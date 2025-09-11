צירוף מקרים או קללה? הצד האפל של כדור הזהב

ללא הפתעה יוצאת דופן, אוסמן דמבלה צפוי להפוך לשחקן הצרפתי השישי בהיסטוריה שזוכה בפרס כדור הזהב, אחרי ריימון קופה, מישל פלאטיני, ז’אן-פייר פאפן, זינדין זידאן וקארים בנזמה.

שחקן פ.ס.ז’, שזכה בליגת האלופות, תואר ראשון אי פעם למועדון, חווה חצי עונה שני בלתי נשכח. עד חג המולד כבש תשעה שערים בכל המסגרות, אך מחוץ למגרש התמודד עם בעיות משמעת ואף הושאר מחוץ לסגל למשחק מול ארסנל בחוץ.

פגרת החורף שימשה עבור דמבלה כמעין איפוס. הוא כבש 15 שערים בשמונה משחקים בלבד בראשית השנה והיה גורם מכריע במהפך מול ליברפול בשמינית גמר ליגת האלופות. בסיום העונה עמד מאזנו על 35 שערים ו־16 בישולים, מה שהפך אותו למלך שערי הליגה הצרפתית ולשחקן המצטיין של ליגת האלופות.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

אבל לצד המוניטין העצום, כדור הזהב בשנים האחרונות גם נושא עמו "קללה", פציעות. שלושה מארבעת הזוכים האחרונים מעידים על כך. הכל התחיל ב־2022 עם בנזמה. החלוץ הצרפתי קיבל את הפרס ב־17 באוקטובר, הספיק לשחק במחזור הליגה הבא ולכבוש מול אלצ’ה, אך מיד לאחר מכן סבל מעומס בשריר הירך ונעדר מחמישה משחקים.

הוא חזר בזמן לסגל נבחרת צרפת למונדיאל בקטאר, אך שלושה ימים לפני משחק הפתיחה נגד אוסטרליה נפצע שוב, הפעם בשריר הארבע ראשי, והחמיץ את כל הטורניר. בשנה שלאחר מכן הגיע תורה של ליאו מסי, היחיד מאז מגפת הקורונה (2021 ו־2023) שהצליח להתחמק מהקללה.

אלא שב־2024 רודרי נפל ברשתה. כחודש לפני קבלת הפרס קרע את הרצועה הצולבת, החמיץ כמעט את כל העונה וגרם למנצ’סטר סיטי להתרסק עד כדי כמעט פספוס ליגת האלופות. הוא שב לשחק רק בקיץ, במונדיאל למועדונים, שם הודחה קבוצתו כבר בשמינית הגמר מול אל הילאל.

רודרי (רויטרס)

דמבלה הוא הדוגמה העדכנית ביותר. במפגש של נבחרת צרפת מול אוקראינה בשישי האחרון הוא הוחלף בהפסקה, ולאחר מכן התברר כי סובל מפציעת שריר שתשבית אותו לשישה שבועות.

הקיצוני בן ה-28 כבר החמיץ את שלב הבתים של המונדיאל האחרון עקב בעיות גופניות, אך שב להשתתף בשלבי ההכרעה ואף שיחק בגמר ב־13 ביולי. בצרפת נטען כי פ.ס.ז’ הזהירה מראש מפני עומס שרירי אצלו, אך בצוות הרפואי של הנבחרת לא הקפידו על ההנחיות.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

בהצהרה שפרסם המועדון נכתב: "המועדון מצר על כך שהצוות הרפואי של נבחרת צרפת לא הקשיב להמלצות שניתנו, ולא קיים כל תיאום עם הצוותים הרפואיים שלנו. מדובר במקרים חמורים שניתן היה למנוע, ויש לנקוט צעדים מיידיים לתיקון המצב".

דמבלה צפוי לחזור רק בסוף אוקטובר או תחילת נובמבר, מה שאומר שיחמיץ לפחות את שלושת משחקי הפתיחה של פ.ס.ז’ בליגת האלופות מול אטאלנטה, ברצלונה בחוץ, ובאייר לברקוזן.