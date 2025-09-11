יום חמישי, 11.09.2025 שעה 07:08
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

"אמבפה אמר לי שהוא 'פורטוגלי', היה מאוהב"

אמו של כוכב ריאל מדריד בראיון: "אני גאה יותר באדם שקיליאן הפך להיות מאשר בשחקן, כילד קרא הרבה ספרים". וגם: פ.ס.ז' ולמה היא לא מגיעה למגרשים?

|
אמבפה ורונאלדו (רויטרס)
אמבפה ורונאלדו (רויטרס)

קיליאן אמבפה חווה את אחת התקופות המורכבות בחייו, ולא רק על כר הדשא. אמו, פאיזה למארי, העניקה ריאיון נרחב ל"לאקיפ" הצרפתי, ובו חשפה פרטים אישיים ומרגשים על הדרך שעשה בנה, על חוויות הילדות, על ההשפעות שהובילו אותו להפוך לאחד השחקנים הגדולים בעולם וגם על הקשיים שבצד התהילה.

בראיון היא סיפרה כי כבר כילד העריץ אמבפה את כריסטיאנו רונאלדו, עד כדי כך שטען בבית שהוא "פורטוגלי". "הוא היה הולך לחברים כדי לראות את נבחרת פורטוגל משחקת ותומך ברונאלדו. מבחינתו הוא היה חלק מהם, הוא היה מאוהב בכריסטיאנו", נזכרת האם. עוד לפני כן היה זה זינדין זידאן שהיווה השראה עבורו, והיא סיפרה כי כשהתבגר קצת יותר וראה אותו לראשונה, הוא התרגש עד דמעות.

פאיזה הדגישה עד כמה קשה להיות אמא לכוכב עולמי, שנמצא תחת אור הזרקורים כל הזמן. "כשאת רואה את הבן שלך שייך לכולם, לקהל שמעודד או שורק בוז, את מאבדת חלק ממנו. הוא הופך להיות רכוש של העולם, לא שלך. בכדורגל ברמות האלה אין באמת חיים פרטיים".

פאיזה למארי (רויטרס)פאיזה למארי (רויטרס)

היא לא הסתירה את חששותיה מהמעמד. לדבריה, המושג "אייקון" מפחיד ומעורר בה עצב, משום שהוא מתאר תהילה חיצונית מבלי לקחת בחשבון את המחירים והלחצים שמגיעים איתה. "אני גאה יותר באדם שקיליאן הפך להיות מאשר בשחקן", אמרה, והוסיפה כי היא תמיד תגן עליו, בין אם במדי ריאל מדריד או בכל מקום אחר.

בנוגע להתערבותה בקריירה שלו, היא חשפה כי ההחלטה להישאר בפאריס סן ז’רמן ב-2022 הייתה בהשפעת המשפחה. "זו הייתה הפעם היחידה שביקשנו ממנו להישאר. היה המון לחץ, דיברו על פיטורי עובדים, על זכויות שידור, על המוניטין של המועדון והאליפות הצפויה. בסוף זה הסתדר, אבל ידענו שתגיע גם השעה לעזוב, הוא בזמנו אמר לי שהוא לא חוזר לשחק במועדון".

"ידענו שיגיע הזמן לעזוב". קיליאן אמבפה ופאיזה למארי, אמו (רויטרס)"ידענו שיגיע הזמן לעזוב". קיליאן אמבפה ופאיזה למארי, אמו (רויטרס)

החיים לצד כוכב ענק השפיעו גם עליה באופן אישי. היא הודתה כי עם פריצתו הגדולה במונאקו ועלייתו המטאורית לפ.ס.ז’, חוותה חרדה כה גדולה עד שעלתה 22 קילוגרמים. "הפחד והמתח ריסקו אותי. רק עם הזמן למדתי למצוא שלווה ולהתמודד עם העולם הזה", הודתה.

פאיזה התייחסה גם לסגנון התקשורתי של בנה. "לפעמים הוא נשמע יהיר, היו רגעים כאלה, אבל זה חלק מהיותו אנושי. הוא לא מחזיק בתואר בתקשורת או בניהול משברים. אנשים שוכחים שהוא בסך הכל בחור צעיר, שמותר לו להתעייף ולהגיד מה שהוא מרגיש".

בין הסיפורים האינטימיים שחשפה, עלה גם נושא הלימודים. לדבריה, קיליאן "רימה" את הוריו כשבחר במסלול בגרות קל כדי לעמוד בדרישתם לסיים תיכון. "הוא קרא המון ספרים בילדות, אבל כשהגיע למונאקו צחקו עליו בגלל זה והוא הפסיק לקרוא. כבר אז היה ברור לו שהוא יהפוך לכדורגלן".

"כילד קרא הרבה". אמבפה (IMAGO)"כילד קרא הרבה". אמבפה (IMAGO)

היא הודתה כי כבר לא מגיעה לאצטדיונים. "אני רואה את המשחקים בטלוויזיה. קשה להיות בין אוהדים שיכולים להשפיל או לשפוט אחרי טעות אחת. זה עולם אכזרי". היא גם נגעה ברגעים קשים יותר, כמו הפרסומים הכוזבים שגררו אותו לפרשיות שלא היה קשור אליהן, למשל בשבדיה: "אם הוא היה עושה משהו חמור, הייתי לוקחת אותו בעצמי למשטרה. ככה חינכתי את הילדים שלי", אמרה נחרצות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */