ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
0 8-23וולבס20

אנדר הררה חשף: כך שחקנים מקבלים משכורות

אקס יונייטד ששיחק גם עם מסי, סיפר בפודקאסט על צורת העברת התשלום בכדורגל העולמי וההבדלים בין המדינות. על הפרק: אנגליה, צרפת, ספרד וארגנטינה

|
אנדר הררה וליאו מסי בפ.ס.ז' (IMAGO)
אנדר הררה וליאו מסי בפ.ס.ז' (IMAGO)

אנדר הררה שמשחק בגיל 36 בבוקה ג'וניורס הארגנטינאית, חשף הצצה נדירה לעולם הפחות מדובר של שכר השחקנים. מפעם לפעם מדווחים על הסכומים שהשחקנים מרוויחים בקבוצות השונות שלהם, אבל איך באמת הם מקבלים את הכסף? בראיון לפודקאסט סיפר הקשר הספרדי על ההבדלים בין המדינות בהן שיחק - אנגליה, צרפת, ספרד וארגנטינה - בכל הנוגע לשיטת תשלום המשכורות.

"בפרמייר ליג מקבלים שכר ב-12 תשלומים חודשיים, וגם בצרפת זה אותו הדבר”, אמר הררה, “אבל בספרד, לפחות באתלטיק בילבאו ובסראגוסה (הקבוצות בהן שיחק במולדתו), המצב שונה לגמרי: יש לכל השחקנים שכר חודשי בסיסי זהה ולא גבוה במיוחד, והחלק העיקרי של המשכורת מחולק לשתי פעימות, בדצמבר וביוני, לפי חוזה אישי. בנוסף, אתה שכיר של המועדון - לא עצמאי".

כשנשאל איך הדברים מתנהלים כיום בבוקה, ענה: "בארגנטינה זה כבר סיפור אחר – יש מאפיינים ייחודיים לכל מועדון, וכל שחקן מנהל משא ומתן אינדיבידואלי על אופן התשלום. זה שונה מאוד מאירופה".

הררה במדי יונייטד (רויטרס)הררה במדי יונייטד (רויטרס)

הררה, שעדיין פעיל למרות גילו, עבר קריירה עשירה באירופה. הוא החל את דרכו בריאל סראגוסה, משם עבר לאתלטיק בילבאו - ושם פרץ לתודעה עם עונות נהדרות תחת מרסלו ביילסה, כולל העפלה כפולה לגמר גביע המלך ולגמר הליגה האירופית ב-2012.

היכולת המרשימה של הררה לא נעלמה מעיניהם של הסקאוטים באנגליה, וב-2014 רכשה אותו מנצ'סטר יונייטד תמורת 36 מיליון אירו. באולד טראפורד העביר חמש עונות, זכה בליגה האירופית והפך לאחד השחקנים האהובים בקבוצה בזכות סגנונו הלוחמני והמחויבות הבלתי פוסקת.

כבר מלהטט: מנור באימון בכורה בוויאריאל

בהמשך הצטרף הררה לפאריס סן ז’רמן, שיתף פעולה עם ליאו מסי, ניימאר וקיליאן אמבפה, והגיע לגמר ליגת האלופות ב-2020. לאחר מכן שב לבילבאו בתפקיד משני יותר, אך הצליח לזכות בגביע המלך. בחלון של ינואר האחרון הצטרף לבוקה ג'וניורס, וכעת נראה ששם גם יסיים את הקריירה.

