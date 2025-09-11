הפועל חיפה מבהירה: אורי עזו לא בתוכניות שלנו

בהפועל חיפה הבהירו הבוקר כי שחקנה של מכבי תל אביב אורי עזו אינו נמצא בתוכניות המקצועיות של המאמן גל אראל.

אין זה סוד שבתחילת העונה במסגרת עסקת נועם בן הרוש שמו של עזו עלה כאפשרות חיזוק אצל האדומים מהכרמל, אבל מאז נעשו לא מעט התאמות מקצועיות וחיזוקים, כך שעזו יצא מהתמונה.

לקבוצה באגף שמאל יש את הרכש החדש רותם חטואל ורועי זיקרי. הרכש הנוסף אופק ביטון ייכלל בסגל הקבוצה לקראת בני סכנין, וצפוי לזכות בדקות במהלך המשחק.

חטואל חזר אתמול להתאמן באופן חלקי, ובקבוצה מנסים להכשירו לקראת המשחק. ג'בון איסט שחזר לעצמו וגילה יכולת טובה בניצחון מול הפועל ירושלים יוביל את חוד ההתקפה מול בני סכנין.