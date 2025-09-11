"לא הופתעתי מביטון ופרץ, והם לא ב-60% יכולת"

הפועל ב”ש פתחה את הליגה עם ניצחונות 2:4 על מכבי נתניה ו-0:7 מוחץ על עירוני טבריה. הדרומיים הם היחידים בליגה ששומרים על מאזן של שני ניצחונות בתום שני המחזורים הראשונים והם ינסו להמשיך במומנטום ביום ראשון ב-20:15 מול הפועל ירושלים באצטדיון טדי. רן קוז’וק דיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

הפגרה באה לכם טוב כדי להוריד את הפגרה של השביעייה או שהיית רוצה להמשיך את המומנטום?

”אין לדעת. לא הייתה אופוריה אחרי השביעייה. השחקנים חלקם עבדו קשה, חלקם יצאו לנבחרת ועשו הופעות טובות. זה הלוח זמנים שנקבע ואנחנו מתמודדים. נצטרך בימים הקרובים לאסוף את עצמנו ולהבין שיש לנו משחק מאוד קשה בראשון ואיך אנחנו חוזרים משם עם נקודות. הפועל ירושלים קבוצה מוכשרת, מאומנת ואמיצה מאוד, תמיד קשה נגדה, גם בשנה שעברה ניצחנו שם אחרי מאבק לא פשוט בכלל. מצפה משחק קשה ונצטרך לבוא מרוכזים, ממוקדים ומבינים מה צריך לעשות כדי לתת לנו יתרון במשחק הזה”.

יש לך פריבילגיה חיובית לגבי ההרכב. פתחת בלי ונטורה והקבוצה הציגה יכולת מדהימה מול טבריה. יש התלבטות מבחינתך? האם לחזור לשלישייה הקבועה בקישור או להמשיך עם דן ביטון ב-10?

”יש הרבה התלבטויות. אנחנו מנתחים את היריבות ומנסים להבין איזו שיטה ואיזה שחקנים באיזה מקומות יתנו לנו את היתרונות”.

רן קוז'וק (שחר גרוס)

כמה זמן ניב אליאסי ייעדר?

”ניב נפצע בנבחרת ועשה אולטרסאונד ו-MRI גם בנבחרת וגם אצלנו. זה משהו שייקח יותר משבועיים, נבדוק ונעדכן עם הזמן”.

זיו אריה יודע להעמיד את הקבוצה שלו טוב מבחינה טקטית. הפועל ירושלים תוכל להכין הפתעות? יהיה משחק אחר לעומת מה שראינו בשני המשחקים הראשונים של הפועל ב”ש עד עכשיו?

”יש להם את השחקנים והיכולות הטקטיות ויכולות האימון של זיו לגרום לנו נזק אם לא נצטרך לעשות את הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו שמים את הדגש הגדול עלינו בהכנה למשחקים, אבל אם לא נעשה את הדברים שלנו באופן מאוד מדויק, יש להם את היכולות לפגוע בנו”.

רן קוז'וק (שחר גרוס)

ג’יבריל דיופ כבר בארץ, תהיה חתימה רשמית בקרוב. מה הוא מביא לך מבחינה מקצועית? והאם אתה מחפש עוד בלם לסגל?

”אני לא מחפש עוד בלם סגל, מיגל ישוב מפורטוגל, הברך שלו כבר נראית יותר טוב ואני מעריך שבשבוע הקרוב הוא יחזור לארץ ולאט לאט יחזור לאימונים מלאים. מיגל מאוד מקצוען, מבין איך חוזרים בחזרה מפציעה ועובד מאוד קשה. אני בטוח שהוא יחזור מהר יותר ממה שציפינו. לגבי ג’יבריל, חיפשנו עוד בלם שיכול לשחק בסגנון המשחק שלנו”.

אין לו פרופיל נוצץ, זה שחקן שאתם עוקבים אחריו הרבה זמן?

”הנצנוץ לא מעניין. כשאנחנו רוצים להביא שחקן לא אכפת לנו אם הוא נוצץ או שם גדול, מעניין לראות פרמטרים מסוימים במשחק, כאלה שאנחנו יכולים לפתח בתוך פילוסופיית המשחק שלנו. לגבי הפרופיל, אם תבדקו לעומק גם על זה אפשר להתווכח”.

רן קוז'וק ומתן בלטקסה (שחר גרוס)

אתה רוצה שאילון אלמוג יישאר, אבל יש את עניין דקות המשחק שזה דבר שמבחינתו מאוד חשוב. האם הוא יישאר?

”מבחינתי זו לא שאלה, הוא שחקן של הפועל ב”ש, אני מאוד מרוצה מההתקדמות שלו, מתקדם הרבה מתחילת השנה. אני מרוצה מאיך שהוא מתנהג ומתאמן”.

כמה אתה רוצה לצרף עוד שחקן התקפה לסגל?

”בלי קשר לאם חלון ההעברות פתוח או לא, אנחנו כל הזמן במחשבה מאחורי הקלעים איך לשפר את הקבוצה. אנחנו רוצים לשפר את הקבוצה בעוד שחקן בחלק ההתקפי, אבל רק אם זה יהיה שחקן שישדרג אותנו”.

רן קוז'וק (שחר גרוס)

איך ראית את משחקי הנבחרת מהצד שלך? בדגש על אליאל פרץ, דן ביטון וגיא מזרחי.

”זה לא מפתיע אותי. חוויתי את זה גם בעבר בקבוצות שלי כמאמן. בנתניה הגיעו 4-5 שחקנים לנבחרת תחתיי וזה קורה גם בב”ש, אני גאה בזה, שמח ומרגיש סיפוק כמאמן. לא היה לי ספק לגבי היכולות שלהם, ומבחינתי הם אפילו לא ב-60 אחוז ממימוש הפוטנציאל שלהם, כולל אור בלוריאן וניב אליאסי שזומנו גם הם לנבחרת. יש להם אחריות גדולה לקחת את הקפיצה הזו שהם עשו במעמד שלהם ובאיך מתייחסים אליהם ברחוב הספורטיבי ולהביא את הדבר הזה לתוך הפועל ב”ש ואני מקווה ומתפלל שנמשיך לעשות דברים טובים ושעוד שחקנים יוזמנו לנבחרת כי יש פה עוד שחקנים שראויים לכך”.

פרץ וביטון שחקני הרכב בנבחרת ישראל כבר לאורך תקופה, בתקופה שיש הרבה ליגיונרים ושחקנים ברמה גבוהה.

”שיחקתי אצל רן בן שמעון, אז אני יכול להגיד גם לגביו וגם לגבי מאמנים בכלל – הם מקבלים משחקנים המון ביטחון והבנה שהם צריכים להיות בהרכב. הרבה פעמים שחקנים קובעים מי יהיה בהרכב וזה נכון גם לנבחרת. רן נותן לאליאל ודן לפתוח כי הוא מקבל מהם דברים, ביטחון ויכולת על המגרש. היו לי המון שיחות עם אליאל בסוף השנה ובתחילת השנה הזו, על איפה אני רואה אותו ומה התקרה שלו מבחינתי ולאיפה הפוטנציאל שלו יכול להתפתח. בנבחרת הוא עשה עוד קפיצת מדרגה וזה כיף מאוד”.

רן קוז'וק ומתן בלטקסה (שחר גרוס)

בלטקסה: במועדון שרוצה לזכות בתארים, צריך תחרות

גם בלם הקבוצה, מתן בלטקסה, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

התאכזבת שלא זומנת לנבחרת?

”כל שחקן רוצה להיות בנבחרת. יכול להיות שכן, אבל יש מאמן והוא מחליט ואני מכבד”.

אתם מגיעים אחרי הצגה מול טבריה, איך תגיעו למשחק מול הפועל ירושלים?

”התאמנו כל כך קשה מאז, אני כבר לא זוכר את המשחק הזה, עבר הרבה זמן. יש בהפועל ירושלים קבוצה עם מאמן טוב ושחקנים טובים ונצטרך לבוא ולהיות אנחנו כדי לקחת 3 נקודות”.

מתן בלטקסה (שחר גרוס)

מיגל ויטור חוזר ובלם זר מגיע, איך אתה רואה את התחרות הזו?

”כמו בשנה שעברה. זה מועדון שרוצה לזכות בתארים, אז צריך שתהיה תחרות, אני שמח ששחקנים טובים מצטרפים ומעלים את הרמה”.

אתם רוצים לזכות באליפות. אתה רואה מבחינה מקצועית שיפור בקבוצה מהשנה שעברה?

”באו שחקנים שמאוד משדרגים, יש פה צוות מצוין שמקפיד איתנו על הדברים הכי קטנים, אנחנו משתפרים מאימון לאימון וממשחק למשחק”.