"לא ישנה את ההחלטה": לויזו מתקרב להפועל

לויזוס לויזו (22), הקיצוני של נבחרת קפריסין, הולך ומתקרב לעזיבת אומוניה ניקוסיה. השחקן, שנמצא בשנת החוזה שלו ומסיים את ההתקשרות בקיץ 2026, הבהיר למנהלי המועדון בפגישה שנערכה השבוע כי אין בכוונתו להאריך את חוזהו, כך מדווחים בקפריסין.

לויזו חזר והדגיש את רצונו לצאת לדרך חדשה מחוץ לקפריסין כבר בחלון הקרוב. מבחינתו, המהלך יאפשר גם לאומוניה להרוויח סכום נאה עבורו, שכן אם יישאר עד תום העונה הוא יוכל לעזוב ללא תמורה. בקבוצה מבינים כי מדובר בהחלטה סופית מצדו, כזו שאינה עומדת לשינוי.

הפועל תל אביב היא בין המועמדות הרציניות לקלוט את לויזו, ובמועדון מקווים לסגור את העסקה בהקדם. בקפריסין מציינים כי גם השחקן עצמו מעוניין שהסאגה תסתיים במהירות, כדי שיוכל להתמקד בקריירה וביעדים הבאים שלו.

לויזו הוא בוגר מחלקת הנוער של אומוניה, ושיחק לאורך רוב הקריירה במדיה, פרט להשאלה קצרה להירנביין מהליגה ההולנדית. בעונה שעברה רשם 39 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים והוסיף חמישה בישולים. העונה הנוכחית כבר פתוחה היטב מבחינתו, עם שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים בלבד.

בגיל צעיר יחסית, ובזכות יכולות התקפיות מרשימות, לויזו הפך לאחד הנכסים המשמעותיים של הכדורגל הקפריסאי. כעת נותר לראות אם המעבר להפועל תל אביב אכן יושלם בקרוב, או שקבוצות נוספות ייכנסו לתמונה וינסו לנצל את ההזדמנות.