יום חמישי, 11.09.2025 שעה 09:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

הגנה חזקה: צ'אבי אלונסו שובר שיאים במדריד

הבלאנקוס הוציאו רק כדור אחד מהרשת, ספגו 17 בעיטות בלבד והם מציגים את המספרים ההגנתיים הטובים ביותר שלהם מאז 2008. הסיבות והסטטיסטיקות בפנים


צ'אבי אלונסו (רויטרס)
צ'אבי אלונסו (רויטרס)

ריאל מדריד ספגה שער אחד בסך שלושת משחקי הליגה שלה עד כה. מעבר לסטטיסטיקה הממחישה יותר בנוגע לביצועי ההגנה של קבוצתו של צ'אבי אלונסו, הסטטיסטיקה תומכת במאמץ הקולקטיבי של הקבוצה. ההגנה של מדריד ספגה רק 17 בעיטות מהיריבות במשחקים נגד אוססונה (שתיים), אוביידו (שש) ומיורקה (תשע).

למרות התזמון המוקדם, המספרים האלה הם הטובים ביותר שרשמה ריאל מדריד מאז עונת 2008-09, זהו המספר הנמוך ביותר של הבלאנקוס מאז שהתחילו למדוד. לשם השוואה, בעונה שעברה, תחת קרלו אנצ'לוטי, ריאל מדריד ספגה סך של 27 בעיטות, לעומת 40 בעונת 2023/24, למרות שזכו בחמישה מתוך שישה תארים, כולל ליגת האלופות ולה ליגה.

כדי למצוא שיאים דומים, אם כי נחותים, צריך לחזור לעונת 2010/11, עונתו הראשונה של ז'וזה מוריניו כמאמן ריאל מדריד. הקבוצה בלטה אז בזכות איתנותה (33 שערים ספגו בלה ליגה), אך מעל הכל בזכות ההתקפה שלה בראשות כריסטיאנו רונאלדו. 

צצ'אבי אלונסו על הקווים (IMAGO)

כדי לשים את נתוני העונה הזו בהקשר, 17 הזריקות הללו הן שיפור משמעותי לעומת 26 מ-2016/17, עונתו השנייה של זידאן בתפקיד ועונה נוספת עם חמישה מתוך שישה תארים, כולל לה ליגה וליגת האלופות. בעונת 2021/22, תחת אנצ'לוטי, הקבוצה ספגה 31 זריקות בשלושת משחקי הלה ליגה הראשונים שלה, מה שלא מנע ממנה לזכות בתואר המקומי, כמו גם בגביע אירופה ה-14.

סגנון המשחק החדש של מדריד, עם לחץ גבוה והגנה גבוהה, שינה באופן משמעותי את סגנון המשחק של הקבוצה, שהוא רחוק מאוד מקו ההגנה הנמוך באופן יחסי שבהן השתמשו לעתים קרובות בתקופתו של קרלו אנצ'לוטי.

עבודתו של טשואמני וההגנה החדשה של ריאל מדריד (עם שלושה פרצופים חדשים בהשוואה לעונה הקודמת) נותנות לקורטואה חיים חדשים, ומאלצות אותו להתערב הרבה פחות מהרגיל בתקופתו במדריד. הבלגי ביצע רק חמש הצלות, כמו אובלאק, ורק רמירו (שתיים) הציל פחות, אם כי ספג ארבעה שערים, כמו הסלובני, לעומת שער אחד בלבד שספג הבלגי.

צצ'אבי אלונסו מחלק הוראות (IMAGO)

המאזן הטוב ביותר נותר של ברצלונה בעונת 2008/09, שבה ספגה רק 12 בעיטות. חטאפה ספגה 14 בעונת 19/20, ברצלונה פעם נוספת, בעונת 14/15, ואתלטיקו מדריד 16 בעונת 16-17. מאחוריהם ריאל מדריד שהפכה את האיזון לאחד מסימני ההיכר שלה תחת צ'אבי אלונסו.

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)שחקני ריאל מדריד (רויטרס)
