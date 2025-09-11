לויזו מנפץ שיאים סדרתי וסגנונו מזכיר את מסי

אחד הימים המרגשים בחייו של לויזוס לויזו, הרכש המיועד של הפועל תל אביב, היה באוקטובר 2022. אומוניה ניקוסיה התארחה אצל מנצ'סטר יונייטד במסגרת שלב הבתים בליגה האירופית, והקיצוני הקפריסאי לא רק דרך באולד טראפורד, אלא גם פגש את אלילו הגדול והצטלם איתו. כריסטיאנו רונאלדו היה המודל שלו לחיקוי, בין היתר כי הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד. "ראיתי את כל המשחקים שלו. הוא השחקן הטוב בעולם", אמר אז לויזו.

עם זאת, סגנונו דומה הרבה יותר דווקא ל"מתחרה" של הפורטוגלי. את לויזו הגדירו במולדתו, לא לגמרי ברצינות, כ"ליאו מסי הקפריסאי". כי הרי איך אפשר אחרת? הוא נמוך קומה (רק 168 סנטימטרים), שמאלי באופן מובהק, אוהב במיוחד לשחק באגף הימני, מכדרר בחסד, קל רגליים - ההקבלה לפרעוש הארגנטיני בלתי נמנעת, ולויזו אכן צפה בקפידה גם בביצועיו במטרה ללמוד ולנסות ליישם משהו. אין בליגה הקפריסאית שחקן מהנה ויצירתי ממנו, והאוהדים מצפים ממנו להברקות.

אם כבר מדברים על כוכבים המזוהים עם ברצלונה, אז מבחינה חיצונית לויזו מזכיר מאוד את גאבי, הצעיר ממנו בשנה. ובכן, הקפריסאי ערך הופעת בכורה אפילו מוקדם יותר מהספרדי. במאי 2019, בהיותו בן 15 בלבד, הוא עשה כותרות באי והפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם בליגה הקפריסאית. בחלוף פחות משנה, בפברואר 2020, הוא גם נכנס להיסטוריה ככובש הצעיר בתולדות המועדון. דקות ספורות אחרי ששולב כמחליף במפגש מול פראלימני, דילג לויזו דילג על שני שחקני יריב כאילו לא היו קיימים ושלח טיל שטוח פנימה משפת הרחבה. היה זה שער מרהיב וההתלהבות סביב הנער הייתה גדולה.

לויזו באולד טראפורד (IMAGO)

גם הסקאוטים התרשמו מאוד. בגיל 16, משך לויזו תשומת לב של אריאל איבגאסה הארגנטיני, הפליימייקר של מיורקה ואתלטיקו מדריד לשעבר, שעבד במערכת של אולימפיאקוס והמליץ בחום למועדון הפאר היווני להחתים את העילוי הקפריסאי. אומוניה דחתה בתוקף את החיזורים והייתה מרוצה מאוד מכך, כי כאשר תפס לויזו מקום קבוע ברוטציה במהלך עונת 2020/21, ערכו עלה. הוא זומן לנבחרת קפריסין על תקן השחקן הצעיר בתולדותיה, והתכבד להבקיע אוקטובר 2020 במשחק ידידות מול צ'כיה את שער הבכורה במדים הלאומיים, מה שהפך אותו גם לכובש הקפריסאי הצעיר ביותר.

לאור כל שבירת השיאים האלה, הגיעה גם ההצעה הנהדרת מקלאב ברוז'. לפי הדיווחים, היו הבלגים מוכנים לשלם 2.5 מיליון אירו תמורת היהלום החדש, ואומוניה סירבה כי הניחה כי המחיר ימשיך להאמיר. כאן זו כבר היתה הגזמה, ובדיעבד מבינים במועדון הירוק כי הייתה זו טעות, אך הסיפור הזה מדגיש עד כמה ההערכה כלפיו הייתה גדולה. בקפריסין האמינו כי לויזו עשוי להיות הכדורגלן הגדול ביותר באי במילניום הנוכחי.

התיאוריה הזו קיבלה חיזוק משמעותי באוגוסט 2021. חודש אחרי שחגג יום הולדת 18, זהר לויזו מול אנטוורפן במוקדמות הליגה האירופית עם צמד. השער הראשון, בהקפצה אלגנטית מעל השוער בסיום התקפה מתפרצת, היה יפה, אבל השער השני כבר היה מופלא באמת. לויזו התנהל עם הכדור באגף הימני, חתך בזריזות למרכז, והפציץ בעוצמה ברגלו השמאלית לפינה הרחוקה. עבדולאי סק, שישב אז על הספסל של הקבוצה הבלגית, צפה והתפעל מהביצועים מקרוב, בעוד אומוניה ניצחה 2:4. בגומלין ניצחה אנטוורפן 0:2 ועלתה בפנדלים, אבל זה כבר סיפור אחר.

לויזו במדי אומוניה (IMAGO)

המשימה המרכזית הייתה לספק משחקים מסוג זה על בסיס קבוע, ואת זה לויזו לא הצליח לעשות בשנים שחלפו מאז הפריצה הגדולה. הוא התפתח במהרה לאחד השחקנים הדומינטיים והחשובים של אומוניה, ומקומו לא הוטל בספק, אבל בהתחשב בפוטנציאל ציפו ממנו גם לתפוקה מרשימה יותר. בעונת 2022/23, למשל, היו לנער הפלא 4 שערים ו-3 בישולים ב-34 משחקי ליגה, וזה בהחלט לא מספיק. מטרתו הייתה, מאז ותמיד, להגיע לליגות הבכירות באירופה, רצוי לקבוצות צמרת. "אעשה הכל בכדי שזה יקרה", הוא הקפיד לומר, אך הצעות בסדר גודל של ברוז' לא הגיעו.

כן הזדמן לו להגיע לליגה ההולנדית כאשר הירנביין החתימה אותו בהשאלה לחצי עונה בינואר 2024, ואף דאגה להכניס סעיף רכישה תמורת כ-1.5 מיליון אירו. מימושו מעולם לא עמד על הפרק, כי הקיצוני שולב רק ב-5 הופעות קצרות כמחליף, ובפועל לא קיבל הזדמנות הוגנת להוכיח את כישוריו. הוא פשוט לא היה רלוונטי והפרשנים בקפריסין האשימו את המאמן קס ואן וונדרן שכבר היה בדרך החוצה מהקבוצה, ולא התעניין לכאורה בטיפוח הפוטנציאל של שחקן מושאל. כך או כך, הקדנציה הקצרה והמאכזבת פגעה במידה לא מבוטלת באטרקטיביות של לויזו בעיני קבוצות אירופיות נוספות, וזה יכול להסביר את העובדה כי הוא נמצא מתקרב להפועל תל אביב בימים אלה.

את העונה הנוכחית, יש לומר, פתח לויזו בצורה טובה - במיוחד במוקדמות קונפרנס ליג. הוא סיפק שני בישולים מול טורפדו קוטאיסי בסיבוב הראשון, כבש צמד לרשת אראז בסיבוב השני, ואז בישל את השער הקריטי בגומלין מול וולפסברגר, כאשר אומוניה גברה על האוסטרים בפנדלים, העפילה לשלב הליגה, והרסה על הדרך את חזרתו של שון וייסמן לשורות האקסית – כתוצאה מכך, חתם החלוץ הישראלי במדי בלאו וייס לינץ. בנוסף, כבש ביום שלישי לויזו סוף כל סוף את שערו השני במדי הנבחרת, והפעם במשחק רשמי יוקרתי. רומניה הובילה 0:2 בניקוסיה כאשר הכוכב הצעיר דחק פנימה וצימק את התוצאה, והקפריסאים המשיכו כדי להשוות ל-2:2.

בכושר טוב. לויזו (IMAGO)

אז הוא עשוי להגיע לתל אביב בכושר טוב, וכאשר הוא בן 22 בלבד ברור לגמרי שהכל עדיין לפניו. זה לא דבר של מה בכך לצבור 204 משחקים בקבוצותיו ועוד 42 הופעות בנבחרת הבוגרת בגיל כה צעיר, והמוניטין שלו במולדתו גבוה. הוא אחד השחקנים האהובים ביותר מבחינת אוהדי אומוניה, אך למועדון קשה להשאירו כי חוזהו מסתיים ב-2026, והוא לא מעוניין לאבד אותו ללא תמורה. לוזיו הוא לא רק בוגר אומוניה, אלא גם אוהד שלה, והצהיר לא מכבר: "כאן התחלתי את הקריירה, וכאן אני מבטיח לסיים אותה". אלא שהוא נחוש לנסות את כוחו גם בליגות איכותיות יותר, ובקפריסין משוכנעים כי הפועל תל אביב ברת מזל במידה ותחתימו. לדעתם, לויזו בהחלט ראוי לשחק בקבוצה טובה יותר, והוא אף יגיע לשם בהמשך הדרך. אומוניה כבר החתימה את מואמר טאנקוביץ' מפאפוס כמחליפו.

"לויזוס הוא שחקן נפלא”, מספר העיתונאי הבכיר, תומאס פרנציס, “הוא מכדרר, יוזם, יש לו כדורי רוחב טובים, והוא מסוגל לאיים על השער מכל הטווחים, גם מחוץ לרחבה. הוא שופע ביטחון עצמי ומביא המון תשוקה והתלהבות למשחק. הוא לא חושש מאף יריב. משחק הלחץ ללא כדור הוא לא החלק החזק שלו, אבל הוא משתדל לעשות את המקסימום".

עיתונאי נוסף, יורגוס ניקולאו, קובע: "מדובר באחד הכישרונות הגדולים ביותר בליגה הקפריסאית. הוא מהיר, מצטיין באחד על אחד, ויודע להשתמש ברגל שמאל כאשר הוא משחק באגף הימני. יש לו פוטנציאל לשחק בקבוצה הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל אומוניה דחתה בזמנו את ההצעות".

יככב בהפועל ת"א? לויזו (IMAGO)

אם הקפריסאי יגיע בסוף לישראל, יתאקלם היטב (והסיכוי לכך סביר בהתחשב במנטליות הדומה), ויצליח למצות חלק מהפוטנציאל, הרי שהאוהדים האדומים יהנו משחקן יצירתי ובלתי צפוי, והמועדון יוכל לשאוף למכור אותו ברווח בעתיד הנראה לעין. ההשקעה משמעותית, אבל ניתן לומר כי היא הגיונית ומבטיחה על הנייר.