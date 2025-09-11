לקראת המעבר לב"ש: ג'יבריל דיופ נחת בישראל

בהפועל באר שבע קרובים מאוד לצרף בלם זר. הסנגלי ג'יבריל דיופ נחת בישראל וקרוב לחתימה במועדון, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, כשהוא ימלא את משבצת הבלם הזר.

במועדון הצליחו לגשר על פערים נוספים ואם לא יקרה משהו יוצא דופן, דיופ יחתום בבירת הנגב אחרי שיעבור בדיקות רפואיות.

בב"ש עקבו אחריו למעלה משנה ורצו להביאו כבר בשנה שעברה, וכעת נוצרה הזדמנות להביא אותו. הוא יגיע בדמי העברה של כ-100 אלף אירו.

אחרי הגעתו של דיופ, במועדון מקווים לצרף שחקן התקפה בעל רגל שמאל לעמדת הכנף הימנית. מי שעדיין תופס מקום במצבת הזרים הוא פול גריטה, שלא יעבור לאוניברסיטטה קלוז' אחרי שזו ויתרה עליו בעקבות ההתמהמהות בקבלת השחרור מבאר שבע.