דמבלה, וויליאמס ודה יונג: וירוס פיפ"א מכה שוב

מדאיג: חלק מהקבוצות הגדולות איבדו מספר שחקני מפתח לקראת חזרת משחקי הליגה והצ'מפיונס. גם מרמוש, דואה, אלמדה, דאלו ועוד סבלו מפציעות בפגרה

|
ניקו וויליאמס ופרנקי דה יונג (IMAGO)
ניקו וויליאמס ופרנקי דה יונג (IMAGO)

וירוס פיפ"א שוב מכה: ליגת האלופות בפתח, אבל שורת פציעות במשחקי הנבחרות מטלטלת מועדוני ענק ברחבי אירופה. שחקנים בכירים שנמצאים על סף הופעה במפעל היוקרתי ייאלצו להיעדר או להיכנס למרוץ נגד הזמן כדי להספיק לשוב לכשירות, והביקורת על העומס רק הולכת וגוברת.

במרכז הסערה ניצבת נבחרת צרפת של דידייה דשאן. פ.ס.ז' האשימה את המאמן הצרפתי כי שילב את אוסמן דמבלה ודזירה דואה למרות שהיו פצועים ועמדו בסיכון להחמרת מצבם. בשורות המועדון מפאריס לא הסתירו את זעמם על כך שהשניים ייעדרו ממשחקי ליגת האלופות הקרובים, וכינו את האירוע "מצער", תוך דרישה להקים מנגנון תיאום רפואי-ספורטיבי חדש שישים את בריאות השחקנים מעל לכל.

דשאן מצדו ניסה להגן על ההחלטות, כשהסביר כי פעל "במקצועיות ותוך התחשבות בתחושות השחקנים". במסיבת עיתונאים אף נכנס לעימות עם עיתונאי, כשנשאל אם ביקורת פ.ס.ז' תשפיע על ההרכב העתידי שלו. בתגובה צינית השיב: "אז ריאל מדריד ובאיירן גם יתקשרו, ובסוף אתה תעלה לשחק".

דידייה דשאן (IMAGO)דידייה דשאן (IMAGO)

הפגיעות לא פסחו גם על קבוצות נוספות. אתלטיק בילבאו אישרה כי ניקו וויליאמס סובל מכאבים במפשעה, והחל כבר בהליך שיקום. במועדון לא מתכוונים לקחת סיכונים, שכן נסיגה אחת עלולה להשבית אותו לשישה שבועות. קבוצתו של ארנסטו ואלוורדה צפויה לפתוח את הקמפיין האירופי מול ארסנל, ובמקביל מחכה לה גם רצף משחקים בליגה מול אלאבס וולנסיה.

ברצלונה עוקבת בדריכות אחר מצבו של פרנקי דה יונג. הקשר ההולנדי נאלץ לעזוב את סגל נבחרת הולנד בעקבות פציעה קלה בשריר המותחן, אך בקבוצה מאמינים שיוכל לחזור מול ולנסיה ואולי אף להיות כשיר לקרב החשוב מול ניוקאסל בליגת האלופות.

ניקו וויליאמס ופרנקי דה יונג (IMAGO)ניקו וויליאמס ופרנקי דה יונג (IMAGO)

באתלטיקו מדריד מתמודדים עם פציעתו של תיאגו אלמאדה, שנעדר מהמפגש של נבחרת ארגנטינה מול אקוודור בגלל בעיה בשריר. הוא חזר למדריד ולא בטוח שישחק מול ויאריאל, אך ההערכות הן שיספיק להתאושש עד למשחק מול ליברפול באנפילד.

גם פפ גווארדיולה קיבל בשורות רעות, כשעומאר מרמוש נאלץ לעזוב את המגרש כבר אחרי תשע דקות מול בורקינה פאסו. החלוץ סובל מפגיעה בברך ויחמיץ לפחות את הדרבי של מנצ'סטר. מי שיחסר מנגד הוא דיוגו דאלו הפורטוגלי, המצטרף לרשימה ארוכה של נעדרים בפרמייר ליג הכוללת גם את מאטי קאש, מוסא ניאקאטה ואסוגו, שנאלץ לעבור ניתוח בשוק.

באיטליה גם לא נותרו אדישים למכה: נאפולי תיאלץ להסתדר ללא אמיר רחמאני, יובנטוס תאבד את קונסייסאו, באודינזה נפצע סנדרו לובריץ' ובגנואה יחסר אלברט גודמונדסון. כך, רגע לפני שצלילי ההמנון של ליגת האלופות יחזרו לאצטדיונים, נדמה שהווירוס הידוע לשמצה שוב הותיר את חותמו, ושוב העלה לדיון את השאלה הנצחית: האם הכדורגל הבין-לאומי גובה מחיר יקר מדי ממיטב כוכבי העולם?

