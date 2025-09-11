אנדר הררה חשף: כך שחקנים מקבלים משכורות

אנדר הררה שמשחק בגיל 36 בבוקה ג'וניורס הארגנטינאית, חשף הצצה נדירה לעולם הפחות מדובר של שכר השחקנים. מפעם לפעם מדווחים על הסכומים שהשחקנים מרוויחים בקבוצות השונות שלהם, אבל איך באמת הם מקבלים את הכסף? בראיון לפודקאסט סיפר הקשר הספרדי על ההבדלים בין המדינות בהן שיחק - אנגליה, צרפת, ספרד וארגנטינה - בכל הנוגע לשיטת תשלום המשכורות.

"בפרמייר ליג מקבלים שכר ב-12 תשלומים חודשיים, וגם בצרפת זה אותו הדבר”, אמר הררה, “אבל בספרד, לפחות באתלטיק בילבאו ובסראגוסה (הקבוצות בהן שיחק במולדתו), המצב שונה לגמרי: יש לכל השחקנים שכר חודשי בסיסי זהה ולא גבוה במיוחד, והחלק העיקרי של המשכורת מחולק לשתי פעימות, בדצמבר וביוני, לפי חוזה אישי. בנוסף, אתה שכיר של המועדון - לא עצמאי".

כשנשאל איך הדברים מתנהלים כיום בבוקה, ענה: "בארגנטינה זה כבר סיפור אחר – יש מאפיינים ייחודיים לכל מועדון, וכל שחקן מנהל משא ומתן אינדיבידואלי על אופן התשלום. זה שונה מאוד מאירופה".

הררה במדי יונייטד (רויטרס)

הררה, שעדיין פעיל למרות גילו, עבר קריירה עשירה באירופה. הוא החל את דרכו בריאל סראגוסה, משם עבר לאתלטיק בילבאו - ושם פרץ לתודעה עם עונות נהדרות תחת מרסלו ביילסה, כולל העפלה כפולה לגמר גביע המלך ולגמר הליגה האירופית ב-2012.

היכולת המרשימה של הררה לא נעלמה מעיניהם של הסקאוטים באנגליה, וב-2014 רכשה אותו מנצ'סטר יונייטד תמורת 36 מיליון אירו. באולד טראפורד העביר חמש עונות, זכה בליגה האירופית והפך לאחד השחקנים האהובים בקבוצה בזכות סגנונו הלוחמני והמחויבות הבלתי פוסקת.

בהמשך הצטרף הררה לפאריס סן ז’רמן, שיתף פעולה עם ליאו מסי, ניימאר וקיליאן אמבפה, והגיע לגמר ליגת האלופות ב-2020. לאחר מכן שב לבילבאו בתפקיד משני יותר, אך הצליח לזכות בגביע המלך. בחלון של ינואר האחרון הצטרף לבוקה ג'וניורס, וכעת נראה ששם גם יסיים את הקריירה.