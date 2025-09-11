יום חמישי, 11.09.2025 שעה 09:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

פסימיות במכבי ת"א לגבי המשחק בצאת כיפור

האלופה מנהלת שיחות עם אופ"א בבקשה להקדים את המשחק באירופית ביומיים, אך הכיוון שלילי. אפשרות שהשחקנים שצמים ילונו באקדמיה של באצ'קה טופולה

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תתחיל את דרכה בליגה האירופית בעוד שבועיים נגד פאוק סלוניקי בחוץ, אך במועדון עובדים מאז פרסום לוח המשחקים בעיקר על המשחק שיגיע שבוע לאחר מכן מול דינמו זאגרב בבאצ'קה טופולה. כידוע, המשחק שובץ ל-2 באוקטובר בשעה 22:00, כאשר רק כשעתיים לפני כן בשעון סרביה יסתיים הצום, ועל כן פנו הצהובים בבקשה לאופ"א להקדים את המשחק ביומיים כדי להימנע בכלל מהסיטואציה. 

נכון להיום (חמישי) פסימיות גדולה במכבי ת"א שהבקשה הזו תתקבל ובמועדון מעריכים שהם יצטרכו לשחק בתאריך ובשעה שנקבעו. הבעיה המרכזית היא שהמשחק מתקיים בבאצ'קה טופולה, אך שם אין באמת מלון מסודר ותנאים שמאפשרים אירוח של הקבוצה כולה, ולכן מכבי ת"א לנה בנובי סאד המרוחקת כשעה נסיעה מהאצטדיון. בשל כך, סידורי הנסיעה לא יאפשרו למי שצם, לשמור את הצום עד לסופו. 

במכבי ת"א עובדים על האופציות החלופיות ואחת מהן היא שהזרים ומי שלא תהיה להם בעיה לנסוע מנובי סאד גם אם האוטובוס ייצא כמה דקות לפני צאת הצום, יהיו שם, בעוד השחקנים אשר צמים ילונו באקדמיה של באצ'קה טופולה שנמצאת ליד האצטדיון. במועדון עדיין יש מי שמקווים כי בסופו של דבר אופ"א כן תאשר את השינוי, אך נכון לעכשיו בארגון האירופי מסתמכים על תקדים מכבי חיפה ששיחקה בצאת כיפור מול יובנטוס בטורינו. 

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

בינתיים, הצהובים כבר החלו את מכירת הכרטיסים למשחק מול פאוק סלוניקי ביוון, לשם נתנו היוונים 1,450 כרטיסים לטובת אוהדי מכבי ת”א. היום הקבוצה תתאמן לראשונה בסגל מלא מאז הפגרה הבינלאומית עם חזרתו של חליו וארלה לארץ, אחרי ששיחק במדי כף ורדה ביום שלישי האחרון מול קמרון בקמפיין מוקדמות המונדיאל.

