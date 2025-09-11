"הטוב אי פעם": הפרס שקיבל רונאלדו בפורטוגל

כריסטיאנו רונאלדו, אגדה חיה של עולם הכדורגל, זכה בתואר יוצא דופן: "השחקן הטוב בכל הזמנים" מטעם הליגה הפורטוגלית, מבלי שהוא משחק בה. בטקס נוצץ שנערך בפורטו במסגרת טקס פרסי הליגה, זכתה להוקרה הקריירה האדירה של הכוכב בן ה־40, שהוגדר בדברי ההסבר כ"דמות בלתי ניתנת להתעלמות ומודל לחיקוי למיליונים ברחבי העולם".

רונאלדו, כיום שחקנה של אל נאסר הסעודית ואקס ריאל מדריד, לא נכח בטקס עצמו, אך שלח הודעת וידאו נרגשת: "הפרס הזה הוא מקור לגאווה עצומה. אני מודה לכל חבריי לקבוצות לאורך השנים שעזרו לי לזכות בתואר המדהים הזה. תודה גם לכל המאמנים וכל מי שליווה אותי בדרך, שסייעו לי להשתפר שוב ושוב".

בליגה הפורטוגלית לא חסכו במילים והדגישו את תרומתו האדירה של רונאלדו לענף. "הוא סימן עידן וישאיר חותם בלתי מחיק בכדורגל העולמי", נכתב בהודעה הרשמית. "העבודה הבלתי מתפשרת, התחרותיות, היכולת להכריע ברגעים הגדולים, כל אלה הופכים אותו לגדול מכולם. ההשפעה שלו חורגת בהרבה מהסטטיסטיקה: בין אם מדובר בשיאים אישיים, בתארים קבוצתיים או בהשפעה התקשורתית, רונאלדו בנה מורשת שממקמת אותו כטוב ביותר בכל הזמנים".

A mensagem de Cristiano Ronaldo após ser premiado nopic.twitter.com/gdwEQEObYD — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

עבור רונאלדו, שעבר דרך ארוכה מאז ימיו הראשונים בספורטינג ליסבון ועד להפיכתו לכוכב על במנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד, יובנטוס ונבחרת פורטוגל, מדובר בעוד הישג סמלי שמצטרף לאין ספור תארים, שיאים ופרסים אישיים.