "זה נורא. הקול גם ככה לא טוב. זה ראוי לכרטיס אדום ישיר והשעיה למספר משחקים. זה אחד השירים הגרועים ביותר ששוחררו אי פעם בהיסטוריה של המוזיקה הספרדית. כאוהד ריאל, אני מדמיין שבגיהנום, אחרי שאתה מפסיד את האליפות לברצלונה – זה מה שמתנגן”.

עדיף להתרכז בכדורגל? ראמוס (רויטרס)

גם לואיס מ. מיינס, מבקר מוזיקה נוסף ויועץ תקשורת, לא סבר שמדובר ביצירה מוזיקלית מופתית, אבל דווקא כן ראה בכך מהלך אישי חשוב: "זה לא שיר שהייתי ממליץ עליו בזכות האיכות המוזיקלית שלו, אבל זו יצירה נועזת. הביצוע מלא רגש, יש בזה משהו מקורי מאוד. ‘סיבלס’ הוא שיר הרבה יותר טוב ממה שהיית מצפה מזמר חובב".

נדיה ליאל ממגזין לייפסטייל בספרד, אמרה: "המילים נוגעות. זה מרגיש כאילו הוא נפרד מאהובה - שהייתה הכדורגל. יש משהו מאוד אישי, מודה, מבלבל ומושך בשיר הזה. כל אחד יכול להתחבר אליו".

ראמוס עצמו רואה בקריירת השירה הרבה יותר מתחביב. בעבר כבר שחרר חמישה שירים, כולל הלהיט ‘La Roja baila’ לקראת יורו 2016, שבו שר לצד חבריו לנבחרת. השיר האחרון שלו לפני ‘סיבלס’ היה ‘No me contradigas’, שיתוף פעולה עם להקת הפלמנקו ‘Los Yakis’, שזוכרים איך הכול התחיל: "ראמוס זרק את הרעיון בערב פלמנקו. לא לקחנו אותו ברצינות, אבל אחרי כמה ימים הוא חזר עם טקסטים – והיינו בהלם".

באולפן ההקלטות, בזמן שעבד על ‘סיבלס’, ראמוס לקח את זה ברצינות, וגם בהצהרותיו. "אני רואה את עצמי זוכה בגראמי כזמר לפני שאזכה בליגת האלופות כמאמן", אמר בראיון לתכנית הפופולרית ‘אל הורמיגרו’. הוא הוסיף: “יש לי עוד 18 שירים בתהליך. מוזיקה זה לא תחביב, זו לא גחמה. אני רוצה לשחק עוד שנה-שנתיים ואז להתמסר למוזיקה לגמרי”.