יום שני, 15.09.2025 שעה 08:18
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
105-134ליל2
95-84מונאקו3
93-64ליון4
93-54שטרסבורג5
76-54ראן6
64-94מארסיי7
65-54לאנס8
65-54ניס9
68-74טולוז10
69-74פ.צ. פאריס11
53-34אנז'ה12
37-54לה האבר13
33-14נאנט14
36-34אוקזר15
312-54לוריין16
110-54ברסט17
18-34מץ18

צירוף מקרים או קללה? הצד האפל של כדור הזהב

דמבלה שבדרך לזכייה בפרס היוקרתי בכדורגל העולמי יושבת לחודש וחצי, והפך לקורבן האחרון של חוסר המזל שהחל אצל בנזמה ב-2022. מסי הצליח "להתחמק"

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

ללא הפתעה יוצאת דופן, אוסמן דמבלה צפוי להפוך לשחקן הצרפתי השישי בהיסטוריה שזוכה בפרס כדור הזהב, אחרי ריימון קופה, מישל פלאטיני, ז’אן-פייר פאפן, זינדין זידאן וקארים בנזמה.

שחקן פ.ס.ז’, שזכה בליגת האלופות, תואר ראשון אי פעם למועדון, חווה חצי עונה שני בלתי נשכח. עד חג המולד כבש תשעה שערים בכל המסגרות, אך מחוץ למגרש התמודד עם בעיות משמעת ואף הושאר מחוץ לסגל למשחק מול ארסנל בחוץ. 

פגרת החורף שימשה עבור דמבלה כמעין איפוס. הוא כבש 15 שערים בשמונה משחקים בלבד בראשית השנה והיה גורם מכריע במהפך מול ליברפול בשמינית גמר ליגת האלופות. בסיום העונה עמד מאזנו על 35 שערים ו־16 בישולים, מה שהפך אותו למלך שערי הליגה הצרפתית ולשחקן המצטיין של ליגת האלופות.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

אבל לצד המוניטין העצום, כדור הזהב בשנים האחרונות גם נושא עמו "קללה", פציעות. שלושה מארבעת הזוכים האחרונים מעידים על כך. הכל התחיל ב־2022 עם בנזמה. החלוץ הצרפתי קיבל את הפרס ב־17 באוקטובר, הספיק לשחק במחזור הליגה הבא ולכבוש מול אלצ’ה, אך מיד לאחר מכן סבל מעומס בשריר הירך ונעדר מחמישה משחקים.

הוא חזר בזמן לסגל נבחרת צרפת למונדיאל בקטאר, אך שלושה ימים לפני משחק הפתיחה נגד אוסטרליה נפצע שוב, הפעם בשריר הארבע ראשי, והחמיץ את כל הטורניר. בשנה שלאחר מכן הגיע תורה של ליאו מסי, היחיד מאז מגפת הקורונה (2021 ו־2023) שהצליח להתחמק מהקללה.

אלא שב־2024 רודרי נפל ברשתה. כחודש לפני קבלת הפרס קרע את הרצועה הצולבת, החמיץ כמעט את כל העונה וגרם למנצ’סטר סיטי להתרסק עד כדי כמעט פספוס ליגת האלופות. הוא שב לשחק רק בקיץ, במונדיאל למועדונים, שם הודחה קבוצתו כבר בשמינית הגמר מול אל הילאל.

רודרי (רויטרס)רודרי (רויטרס)

דמבלה הוא הדוגמה העדכנית ביותר. במפגש של נבחרת צרפת מול אוקראינה בשישי האחרון הוא הוחלף בהפסקה, ולאחר מכן התברר כי סובל מפציעת שריר שתשבית אותו לשישה שבועות.

הקיצוני בן ה-28 כבר החמיץ את שלב הבתים של המונדיאל האחרון עקב בעיות גופניות, אך שב להשתתף בשלבי ההכרעה ואף שיחק בגמר ב־13 ביולי. בצרפת נטען כי פ.ס.ז’ הזהירה מראש מפני עומס שרירי אצלו, אך בצוות הרפואי של הנבחרת לא הקפידו על ההנחיות.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

בהצהרה שפרסם המועדון נכתב: "המועדון מצר על כך שהצוות הרפואי של נבחרת צרפת לא הקשיב להמלצות שניתנו, ולא קיים כל תיאום עם הצוותים הרפואיים שלנו. מדובר במקרים חמורים שניתן היה למנוע, ויש לנקוט צעדים מיידיים לתיקון המצב".

דמבלה צפוי לחזור רק בסוף אוקטובר או תחילת נובמבר, מה שאומר שיחמיץ לפחות את שלושת משחקי הפתיחה של פ.ס.ז’ בליגת האלופות מול אטאלנטה, ברצלונה בחוץ, ובאייר לברקוזן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */