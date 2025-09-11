כך פליק ודקו שכנעו את פרמין להישאר בברצלונה

סוגיית עזיבתו האפשרית של פרמין לצ'לסי הייתה הנושא המרכזי בברצלונה בימים האחרונים של חלון ההעברות. ההצעה הגבוהה מצד המועדון הלונדוני פיתתה את הקשר, אך בסופו של דבר הוא בחר להישאר באלופת ספרד, החלטה שנחשבת חיובית עבור ברצלונה מבחינה מקצועית.

עשרה ימים לאחר סגירת החלון, נחשפו בקטלוניה השיחות שניהל פרמין עם האנזי פליק ודקו. לדבריהם, אהבתו של פרמין לברצלונה ורצונו להמשיך במועדון תמיד היו ברקע, אולם סביבתו הקרובה נטתה יותר לכיוון הצעתה של צ'לסי.

לפי הדיווח, ברגע שהגיעה ההצעה מהבלוז, ניגש פרמין בעצמו לשיחה עם פליק. הוא אמר למאמנו כי ליבו בברצלונה, אך הוא “שוקל ברצינות את ההצעה האנגלית”. נימוקו העיקרי היה תחושת חוסר צדק לגבי מספר הדקות שקיבל בעונה שעברה, במיוחד ביחס לתרומתו.

פליק ופרמין לופס (IMAGO)

פליק, שסירב לאבד שחקנים נוספים ברגעי הסיום של החלון, ניסה לשכנע את הקשר. המאמן הגרמני הודה בפניו כי אכן הרגיש תסכול מוצדק לגבי העונה הקודמת, אך הבהיר שהוא מחשיב אותו כחלק מהקבוצה ורוצה שיישאר. עם זאת, הדגיש כי בשל התחרות בעמדה, אינו יכול להבטיח לו דקות משחק רבות יותר.

לאחר מכן התקיימה שיחה נוספת, הפעם עם דקו. לפי אותו גורם, המנהל הספורטיבי נקט גישה מבינה יותר והסביר לפרמין כי אם צ'לסי תחזור עם הצעה שנייה שתעמוד בדרישות הכספיות של ברצלונה, הוא לא יעצור את העסקה.

בסופו של דבר, הצעה כזו לא הגיעה. המועדון האנגלי לא היה מוכן לשלם את הסכום שדרשו הקטלונים, והתרחיש הסופי היה חיובי מבחינת ברצלונה: פרמין נשאר. בכך נותר לקשר בן ה־22 להיאבק על מקומו בהרכב, כשמי שמוגדר כיריבו המרכזי לעמדה הוא דני אולמו.